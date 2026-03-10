આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે નશાકારક દવાઓની હેરફેરના નેટવર્કનો પર્દાફાશ, વધુ બે આરોપીઓ ઝડપાયા
Ahmedabad News: ગુજરાતમાંથી નશાકારક દવાઓની વિદેશમાં હેરાફેરી કરતી ગેંગનો પર્દાફાશ થયો છે. એટોમિટેડ દવાને એલોવેરા પાઉડરના નામે વિદેશ મોકલવાના કૌભાંડમાં વધુ બે આરોપી ઝડપાયા છે. ગુજરાત ATS દ્વારા આ રેકેટમાં કોણ સંડોવાયેલું છે તેની સઘન તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.
- ATSએ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે નશાકારક દવાઓની હેરાફેરીના મોટા નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો
- નિકુંજ ગઢિયા બાદ ભૌતિક પદમણી અને ચેતન વાવડીયાની ધરપકડ
- ખોટા લેબલ દ્વારા નશાકારક દવાનો કરતા હતા કારોબાર
ઉદય રંજન, અમદાવાદઃ ગુજરાત એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે નશાકારક દવાઓની હેરાફેરીના મોટા નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો છે. વિદેશોમાં સ્પેસ ઓઇલ તરીકે પ્રખ્યાત 'એટોમિડેટ' દવાને એલોવેરા પાઉડરના નામે વિદેશ મોકલવાના કૌભાંડમાં ATSએ વધુ બે આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે. આ કેસમાં અત્યાર સુધી કુલ ત્રણ લોકો ઝડપાયા છે.
ડ્રગ માફિયાઓ વિરુદ્ધ ATSની કાર્યવાહી
ગુજરાત ATSને ડ્રગ્સ માફિયાઓ વિરુદ્ધ વધુ એક મોટી સફળતા મળી છે. ગત 7 માર્ચના રોજ સુરતથી નિકુંજ ગઢિયાની ધરપકડ કર્યા બાદ, તપાસનો ધમધમાટ તેજ કરતા ATSએ હવે આ ગુનામાં સામેલ વધુ બે આરોપીઓ ભૌતિક પદમણી અને ચેતન વાવડીયાની ધરપકડ કરી છે. આ ત્રણેય આરોપીઓ ભેગા મળીને એટોમિડેટ (Etomidate) નામની નશાકારક દવાનો જથ્થો એર કાર્ગો મારફતે થાઈલેન્ડ, મલેશિયા અને સિંગાપોર જેવા દેશોમાં ગેરકાયદેસર રીતે મોકલતા હતા. જ્યાં આ દવાનો ઉપયોગ ડ્રગ્સ તરીકે થાય છે.. આ દવાઓ વિદેશમાં ડ્રગ્સની કેટેગરીમાં મૂકવામાં આવી છે જો કે ભારતમાં આ દવા હજુ પણ એનેસ્થેટિક યુઝ માટે વપરાઈ રહી છે જો કે તેનો દુરુપયોગ થતો હોવાના કારણે આ દવાને શિડ્યુલ H કેટેગરીમાં સામેલ કરવા પ્રયત્ન ચાલી રહ્યા છે.
તપાસમાં ચોંકાવનારા ખુલાસા
ATSની તપાસમાં ખુલાસો થયો છે કે આરોપીઓ ખૂબ જ શાતિર રીતે આ કૌભાંડ આચરતા હતા. નિકુંજ ગઢિયાએ ગત 28 ફેબ્રુઆરીએ મલેશિયા મોકલવા માટે 25 કિલોગ્રામના 06 પાર્સલ તૈયાર કર્યા હતા. આ પાર્સલ પર એલોવેરા પાવડર અને ગીનો પોલ 24 પાવડરના ખોટા લેબલ લગાડવામાં આવ્યા હતા. મુંબઈ એરપોર્ટ પર જ્યારે આ જથ્થાની ડ્રગ ડિટેક્ટર કીટથી તપાસ કરવામાં આવી, ત્યારે તેમાંથી 22 KG એટોમિડેટ હોવાનુ સામે આવતા કાર્યવાહી કરાઇ હતી.. આરોપીઓ અલગ-અલગ ફર્મ બનાવીને ખોટા બિલ અને ખોટા કસ્ટમ ક્લિયરન્સના કાગળો દ્વારા આ ડ્રગ્સ એક્સપોર્ટ કરતા હતા. આ દવાઓ 4000 ડોલર પ્રતિ કિલોના ભાવે વિદેશમાં વેચાતી હતી કારણ કે આ દવાઓ વિદેશમાં પ્રતિબંધિત છે.
અલગ-અલગ ફર્મના નામે કરતા હતા ધંધો
આ કેસમાં સૌથી ચોંકાવનારી વિગત એ છે કે એટોમિડેટ દવાની ખરીદીમાં આરોપીઓ ઓન પેપર અલગ અલગ ફર્મના નામે કરતા હતા. આ દવાને શિડ્યુલ H કેટેગરીમાં સામેલ કરવા માટે કેન્દ્ર સરકારે ડ્રાફ્ટ નોટિફિકેશન બહાર પાડવામાં આવ્યું છે, પરંતુ તે હજુ સુધી સત્તાવાર રીતે સામેલ થઈ નથી. આ જ કારણ છે કે આરોપીઓ ઓનપેપર આ જથ્થો સરળતાથી ખરીદી શકતા હતા અને ત્યારબાદ તેનું મિસલેબલિંગ કરીને આંતરરાષ્ટ્રીય માર્કેટમાં ઊંચા ભાવે વેચતા હતા. હાલ તો ATSએ આરોપીઓના સ્ટોક રજિસ્ટર અને બિલ કબ્જે કરીને આ નેટવર્કના મૂળ સુધી પહોંચવા તપાસ તેજ કરી છે.
NCB, પોલીસ અને કસ્ટમ થી બચવા માટે આરોપીઓએ મિસલેબલિંગ ટેકનીક અપનાવી હતી જો કે ગુજરાત ATSની આ કાર્યવાહીએ સાબિત કરી દીધું છે કે ડ્રગ્સના સોદાગરો ગમે તેટલા સ્માર્ટ બને, પણ કાયદાના લાંબા હાથ તેમના સુધી પહોંચી જ જાય છે. નામદાર કોર્ટે બંને આરોપીઓના 2 દિવસના રિમાન્ડ મંજૂર કર્યા છે આ દરમ્યાન તપાસમાં અન્ય કેટલાક મોટા માથાની સંડોવણી સામે આવે તેવી શક્યતાઓ સેવાઈ રહી છે.
