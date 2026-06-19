'ખેડૂત ના પાડશે તે દિવસથી આગાહી બંધ કરીશ', અંબાલાલનો જયંત પંડ્યાને રોકડિયો જવાબ, જાણો પરેશ ગોસ્વામીનું નિવેદન

Ambalal Patel- Paresh Goshwami Vs Jayant Pandya: ગુજરાતમાં ચોમાસાની શરૂઆત થતાં જ વરસાદની આગાહીઓને લઈને એક નવો જ વિવાદ છેડાયો છે. રાજ્યના જાણીતા હવામાન વિશ્લેષક અંબાલાલ પટેલ અને વિજ્ઞાન જાથાના પ્રમુખ જયંત પંડ્યા વરસાદની આગાહી કરવાના મુદ્દે આમને-સામને આવી ગયા છે. આ વિવાદમાં હવે અન્ય એક લોકપ્રિય હવામાન નિષ્ણાંત પરેશ ગોસ્વામી પણ કૂદી પડ્યા છે, જેને કારણે મામલો વધુ ગરમાયો છે. બીજી બાજુ અંબાલાલ પટેલે દાવો કર્યો છે કે તેઓ કોઈ અંધશ્રદ્ધા ફેલાવતા નથી પરંતુ વર્ષોથી ખેડૂતોના હિતમાં નિઃસ્વાર્થ ભાવે કામ કરી રહ્યા છે.
જયંત પંડ્યાના અંબાલાલ પટેલ પર આકરા પ્રહારો
વિજ્ઞાન જાથાના જયંત પંડ્યાએ અંબાલાલ પટેલની વરસાદની આગાહીઓ સામે ગંભીર સવાલો ઉઠાવ્યા છે. તેમણે અંબાલાલ પટેલની આગાહીઓને ખોટી ગણાવીને તીખા પ્રહારો કર્યા હતા. જયંત પંડ્યાએ જાહેરમાં અંબાલાલ પટેલને આવી ફાલતું આગાહીઓ કરવાનું બંધ કરવા માટે સલાહ પણ આપી દીધી હતી. તેમના મતે, ચોક્કસ વૈજ્ઞાનિક આધારો વગર થતી આગાહીઓ લોકોને ભ્રમિત કરે છે.
અંબાલાલ પટેલે આપ્યો વળતો જવાબ: "ખેડૂતો કહેશે ત્યારે જ બંધ કરીશ"
જયંત પંડ્યાના આ પ્રહારો સામે અંબાલાલ પટેલે પણ મૌન તોડ્યું છે અને અત્યંત સચોટ વળતો જવાબ આપ્યો છે. અંબાલાલ પટેલે જણાવ્યું કે હું માત્ર જ્યોતિષ કે ગ્રહોની સ્થિતિ પર આધારિત નથી હોતી, પરંતુ તેમાં વર્ષા પરિસંચલન, અરબી સમુદ્ર અને બંગાળની ખાડીમાં સર્જાતી સિસ્ટમ તેમજ કૃષિ હવામાનના ઊંડા અભ્યાસનો સમન્વય હોય છે. હું જે કંઈ પણ આગાહી કરું છું તે વિવિધ પ્રકારના ઊંડા અભ્યાસ અને પરંપરાગત જ્ઞાનના આધારે કરું છું. મારો એકમાત્ર હેતુ એ છે કે તેનાથી જગતના તાત એટલે કે ખેડૂતોને મહત્તમ લાભ થાય. તેમણે વિજ્ઞાન જાથાને પડકાર ફેંકતા ભાવુક થઈને ઉમેર્યું કે, "જે દિવસે ખેડૂત પોતે આવીને મને ના પાડશે કે તમારી આગાહીથી અમને કોઈ ફાયદો થતો નથી, તે જ દિવસથી હું આગાહી કરવાનું કાયમ માટે બંધ કરી દઈશ. જ્યાં સુધી ખેડૂતોને મારા પર વિશ્વાસ છે, ત્યાં સુધી હું આ સેવા ચાલુ રાખીશ."
અંબાલાલના સમર્થનમાં આવ્યા પરેશ ગોસ્વામી, વિજ્ઞાન જાથાને ખુલ્લો પડકાર
આ સમગ્ર વિવાદમાં હવે ગુજરાતના અન્ય એક જાણીતા હવામાન નિષ્ણાંત પરેશ ગોસ્વામી અંબાલાલ પટેલની વહારે આવ્યા છે. પરેશ ગોસ્વામીએ વિજ્ઞાન જાથા અને જયંત પંડ્યા પર આકરા પ્રહારો કરતા અંબાલાલ પટેલનો પક્ષ લીધો છે. પરેશ ગોસ્વામીએ જણાવ્યું હતું કે અંબાલાલ પટેલ ગુજરાતનું ઘરેણું છે. તેઓ કોઈપણ સ્વાર્થ વગર, તદ્દન નિ:સ્વાર્થ ભાવે વર્ષોથી ગુજરાત અને અહીંના ખેડૂતોની સેવા કરી રહ્યા છે. આ સાથે જ પરેશ ગોસ્વામીએ વિજ્ઞાન જાથાને ખુલ્લો પડકાર પણ ફેંક્યો છે કે તેઓ આવી રીતે સેવાભાવી વ્યક્તિઓ પર સવાલો ઉઠાવવાનું બંધ કરે.
ઉલ્લેખનીય છે કે, વિજ્ઞાન જાથાનું માનવું છે કે બિનવૈજ્ઞાનિક આગાહીઓથી ઘણીવાર ખેડૂતો વાવણી કે પાકની લણણી બાબતે ગેરમાર્ગે દોરાય છે, જ્યારે અંબાલાલ પટેલના સમર્થકોનું કહેવું છે કે તેમનું વર્ષોનું દેશી નુસખાઓ અને વાયુ ચક્રનું જ્ઞાન સત્તાવાર વિભાગો કરતાં પણ વધુ લોકભોગ્ય અને સચોટ સાબિત થાય છે.