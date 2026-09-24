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આજથી 3 લાખ અમદાવાદીને ટ્રાફિકમાંથી મુક્તિ મળશે; વાડજ- મકરબા ઓવરબ્રિજનું લોકાર્પણ; CM ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે લોકાર્પણ

Ahmedabad News: અમદાવાદ શહેરમાં ટ્રાફિકની સમસ્યાને હળવી કરવાના ભાગરૂપે મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે વાડજ અને મકરબા ઓવરબ્રિજનું લોકાર્પણ કરવામાં આવ્યું છે. આ બંને બ્રિજ ખુલ્લા મુકાવાથી દરરોજ પસાર થતા લાખો વાહનોની અવરજવર હવે ખૂબ જ સરળ અને ઝડપી બનશે, જેથી લોકોને ટ્રાફિક જામમાંથી મોટી રાહત મળશે. નોંધનીય છે કે, વાડજનો આ નવો ફ્લાયઓવર રૂ. 127.92 કરોડના માતબર ખર્ચે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, જ્યારે મકરબા રેલવે ઓવરબ્રિજ રૂ. 97.60 કરોડના ખર્ચે બનાવવામાં આવ્યો છે. આ મહત્વપૂર્ણ વિકાસકાર્યોથી અમદાવાદના નાગરિકોના સમય અને ઈંધણ બંનેની બચત થશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 24, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Sep 24, 2026, 10:59 AM IST
આજથી 3 લાખ અમદાવાદીને ટ્રાફિકમાંથી મુક્તિ મળશે; વાડજ- મકરબા ઓવરબ્રિજનું લોકાર્પણ; CM ભૂપેન્દ્ર પટેલના હસ્તે લોકાર્પણ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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