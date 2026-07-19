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ગુજરાતમાં ઝેરી ગેસથી લાશો ઢાળવાનો જૈશના આતંકીઓનો પ્લાન નિષ્ફળ, કાશ્મીરમાં ટ્રેનિંગ લીધેલા સુસાઈડ બોમ્બર્સનો ATSએ કર્યો પર્દાફાશ

Jaish e Mohammed Terrorists Plot Poison Gas Attack: ગુજરાત એન્ટી ટેરરિસ્ટ સ્ક્વોડ દ્વારા બનાસકાંઠાના પાલનપુર અને પાટણના સિદ્ધપુર વિસ્તારમાંથી પકડાયેલા જૈશ-એ-મોહમ્મદના 13 આતંકવાદીઓની તપાસમાં ચોંકાવનારી વાત સામે આવી છે. આ આતંકીઓ ગુજરાતમાં કોઈ મોટી આત્મઘાતી ઘટનાને અંજામ આપવા માટે સિદ્ધપુર નજીક 8 વખત બોમ્બ બ્લાસ્ટનું ટેસ્ટિંગ તો કરતા જ હતા.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 19, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 02:41 PM IST
ગુજરાતમાં ઝેરી ગેસથી લાશો ઢાળવાનો જૈશના આતંકીઓનો પ્લાન નિષ્ફળ, કાશ્મીરમાં ટ્રેનિંગ લીધેલા સુસાઈડ બોમ્બર્સનો ATSએ કર્યો પર્દાફાશ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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