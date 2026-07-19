/ગુજરાતમાં ઝેરી ગેસથી લાશો ઢાળવાનો જૈશના આતંકીઓનો પ્લાન નિષ્ફળ, કાશ્મીરમાં ટ્રેનિંગ લીધેલા સુસાઈડ બોમ્બર્સનો ATSએ કર્યો પર્દાફાશ

Gujarat ATS: ગુજરાત એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડ (ATS) દ્વારા જૈશ-એ-મોહમ્મદ (JeM) ના આતંકી મોડ્યુલના પર્દાફાશ બાદ કંપાવી દેનારા ખુલાસાઓ સામે આવ્યા છે. પકડાયેલા આતંકીઓ ગુજરાતમાં મોટો આત્મઘાતી હુમલો અથવા કોઈ મોટી આતંકી ઘટનાને અંજામ આપવા માટે સંપૂર્ણ રીતે તૈયાર (રેડિકલ) થઈ ચૂક્યા હોવાનું તપાસમાં બહાર આવ્યું છે.
કાશ્મીરમાં AK-47ની ટ્રેનિંગ અને વડોદરામાં ગુપ્ત બેઠકો
ATSની તપાસ મુજબ, પકડાયેલા મુખ્ય આતંકી અહેમદ ગાજીવાલા અને ઇબ્રાહીમે કાશ્મીર જઈને એક બંધ જગ્યાએ 8 મહિના સુધી AK-47 રાઇફલ અને પિસ્તોલ ચલાવવાની ઘાતક તાલીમ લીધી હતી. આ કાવતરામાં પાકિસ્તાન સ્થિત હેન્ડલર 'અબ્દુલ્લા', આફરીન કુરેશી અને એક અજાણ્યો કાશ્મીરી શખ્સ પણ સામેલ હતા. પાકિસ્તાની હેન્ડલર તરફથી આ આરોપીઓને રૂ. 3 લાખ ફંડ મળ્યું હતું, જેમાંથી તેમણે કાર અને બાઈક ખરીદ્યા હતા. આ કાવતરાના ભાગરૂપે વડોદરા ખાતે કાશ્મીરી વ્યક્તિ સાથે આતંકીઓની ગુપ્ત બેઠકો પણ યોજાઈ હતી. છેલ્લા ૫ મહિનાથી આ નેટવર્ક ગુજરાતમાં સક્રિય થવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું હતું.
સિદ્ધપુરમાં 8 ટાઈમ બોમ્બના ટેસ્ટ બ્લાસ્ટ અને ઝેરી ગેસના પ્રયોગો
સૌથી ચોંકાવનારી બાબત એ છે કે આ આતંકીઓએ માત્ર હથિયારો જ નહીં, પરંતુ કેમિકલ બ્લાસ્ટ અને ઝેરી ગેસ બનાવવાની પણ તાલીમ મેળવી હતી. આતંકી આમીન શેરા અને મોહમ્મદ અયુબની હાજરીમાં આરોપીઓએ કુલ 8 ટાઈમર બોમ્બ બનાવ્યા હતા. આ બોમ્બના ટેસ્ટ બ્લાસ્ટ (ટ્રાયલ) સિદ્ધપુરના ખડિયાસળ નજીક નદીના પટમાં, ચાટાવાડા ગામ અને ટેબાવાડા ગામમાં આવેલા મહાકાળી માતાના મંદિર નજીક કરવામાં આવ્યા હોવાનો ખુલાસો થયો છે. બોમ્બ બનાવવાનું રો-મટીરીયલ સિદ્ધપુરની સ્થાનિક દુકાનમાંથી જ ખરીદાયું હતું, જ્યાં હાલ ATSએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું છે. આ ઉપરાંત, આરોપીઓએ કાર્બન મોનોક્સાઇડ, મિથેન અને હાઇડ્રોજન સલ્ફાઇડ જેવા અત્યંત ઝેરી ગેસ બનાવીને અન્ય યુવાનોને પણ આ ટ્રેનિંગ આપી હતી.
સર્ચ ઓપરેશનમાં મુદ્દામાલ અને દસ્તાવેજો જપ્ત
હાલમાં પકડાયેલા ૫ મુખ્ય આરોપીઓ સહિત કુલ 13 જેટલા શખ્સો કટ્ટરપંથી (રેડિકલ) બન્યા હોવાનું સામે આવ્યું છે. અહેમદ ગાજીવાલાના ઘરેથી આતંકી મસૂદ અઝહરના પુસ્તકો અને અન્ય જેહાદી સાહિત્ય મળી આવ્યું છે. ATSની રેડ દરમિયાન નીચે મુજબની સામગ્રી જપ્ત કરવામાં આવી છે. જેમાં શંકાસ્પદ પીળો અને કાળો પાવડર તથા Sodium Phosphate Dibasic કેમિકલ, બોમ્બ બનાવવા માટે વપરાતા વાયર, સેલ અને અન્ય સામગ્રી, જૈશ-એ-મોહમ્મદનો ઝંડો, જેહાદી પુસ્તકો, ડાયરી અને નોટબુકો, રોકડા રૂ. ૧.૩૦ લાખ અને શંકાસ્પદ ડિજિટલ પુરાવા (મોબાઈલ ફોન), એક આરોપી પાસેથી બીજા આરોપીને ટ્રાન્સફર કરાયેલ બાર બોરનો કારતૂસનો સમાવેશ થાય છે.
હાલમાં ગુજરાત ATS દ્વારા તમામ પકડાયેલા આતંકીઓના મોબાઈલ ફોનના CDR અને ટેકનિકલ ડેટાની ઝીણવટભરી તપાસ ચાલી રહી છે. ગુજરાતમાં જૈશ-એ-મોહમ્મદના આ નેટવર્કે અન્ય કયા-કયા યુવાનોને જેહાદ માટે પ્રેરિત કર્યા હતા અને કોની સાથે કનેક્શન હતું, તે દિશામાં સઘન તપાસ શરૂ કરવામાં આવી છે.