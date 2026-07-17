/ગુજરાતમાં જૈશ-એ-મોહમ્મદના આતંકી મોડ્યુલનો પર્દાફાશ, વધુ 5 દેશના દુશ્મનોને સુરક્ષા એજન્સીએ દબોચી લીધા

Gujarat ATS: ગુજરાતમાં જૈશ-એ-મોહમ્મદના આતંકી મોડ્યુલનો ATSએ પર્દાફાશ કર્યો છે. વધુ 5 દેશના દુશ્મનોને સુરક્ષા એજન્સીએ દબોચી લીધા છે. આતંકી સંગઠન જેશ-એ-મોહમ્મદ સાથે સંકળાયેલા 5 આતંકીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. ગુજરાતમાં આતંકવાદી નેટવર્કને ખતમ કરવાના ઉદ્દેશ્ય સાથે ગુજરાત એન્ટી ટેરરિઝમ સ્ક્વોડ (ATS) દ્વારા એક મોટી અને સઘન કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં સક્રિય આતંકવાદી સંગઠન 'જૈશ-એ-મોહમ્મદ'ના આતંકી મોડ્યુલનો પર્દાફાશ કરતા, ગુજરાત એટીએસએ રાજ્યના અલગ-અલગ જિલ્લાઓમાંથી વધુ 5 શખ્સોને દબોચતા રાજ્યમાં ખળભળાટ મચ્યો છે.
ઝડપાયેલા આતંકીઓનાં નામ
આ આતંકી સંગઠનના મોડ્યુલ સાથે સંકળાયેલા જે પાંચ આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, તેમના નામ બીલાલ શેરા, મોહમ્મદ હસન, મોહમ્મદ અયુબ ટુનાસરા, મોહમ્મદ સફી મુખી અને મોહમ્મદ અયુબ કકીવાલનો સમાવેશ થાય છે.
કેવી રીતે થયો સમગ્ર મામલાનો ખુલાસો?
અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે, ગુજરાત એટીએસ દ્વારા અગાઉ જૈશ-એ-મોહમ્મદ સાથે સંકળાયેલા આઠ શકમંદોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. અગાઉ ઝડપાયેલા અને હાલમાં પોલીસ રિમાન્ડ પર રહેલા આ આરોપીઓની એટીએસ દ્વારા સઘન પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી હતી. આ પૂછપરછ દરમિયાન કેટલાક ચોંકાવનારા ખુલાસાઓ થયા હતા, જેના સચોટ આધારે જ આ નવા 5 આતંકીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
વાંધાજનક દસ્તાવેજો, ડિજિટલ પુરાવાઓ અને અન્ય શંકાસ્પદ સામગ્રી જપ્ત
પકડાયેલા આ તમામ નવા આરોપીઓ પાસેથી અનેક વાંધાજનક દસ્તાવેજો, ડિજિટલ પુરાવાઓ અને અન્ય શંકાસ્પદ સામગ્રી જપ્ત કરવામાં આવી છે. તપાસમાં એવો પણ મોટો ખુલાસો થયો છે કે, જૈશ-એ-મોહમ્મદના આ સભ્યો અગાઉ પકડાયેલા આરોપીઓ સાથે મળીને વિસ્ફોટક સામગ્રીનું પરીક્ષણ કરવામાં પણ સક્રિય રીતે સામેલ હતા. હાલમાં એટીએસ દ્વારા આ તમામ આરોપીઓ ક્યાંથી ફંડિંગ મેળવતા હતા અને તેમના અન્ય કયા કયા મનસૂબાઓ હતા, તે દિશામાં વધુ સઘન તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.