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ગુજરાતમાં જૈશ-એ-મોહમ્મદના આતંકી મોડ્યુલનો પર્દાફાશ, વધુ 5 દેશના દુશ્મનોને સુરક્ષા એજન્સીએ દબોચી લીધા

Gujarat ATS:  તાજેતરમાં જ જૈશ સાથે જોડાયેલા આતંકીઓની ધરપકડ થઈ હતી. જેમની સઘન પૂછપરછ બાદ ચોંકાવનારા ખુલાસાઓના આધારે વધુ 5 આતંકીઓને દબોચી લેવાયા છે. પકડાયેલા આરોપીઓ પાસેથી અનેક વાંધાજનક દસ્તાવેજો, ડિજિટલ પુરાવાઓ અને શંકાસ્પદ સામગ્રી પણ જપ્ત કરીને આગળની તપાસનો ધમધમાટ શરૂ કરી દેવાયો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 17, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Jul 17, 2026, 10:59 AM IST
ગુજરાતમાં જૈશ-એ-મોહમ્મદના આતંકી મોડ્યુલનો પર્દાફાશ, વધુ 5 દેશના દુશ્મનોને સુરક્ષા એજન્સીએ દબોચી લીધા
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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