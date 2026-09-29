/અમદાવાદ શહેરમાં 8 પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરોની આંતરિક બદલી: વસ્ત્રાલ અને હંસપુરાને મળ્યા નવા PI

Ahmedabad Police: અમદાવાદ શહેર પોલીસ બેડામાં મોટા પાયે આંતરિક ફેરબદલ કરવામાં આવ્યા છે. શહેરના કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિને વધુ સુદ્રઢ બનાવવાના 8 જેટલા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (PI) ની બદલીના આદેશો જારી કરવામાં આવ્યા છે. આ બદલીઓની સૌથી મહત્વની બાબત એ છે કે તાજેતરમાં જ નવા મંજૂર થયેલા અને ઉભા કરાયેલા વસ્ત્રાલ તથા હંસપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં પ્રથમ વખત પીઆઈની નિમણૂંક કરીને કામગીરી પૂર્ણપણે કાર્યરત કરવામાં આવી છે.
બદલી પામેલા પોલીસ અધિકારીઓ અને તેમનું નવું તૈનાતી સ્થળ
શહેરમાં શાંતિ અને સુરક્ષાની વ્યવસ્થા જાળવી રાખવા માટે વિવિધ પોલીસ મથકો અને વિશેષ શાખાઓમાં ફરજ બજાવતા અધિકારીઓને નવી જવાબદારીઓ સોંપાઈ છે. જે નીચે મુજબ છે...