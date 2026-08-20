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અમદાવાદ RTOમાં લાયસન્સ કઢાવવા AI ટ્રેકમાં ટેસ્ટ આપવી ફરજીયાત; ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટમાં ફેલ થવાથી બચવું છે? તો જાણો આ મહત્વની વિગતો

Ahmedabad RTO: અમદાવાદ RTO માં લાયસન્સ કઢાવવા માટે AI ટ્રેકમાં ટેસ્ટ આપવી ફરજીયાત. ટ્રેક ઉપર લાગેલા 16 HD કેમેરા ટેસ્ટ બાદ તાત્કાલિક સ્થળ ઉપર જ પરિણામ આપે છે. જોકે ટેસ્ટ કઈ રીતે આપવી તેનો વિડિઓ જોયા વીના આવનારા અરજદારો થઇ રહ્યા છે ફેલ. Z 24 કલાકના માધ્યમથી અમદાવાદ RTO માં ડેમો થકી સમજીયે કે કઈ રીતે ફેઈલ થયાં વીના ટેસ્ટ આપી શકાય? નવા ટ્રેકમાં ટ્રાફિક સિગ્નલ, સ્ટોપ લાઈનને સામેલ કરવામાં આવ્યા. ફોરવહીલર ના લાયસન્સ ટેસ્ટમાં કુલ ચાર તબક્કા પાર કરવાનાં રહેશે. અગાઉ જૂના ટ્રેકમાં પાર્કિંગ માટે અરજદારને 90 સેકેંડ મળતા હતા જયારે નવા ટ્રેકમાં 130 સેકેંડ મળે છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 20, 2026, 11:13 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 11:13 AM IST
અમદાવાદ RTOમાં લાયસન્સ કઢાવવા AI ટ્રેકમાં ટેસ્ટ આપવી ફરજીયાત; ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટમાં ફેલ થવાથી બચવું છે? તો જાણો આ મહત્વની વિગતો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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