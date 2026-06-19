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'ખેડૂત ના પાડશે તે દિવસથી આગાહી બંધ કરીશ', અંબાલાલનો જયંત પંડ્યાને રોકડિયો જવાબ, જાણો પરેશ ગોસ્વામીનું નિવેદન

Ambalal Patel- Paresh Goshwami Vs Jayant Pandya: ગુજરાતમાં વરસાદની આગાહી મુદ્દે ગુજરાતમાં મોટો ગરમાવો આવી ગયો છે. વિજ્ઞાન જાથાના જયંત પંડ્યા અને અંબાલાલ પટેલ સામસામે આવી ગયા છે. પરંતુ અંબાલાલ પટેલના સમર્થનમાં પરેશ ગોસ્વામી આવ્યા છે. વિજ્ઞાન જાથાના જયંત પંડ્યાએ જણાવ્યું હતું કે અંબાલાલની વાતો તથ્યહિન હોય છે, બીજી બાજુ અંબાલાલ વળતો પ્રહાર કરતા જણાવ્યું હતું કે, ખેડૂત ના પાડશે તે દિવસથી આગાહી બંધ કરીશ.
 

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 19, 2026, 01:55 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 02:26 PM IST
'ખેડૂત ના પાડશે તે દિવસથી આગાહી બંધ કરીશ', અંબાલાલનો જયંત પંડ્યાને રોકડિયો જવાબ, જાણો પરેશ ગોસ્વામીનું નિવેદન

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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