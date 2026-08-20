/અમદાવાદ RTOમાં લાયસન્સ કઢાવવા AI ટ્રેકમાં ટેસ્ટ આપવી ફરજીયાત; ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટમાં ફેલ થવાથી બચવું છે? તો જાણો આ મહત્વની વિગતો

Ahmedabad RTO: અમદાવાદ RTO ખાતે હવે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ મેળવવા માટે આધુનિક AI (આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ) આધારિત ટ્રેક પર ટેસ્ટ આપવી ફરજિયાત બનાવવામાં આવી છે. આ નવા ટેકનોલોજી યુક્ત ટ્રેક પર 16 જેટલાં HD કેમેરા ગોઠવવામાં આવ્યા છે, જે ઉમેદવારની ડ્રાઇવિંગ સ્કિલનું ચોક્કસ મૂલ્યાંકન કરીને ટેસ્ટ પૂર્ણ થતાં જ સ્થળ પર તાત્કાલિક પરિણામ આપે છે.
જોકે, મોટાભાગના અરજદારો ટેસ્ટ આપતા પહેલાં RTO દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવતા માર્ગદર્શક વિડિયો જોયા વગર જ આવી જાય છે, જેના કારણે નાની ભૂલોમાં પણ નાપાસ (ફેલ) થઈ રહ્યા છે. Z24 કલાકના માધ્યમથી અહીં અમદાવાદ RTO ના નવા ટ્રેકના ડેમો અને મહત્વના નિયમો સરળ રીતે સમજીએ, જેથી તમે પહેલા જ પ્રયાસે પાસ થઈ શકો.
નવા AI ટ્રેકની મુખ્ય વિશેષતાઓ
અગાઉના જૂના ટ્રેકમાં જે પોલ્સ (થાંભલા) મૂકવામાં આવતા હતા, તેને હવે હટાવી દેવાયા છે. તેના સ્થાને યેલો બોર્ડર (પીળી લાઈન) કરવામાં આવી છે. નવા ટ્રેકમાં ખાસ કરીને ટ્રાફિક સિગ્નલ અને સ્ટોપ લાઈન જેવા નિયમોનો કડક અમલ સામેલ કરાયો છે. જૂના ટ્રેકમાં પાર્કિંગ માટે અરજદારને માત્ર 90 સેકન્ડ મળતી હતી, જ્યારે નવા AI ટ્રેકમાં 130 સેકન્ડનો પૂરતો સમય આપવામાં આવે છે.
ફોર વ્હીલર ટેસ્ટના 4 તબક્કા અને ફેલ થવાના મુખ્ય કારણો
ફોર વ્હીલર લાયસન્સ ટેસ્ટ પાસ કરવા માટે અરજદારે કુલ 4 તબક્કા પાર કરવાના રહે છે. મોટાભાગના લોકો નીચે મુજબની ભૂલોને કારણે ફેલ થાય છે. વિડિયો જોયા વગર આવતા અરજદારો સૌથી વધુ પાર્કિંગ વિભાગમાં જ નાપાસ થાય છે. વહીકલ યોગ્ય રીતે પાર્ક થઈ ગયા પછી ગાડી બહાર કાઢતી વખતે ઉતાવળમાં ગાડીનું ટાયર કે બમ્પર યેલો લાઈનને અડી જાય છે. AI કેમેરા તરત જ આ ભૂલ પકડી લે છે અને પરિણામ 'ફેઈલ' આવે છે. સ્ટોપ લાઈન પહેલા ગાડી ન રોકવી કે સિગ્નલ ભંગ કરવાથી પણ પોઈન્ટ કપાઈ જાય છે.
સફળતાપૂર્વક ટેસ્ટ પાસ કરવા માટેની મહત્વની ટિપ્સ
RTO કે સત્તાવાર માધ્યમો દ્વારા જાહેર કરાયેલો ટેસ્ટનો ડેમો વિડિયો ટેસ્ટ આપવા જતાં પહેલાં ધ્યાનથી જોઈ લેવો. ડ્રાઇવિંગ કરતી વખતે અને ખાસ કરીને ગાડી રિવર્સ કે પાર્કિંગમાંથી બહાર કાઢતી વખતે વાહન યેલો લાઈનને સહેજ પણ સ્પર્શે નહીં તેની કાળજી રાખો. પાર્કિંગ માટે 130 સેકન્ડનો પૂરતો સમય મળે છે, તેથી ઉતાવળ કર્યા વગર શાંતિથી વાહન કંટ્રોલ કરો. સ્ટોપ લાઈન આવે ત્યાં ગાડી પૂરેપૂરી ઊભી રાખો અને સિગ્નલ જોઈને જ આગળ વધો.