ગુજરાતી ન્યૂઝAhmedabad

ઈરાન-ઇઝરાયલ યુદ્ધની અસર અમદાવાદ એરપોર્ટ પર; અનેક ફ્લાઈટ્સ રદ, એડવાઇઝરી અને હેલ્પ ડેસ્ક શરૂ

Ahmedabad Airport: ઈરાન અને ઇઝરાયલ યુદ્ધ વચ્ચે હવાઈ મુસાફરી પર અસર સર્જાઈ છે. વિવિધ દેશમાં હવાઈ મુસાફરી બંધ કરતા અમદાવાદમાં હવાઈ મુસાફરી પર અસર પડી છે. અન્ય એરપોર્ટ ની જેમ અમદાવાદ એરપોર્ટ દ્વારા મુસાફરો માટે એડવાઇઝરી જાહેર કરાઈ. આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ ક્ષેત્રોને અસરને લઈને એડવાઇઝરી જાહેર કરી છે. કેટલીક આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સ ડીલે અને રદ જોવા મળી. ફલાઇટ રદ થતા અમદાવાદ એરપોર્ટ પર મુસાફરો અટવાયા

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 28, 2026, 09:01 PM IST

ઈરાન-ઇઝરાયલ યુદ્ધની અસર અમદાવાદ એરપોર્ટ પર; અનેક ફ્લાઈટ્સ રદ, એડવાઇઝરી અને હેલ્પ ડેસ્ક શરૂ

Ahmedabad Airport: ઈરાન અને ઇઝરાયલ વચ્ચે ફાટી નીકળેલા સંઘર્ષના કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય હવાઈ ક્ષેત્રો બંધ થતા અથવા ડાયવર્ટ થતા અમદાવાદ એરપોર્ટ પર તેની વ્યાપક અસર જોવા મળી રહી છે. સુરક્ષાના કારણોસર અનેક આંતરરાષ્ટ્રીય ફ્લાઇટ્સ રદ કરવામાં આવી છે અથવા તો તેમના સમયમાં મોટો ફેરફાર થયો છે.

અમદાવાદ એરપોર્ટ દ્વારા એડવાઇઝરી અને હેલ્પ ડેસ્ક
સ્થિતિની ગંભીરતાને જોતા અમદાવાદ એરપોર્ટ ઓથોરિટી દ્વારા મુસાફરો માટે ખાસ એડવાઇઝરી જાહેર કરવામાં આવી છે. મુસાફરોની સુવિધા માટે નીચે મુજબના પગલાં લેવાયા છે. ડોમેસ્ટિક અને ઇન્ટરનેશનલ બંને ટર્મિનલ પર સ્પેશિયલ હેલ્પ ડેસ્ક શરૂ કરવામાં આવ્યા છે. ઇતિહાદ એરલાઇન્સના મુસાફરો માટે ખાસ હેલ્પલાઇન નંબર 18001233901 જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. એરપોર્ટ તંત્ર દ્વારા મુસાફરોને વિનંતી કરવામાં આવી છે કે તેઓ એરપોર્ટ આવતા પહેલા પોતાની એરલાઇન્સ સાથે ફ્લાઇટના સ્ટેટસ વિશે ચોક્કસ માહિતી મેળવી લે.

કઈ ફ્લાઇટ્સ પર પડી અસર?
મુખ્યત્વે ખાડી દેશો તરફ જતી ફ્લાઇટ્સને વધુ અસર થઈ છે. કુવૈત અને અબુ ધાબીની ફ્લાઇટ્સ કેન્સલ કરવામાં આવી છે. અબુ ધાબી જતી ફ્લાઇટ રદ થતા સેંકડો મુસાફરો અટવાયા છે.

મુસાફરોની હાલાકી અને માગણીઓ
એકાએક ફ્લાઇટ રદ થવાને કારણે એરપોર્ટ પર અફરાતફરીનો માહોલ જોવા મળ્યો હતો. દૂર-દૂરથી આવેલા મુસાફરોએ નીચે મુજબની માગણીઓ સાથે રોષ ઠાલવ્યો હતો. ફ્લાઇટ રદ થતા મુસાફરોએ તાત્કાલિક રિફંડ અથવા જમવાની વ્યવસ્થા કરવાની માગ કરી છે. જે મુસાફરો અન્ય શહેરોથી આવ્યા છે, તેમણે રાત્રિ રોકાણ માટે વ્યવસ્થા પૂરી પાડવા એરલાઇન્સને રજૂઆત કરી છે. એકાએક ફ્લાઇટ્સ રદ થતા અન્ય વૈકલ્પિક ફ્લાઇટ્સના ભાડામાં અધધ વધારો જોવા મળી રહ્યો છે, જેના કારણે મુસાફરો પર આર્થિક બોજ વધ્યો છે.

કેનેડા પરત જતું નવદંપતી અટવાયું
આ અરાજકતામાં અનેક વ્યક્તિગત મુશ્કેલીઓ પણ સામે આવી છે. ગત 12 ફેબ્રુઆરીએ લગ્ન ગ્રંથિથી જોડાયેલું એક કપલ કેનેડા પરત જઈ રહ્યું હતું, જે અત્યારે અમદાવાદ એરપોર્ટ પર ફસાયું છે. યુવકને 2 માર્ચ ના રોજ કેનેડામાં નોકરી પર હાજર થવાનું હતું, પરંતુ ફ્લાઇટ કેન્સલ થતા તેની કારકિર્દી પર જોખમ ઊભું થયું છે.

