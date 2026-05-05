/માત્ર 100 રૂપિયાના ડિસમીસથી લાખોનું બાઈક ‘ગાયબ’: અમદાવાદના આ વિસ્તારોમાં તરખાટ મચાવતી ગેંગનો પર્દાફાશ

Ahmedabad News: અમદાવાદ પશ્ચિમના પોશ વિસ્તારોમાં પાર્ક કરેલ મોંઘા સ્પોર્ટ્સ બાઇક ચોરતી એક આંતરરાજ્ય ગેંગને ઝોન 1એલસીબી સ્કોડે ઝડપી પાડી છે. આ કોઈ રીઢા ચોર નથી પણ ગર્લફ્રેન્ડની ફરમાઈશ અને પોતાના મોજશોખ પૂરા કરવા માટેથી બાઈક ચોરીને રાજસ્થાનમાં વેચી દેતા હતા. માત્ર 100-200 રૂપિયાના ડિસમીસથી લાખોના બાઇક ચોરી હતા હતા પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી 13 બાઇક કબજે કરી વધુ ફરાર ત્રણ આરોપીઓ ની શોધખોળ શરૂ કરી છે....
ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદના ગુજરાત યુનિવર્સિટી, વસ્ત્રાપુર, સોલા અને બોડકદેવ વિસ્તારમાં છેલ્લા પાંચ મહિનાથી મોંઘા સ્પોર્ટ્સ બાઇક ચોરીની ફરિયાદો વધી રહી હતી. ત્યારે આ ફરિયાદ મળતા ની સાથે જ જ્યાં જ્યાં થી બાઈક ચોરાય હતી ત્યાં ત્યાં ના સીસી ટીવી ફંફોળવા ના શરૂ ઝોન 1 એલસીબી સ્કોડે શરૂ કર્યા હતા જેમાં આ સમગ્ર બાઇક ચોરી ના ગુના નો પર્દાફાશ થયો હતો. જેમાં આ ગેંગ ખાસ ટાર્ગેટ કારતા હતા.
માત્ર યામાહા R15, MT-15 અને KTM ડ્યુક જેવા બાઇક્સ ત્યારે ઝોન 1 એલસીબીએ સીસીટીવી ફૂટેજ તપાસતા ત્રણ યુવકો એક બાઇક પર આવે છે અને માત્ર 29 સેકન્ડ માં જ બાઇક ની ચોરી કરી ને રફુચકર થઈ જાય છે ત્યારે સીસીટીવી ફૂટેજ અને બાતમીના આધારે ઝોન 1 સ્કોડની પોલીસે સુનીલકુમાર ગરાસીયા, કૈલાશ રોત અને વિજેશ નનોમા ઉર્ફે વિજ્જુ ની ધરપકડ કરી છે આ ત્રણેય મૂળ રાજસ્થાનના રહેવાસી છે અને અમદાવાદ માં ઘર કામ ની છૂટક મજૂરી કરી ને બોડકદેવ અને થલતેજ વિસ્તારમાં રહેતા હતા.
ત્યારે ઝડપાયેલા ત્રણેય આરોપીઓ ની ઝોન 1 સ્કોડ પોલીસ દ્વારા પૂછપરછ હાથ ધરમાં આવી હતી જેમાંખુલાસા થયા છે તે આશ્ચર્યજનક છે. પકડાયેલા આરોપીઓ પૈકી બે શખ્સો બ્લીન્કીટમાં ડિલિવરી બોય તરીકે કામ કરતા હતા. દિવસભર ડિલિવરી કરવાના બહાને તેઓ રેકી કરતા કે ક્યાં સ્પોર્ટ્સ બાઇક લાંબા સમયથી પાર્ક કરેલા છે. રાત્રિના સમયે આરોપીઓ નજીવી કિંમત ના ડિસમીસ જેવા સાધનથી બાઇકનું સ્ટીયરિંગ લોક તોડી, ઇગ્નીશન ડાયરેક્ટ કરીને માત્ર 29 સેકન્ડ માં બાઇક ઉઠાવી લેતા હતા અને રાત્રિ માં અંધારા માં ગાયબ થઈ જતા હતા ત્યારે આ ગેંગ માં કુલ 6 સભ્યો છે.
જેમાં આ ગેંગ નો મુખ્ય આરોપી છે થાવરા ઉર્ફે થાવો હંસારામ ગરાસીયા જે આબુ રોડ શિહોરી રાજસ્થાન ખાતે રહે છે અને કૈલાશ ગરાસિયા ના કહેવા થી ખાસ ચોરી કરવા માટે આવે અને બાઇક ચોરી કરી બે ફરી રવાના થઈ જતો હતો જ્યારે પણ મુખ્ય આરોપી થાવરા ઉર્ફે થાવો હંસારામ ગરાસીયા ચોરી કરવા માટે આવતો ત્યારે તેની સાથે અન્ય બે સાગરિત ની પણ સાથે લવાતો હતી જેમાં વીકાસકુમાર કેસરારામ ગરાસીયા અને પ્રવીણ નો સમાવેશ થાય છે ત્યારે હજુ આ ત્રણ આરોપીઓ પોલીસ પકડ થી દૂર છે.
ત્યારે આપ સૌ ને સવાલ થતો હશે કે કેમ કરતી હતી આ ગેંગ ચોરી તો તેની જવાબ છે ગર્લફ્રેન્ડ ને ખરીદી કરાવવા માટે અને પોતાના મોજશોખ પુરાવા કરવા માટે થી આ આરોપીઓ આ ચોરીના બાઇક લઈને માઉન્ટ આબુની પહાડી વિસ્તાર માં બાઈક ની મૂળ કિંમત ના અડધા ભાવે વેંચી નાખતા હતા પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી 13 લાખની કિંમતના 12 બાઇક કબજે કર્યા છે ત્યારે આ સિવાય અન્ય કોઈ ચોરી કે ગુના માં આ ગેંગ સંડોવાયેલ છે કે કેમ એ દિશા માં તપાસ હાથ ધરી છે સાથે ફરાર 3 આરોપી ને ઝડપી પાડવા પણ પ્રયાસ હાથ ધર્યા છે.