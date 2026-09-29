Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /Ahmedabad
  • /અમદાવાદ શહેરમાં 8 પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરોની આંતરિક બદલી: વસ્ત્રાલ અને હંસપુરાને મળ્યા નવા PI

અમદાવાદ શહેરમાં 8 પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરોની આંતરિક બદલી: વસ્ત્રાલ અને હંસપુરાને મળ્યા નવા PI

Ahmedabad Police: અમદાવાદ શહેરમાં પોલીસ તંત્ર દ્વારા મહત્ત્વનો નિર્ણય લેતા પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટર (PI)ની આંતરિક બદલીઓ કરવામાં આવી છે. આ બદલી હેઠળ શહેરના કુલ 8 પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરોને નવી જવાબદારીઓ સોંપવામાં આવી છે. ખાસ કરીને, તાજેતરમાં નવા ઊભા કરવામાં આવેલા વસ્ત્રાલ અને હાંસપુરા પોલીસ સ્ટેશનમાં પણ કાયદો અને વ્યવસ્થાની સ્થિતિ વધુ મજબૂત કરવાના હેતુથી નવા પી.આઈ.ની નિમણૂક કરી દેવામાં આવી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 29, 2026, 09:48 AM IST|Updated: Sep 29, 2026, 09:48 AM IST
અમદાવાદ શહેરમાં 8 પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરોની આંતરિક બદલી: વસ્ત્રાલ અને હંસપુરાને મળ્યા નવા PI

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
AAPને ડોનેશન આપનારાઓના નામ આવ્યા સામે, CJPના આશુતોષ રાંકાએ પણ આપ્યો છે ફાળો
2
3
4
5