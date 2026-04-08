ભાજપનો માસ્ટર સ્ટ્રોક: Gen-Z ની સાથે રિટાયર્ડ ઓફિસરો પણ મેદાને, IPS મનોજ નિનામા લડશે ચૂંટણી

IPS Manoj Ninama Will Contest the Elections: IPS મનોજ નિનામાએ પોલીસ સેવામાંથી રાજીનામુ આપ્યુ છે અને હવે તેઓ પોતાના વતનમાંથી રાજકારણમાં ઝંપલાવશે. મનોજ નિનામા 9મી એપ્રિલને સોમવારની સાંજ સુધી IGP તરીકે સ્ટેટ ટ્રાફિક બાન્ચમાં કાર્યરત હતા. મંગળવારે મોડી સાંજે તેમનું રાજીનામુ સ્વિકારી લેવાયાનું પોલીસ ભવન સ્થિત ટોચના અધિકારીએ સ્વિકાર્યું છે. અરવલ્લીના ભિલોડાના વર્તુળોમાં થતી ચર્ચા મુજબ રાજીનામું આપનારા મનોજ નિનામા ભાજપમાંથી જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી લડશે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Apr 08, 2026, 10:31 AM IST

IPS Manoj Ninama Will Contest the Elections: ગુજરાતમાં સ્થાનિક સ્વરાજ્યની ચૂંટણીઓનો માહોલ ગરમાયો છે. ભાજપ-કોંગ્રેસ અને આમ આદમી પાર્ટી આ વખતે યુવાન ઉમેદવારો પર પોતાની પસંદગીનો કલશ ઢોળી રહ્યા છે. બીજી બાજુ ભાજપ આ વખતે પણ 'નો રિપીટ થિયરી' સાથે એક આક્રમક રણનીતિ અપનાવી રહ્યું હોય તેમ જણાઈ રહ્યું છે. આ રણનીતિના ભાગરૂપે પાર્ટી હવે ટેકનોસેવી યુવાનોની સાથે વહીવટી અનુભવ ધરાવતા નિવૃત્ત અધિકારીઓને પણ પ્રાધાન્ય આપી રહ્યો છે.

ખાખી છોડી ખાદી ધારણ કરશે IPS મનોજ નિનામા
આ વખતે ચૂંટણીમાં એક રણનીતિનો સૌથી મોટો ચહેરો બનીને સામે આવ્યા છે વર્ષ 2006ની બેચના IPS અધિકારી મનોજ નિનામા. સોમવાર સાંજ સુધી સ્ટેટ ટ્રાફિક બ્રાન્ચમાં IGP તરીકે ફરજ બજાવતા મનોજ નિનામાએ અચાનક પોલીસ સેવામાંથી રાજીનામું આપી સૌને ચોંકાવી દીધા છે. મંગળવારે મોડી સાંજે તેમનું રાજીનામું સ્વીકારી લેવામાં આવ્યું હોવાની પુષ્ટિ ઉચ્ચ પોલીસ અધિકારીઓએ કરી છે.

રાજનીતિમાં ચાલતી ચર્ચા મુજબ, મનોજ નિનામા પૂર્વ IPS અને હાલના રાજ્યકક્ષાના મંત્રી પી.સી. બરંડાના પથ પર ચાલીને પોતાના વતન અરવલ્લીના ભિલોડાથી રાજકારણમાં ઝંપલાવશે. તેઓ ભાજપની ટિકિટ પર જિલ્લા પંચાયતની ચૂંટણી લડે તેવી પ્રબળ શક્યતાઓ છે. IPS મનોજ નિનામાનું રાજીનામું અને રાજકારણમાં પ્રવેશ એ સંકેત આપે છે કે ભાજપ હવે સ્થાનિક સ્તરે પણ વહીવટી ક્ષમતા ધરાવતા ચહેરાઓને આગળ કરી મતદારોનો વિશ્વાસ જીતવા માંગે છે.

કાલથી નામોની જાહેરાત, CM હાઉસમાં બેઠકોનો ધમધમાટ
સ્થાનિક સ્વરાજ્યની સંસ્થાઓની 10,005 બેઠકો માટે ઉમેદવારો નક્કી કરવા મુખ્યમંત્રી નિવાસસ્થાને ભાજપની ચૂંટણી સમિતિની હાઈવોલ્ટેજ બેઠકો શરૂ થઈ ગઈ છે. મંગળવારે દક્ષિણ ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના જિલ્લાઓ પર મંથન કરવામાં આવ્યું હતું.

ક્યારે જાહેર થશે યાદી?
બુધવાર રાતથી ગુરુવાર સવાર સુધીમાં ઉમેદવારોના નામ જાહેર થવાની શક્યતા છે. રાજ્ય ચૂંટણી આયોગે ફોર્મ ભરવા માટે શનિવાર સુધીનો સમય આપ્યો છે, જેને ધ્યાનમાં રાખીને ભાજપ વહેલી તકે યાદી બહાર પાડશે.

કોની ટિકિટ કપાશે? આ વખતે ભાજપના છે કડક નિયમો
હાઈકમાન્ડે આ વખતે ઉમેદવાર પસંદગી માટે લોખંડી શિસ્ત અને ચોક્કસ માપદંડો નક્કી કર્યા છે. જેમાં 60 વર્ષથી વધુ ઉંમરના દાવેદારોને બાકાત રખાશે. જેઓ સતત ત્રણ ટર્મથી ચૂંટણી લડ્યા છે, તેમને આ વખતે તક નહીં મળે. જેમના પરિવારમાંથી કોઈ પણ વ્યક્તિ પહેલેથી પદાધિકારી હોય, તેમને ટિકિટ આપવામાં આવશે નહીં.

ઉલ્લેખનીય છે કે, ભાજપ આ વખતે માત્ર રાજકીય કાર્યકરો પર નિર્ભર રહેવાને બદલે ટેકનોસેવી યુવાનો અને રિટાયર્ડ ઓફિસરને મેદાને ઉતારી વહીવટી તંત્રમાં પણ પકડ મજબૂત કરવા માંગે છે. 15 મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન, 81 પાલિકાઓ, 261 તાલુકા પંચાયત અને 34 જિલ્લા પંચાયતોના જંગમાં આ 'નવો પ્રયોગ' કેટલો સફળ રહે છે તે જોવું રસપ્રદ રહેશે.
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

