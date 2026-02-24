રસોડામાં રહેલી વસ્તુઓથી જ ખબર પડી જશે પનીર અસલી છે કે નકલી, જાણો સ્ટેપ-બાય-સ્ટેપ રીત
Identify Real or Fake Paneer: અમદાવાદ સહિત રાજ્યભરમાં પનીરની લોકપ્રિયતા વધી રહી છે, પરંતુ તેની સાથે બજારમાં નકલી પનીરનું વેચાણ પણ ચિંતાનો વિષય બન્યું છે. તાજેતરમાં સિવિલ હોસ્પિટલના સિનિયર ડાયટિશિયને અસલી અને નકલી પનીર વચ્ચેનો તફાવત અને તેની સ્વાસ્થ્ય પર થતી અસરો અંગે મહત્ત્વની જાણકારી આપી છે.
Trending Photos
Identify Real or Fake Paneer: આજકાલ ભેળસેળિયાનો સમય ચાલી રહ્યો છે, આપણી રોજિંદી ખાદ્ય ચીજો સૌથી વધુ પ્રભાવિત થઈ રહી છે. આમાં, પનીરનું નામ યાદીમાં ટોચ પર આવે છે. બજારમાંથી ખરીદેલું પનીર નકલી હોય, તો તે તમારા સ્વાસ્થ્ય માટે ખતરનાક સાબિત થઈ શકે છે. નકલી પનીરમાં કૃત્રિમ દૂધ, સ્ટાર્ચ, ડિટર્જન્ટ અથવા અન્ય રસાયણોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જે શરીરના પાચનતંત્ર, લીવર અને કિડનીને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. પરંતુ હવે તમારા રસોડામાં વપરાતું પનીર શુદ્ધ છે કે નહીં, તે તમે ઘરે બેઠા આ રીતે તપાસી શકો છો.
કેવી રીતે ઓળખવું સાચું પનીર?
ગરમ પાણીનો ટેસ્ટ
પનીરને ગરમ પાણીમાં નાખીને તેની શુદ્ધતા જાણી શકાય છે. અસલી પનીર ગરમ પાણીમાં નાખવાથી તે વધુ સોફ્ટ અને ખાવાલાયક બની જાય છે. જ્યારે નકલી પનીરને ગરમ પાણીમાં નાખતા તે વધારે ટાઇટ (રબર જેવું સખત) થઈ જાય છે.
આયોડિન ટેસ્ટ (સ્ટાર્ચની ઓળખ)
જો પનીરમાં મિલાવટ હશે તો આ ટેસ્ટથી તરત ખબર પડી જશે. પનીરના એક ટુકડા પર થોડું આયોડિન ટિંક્ચર નાખો. જો પનીરનું ઉપરનું લેયર બ્લુ (વાદળી) રંગનું થઈ જાય, તો સમજવું કે તેમાં સ્ટાર્ચની ભેળસેળ છે અને તે નકલી છે. અસલી પનીરનો રંગ બદલાતો નથી.
ટેક્ચર અને દેખાવ (Texture & Look)
અસલી પનીર તેનું ટેક્ચર ખૂબ જ સોફ્ટ હોય છે. તે હાથથી દબાવતા સહેલાઈથી તૂટી જાય છે અને તે ખાવામાં પણ મુલાયમ લાગે છે. તેનો રંગ હલકો ઓફ-વ્હાઇટ (ક્રીમ જેવો) હોય છે. જ્યારે નકલી પનીરનું ટેક્ચર હાર્ડ હોય છે. તે દેખાવમાં એકદમ સફેદ અને પ્લાસ્ટિક જેવું ચમકતું લાગે છે.
ગંધ અને સ્વાદ (Smell & Taste)
અસલી પનીરમાંથી દૂધની કુદરતી અને સુખદ સુગંધ આવે છે. જ્યારે નકલી પનીરમાં કેમિકલ, ડિટર્જન્ટ કે સાબુ જેવી દુર્ગંધ આવે છે, કારણ કે તે બનાવવા માટે ઘણીવાર યુરિયા કે હાનિકારક પાવડરનો ઉપયોગ થાય છે.
નકલી પનીર ખાવાથી થતા જીવલેણ નુકસાન
નકલી પનીર માત્ર દૂધમાંથી નહીં પણ કેમિકલ, સોપ (સાબુ) અને ડિટર્જન્ટના મિશ્રણથી બનાવાય છે, જે સ્વાસ્થ્ય માટે ગંભીર જોખમ ઊભું કરે છે. નકલી પનીર ખાવાથી તાત્કાલિક ધોરણે વોમિટિંગ (ઉલટી), ગેસ અને એસિડિટીજેવી તકલીફો થાય છે. તે શરીરમાં જઈને મેટાબોલિઝમ સિસ્ટમને સ્લો (ધીમી) કરી દે છે, જેના કારણે ખોરાક પચવામાં મુશ્કેલી પડે છે. લાંબા ગાળે આ કેમિકલ યુક્ત પનીર કિડની અને લિવરને ગંભીર નુકસાન પહોંચાડી શકે છે. તે તમારી આખી પાચન પ્રણાલીને ખોરવી નાખે છે અને શરીરમાં ઝેરી તત્વો વધારે છે.
સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે