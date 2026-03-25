પ્રેમી-પંખીડાના ચક્કરમાં રાતે બખેડો! ચાલીમાં બુમાબૂમ કરતા યુવકને ટોકવો ભારે પડ્યો, રિક્ષાના કાચ તોડી ફરિયાદીને માર્યો
Ahmedabad News: ચાલીમાં રહેતી યુવતી સાથે પ્રેમ સંબંધ ધરાવતો સુનીલ ઉર્ફે આશિષ નામનો યુવક મધરાતે નશો કરીને કે ઘેલછામાં આવી બુમાબૂમ કરતો હતો. ઉશ્કેરાયેલા પ્રેમીએ રહીશ સાથે ઝપાઝપી કરી, તેમનો મોબાઈલ તોડી નાખ્યો અને રિક્ષાના કાચ ફોડી આતંક મચાવ્યો હતો.
ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમરાઈવાડી વિસ્તારમાં મધરાતે એક પ્રેમી યુવકે આતંક મચાવ્યો હોવાની ઘટના સામે આવી છે. નીતિનગરની એક ચાલીમાં રહેતી યુવતી સાથે પ્રેમ સંબંધ ધરાવતો સુનીલ ઉર્ફે આશિષ નામનો યુવક મધરાતે નશો કરીને કે ઘેલછામાં આવી બુમાબૂમ કરતો હતો. જ્યારે સ્થાનિક રહીશે તેને શાંત રહેવા સમજાવ્યો, ત્યારે ઉશ્કેરાયેલા પ્રેમીએ રહીશ સાથે ઝપાઝપી કરી, તેમનો મોબાઈલ તોડી નાખ્યો અને રિક્ષાના કાચ ફોડી આતંક મચાવ્યો હતો. અમરાઈવાડી પોલીસે આ મામલે ગુનો નોંધી આરોપી ની ધરપકડ કરી છે.
ઘટના છે અમરાઈવાડીના નીતિનગર પાસે આવેલી મંજીભીલની ચાલીની....અહીં રહેતા સોવીર છોટેલાલ બધેલ ગત ૨૨મી તારીખે રાત્રે પરિવાર સાથે સૂતા હતા. મધરાતે આશરે બે વાગ્યાના સુમારે અચાનક બહાર બુમાબૂમ સંભળાઈ. સોવીરભાઈએ બહાર નીકળીને જોયું તો સુનીલ ઉર્ફે આશિષ જાટવ નામનો યુવક જોરજોરથી બૂમો પાડી રહ્યો હતો. આ સુનીલ અવારનવાર આ ચાલીમાં રહેતી એક યુવતીને મળવા આવતો અને અગાઉ પણ સ્થાનિકો સાથે માથાકૂટ કરી ચૂક્યો હતો.
જ્યારે સોવીરભાઈએ તેને ઠપકો આપ્યો કે, રાત્રે અડધી રાતે બુમાબૂમ કેમ કરે છે? ત્યારે આશિષ ભાન ભૂલ્યો હતો. તેણે સોવીર બધેલ સાથે ગાળાગાળી કરી ઝપાઝપી શરૂ કરી દીધી. આવેશમાં આવીને આશિષે સોવીરનો સેમસંગ કંપનીનો મોબાઈલ ફોન જમીન પર પછાડીને તોડી નાખ્યો. આટલેથી ન અટકતા, તેણે ઘર પાસે પડેલી સીએનજી રિક્ષાના કાચ પણ પથ્થર મારીને ફોડી નાખ્યા હતા.
ઝપાઝપી દરમિયાન સોવીરને હાથ-પગમાં ઈજાઓ પહોંચી હતી. ચાલીના લોકો જાગી જતાં આરોપી આશિષ ત્યાંથી ભાગી છૂટ્યો હતો. ઈજાગ્રસ્ત સોવીરને ૧૦૮ મારફતે એલ.જી. હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા હતા. અમરાઈવાડી પોલીસે હવે આ મામલે ફરિયાદ નોંધી આરોપી ની ધરપકડ કરી હતી ત્યારે પ્રાથમિક તપાસ માં સામે આવ્યું હતું કે ફરિયાદી ની બાજુ માં રહેતી આરોપી ની પ્રેમિકા એ ફરિયાદી એ રિક્ષા પાર્ક કરી હોવા થી પ્રેમી આરોપી ને કોલ કરી ને હેરાન કરે છે તો કહ્યું હતું જે વાત નું ઉપરાણું લઈ ને ઝગડો કરવા આવતી હતો ત્યારે આ હુમલા માં હજી બે ફરાર આરોપી ની પોલીસે શોધખોળ શરૂ કરી છે.
