આ તો જોરદાર થઈ ગયું! ‘જયેશભાઈ જોરદાર’નો એક્ટર અસલી રૂપમાં 'હત્યારો' નીકળ્યો! 10 વર્ષથી પોલીસને આપતો હતો થાપ!

Ahmedabad cricme Branch: ઘી કાંટા મેટ્રો સ્ટેશન પાસેથી હત્યાના ગુનામાં ફરાર આરોપી હેમંત નગીનદાસ મોદીની ક્રાઇમ બ્રાન્ચે ધરપકડ કરી છે, જેણે ઠગ્સ ઓફ હિન્દુસ્તાન, જયેશભાઈ જોરદાર સહિતની વિવિધ ફિલ્મોમાં કામ કર્યુ છે, પરંતુ હકીકતમાં તે એક હત્યાનો આરોપી છે જેને કોર્ટે આજીવન કેદની સજા સંભળાવી હતી.
Ahmedabad cricme Branch: અમદાવાદ ક્રાઈમ બ્રાન્ચે એક એવા પાકા કામના કેદીની ધરપકડ કરી છે જે પેરોલ જમ્પ કર્યા બાદ એક દાયકા કરતાં વધુ સમયથી ફરાર હતો અને મુંબઈમાં સ્ટ્રગલિંગ એક્ટર (અભિનેતા) તરીકે ઓળખ છુપાવીને રહેતો હતો, તેમ પોલીસ અધિકારીઓએ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું. ક્રાઈમ બ્રાન્ચની વોચ બાદ આરોપી હેમંત મોદીની ઘીકાંટા મેટ્રો સ્ટેશન નજીકથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી.
હેમંત મોદીને અમદાવાદના નરોડા વિસ્તારમાં વર્ષ 2005માં નોંધાયેલા હત્યાના એક કેસમાં દોષિત ઠેરવવામાં આવ્યો હતો અને કોર્ટે તેને આજીવન કેદની સજા ફટકારી હતી. તે મહેસાણા જેલમાં બંધ હતો અને બાદમાં 2014માં તેને પેરોલ પર મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. જો કે, પેરોલની મુદત પૂરી થયા પછી તે જેલમાં પાછો ફર્યો ન હતો. તે કથિત રીતે ફરાર થઈ ગયો હતો અને ભૂગર્ભમાં ઉતરી ગયો હતો.
મુંબઈમાં એક્ટિંગ કરિયર અને બોલિવૂડ કનેક્શન
તપાસકર્તાઓએ જણાવ્યું કે મોદી મુંબઈ જતો રહ્યો હતો, જ્યાં તેણે પોતાનો ગુનાહિત ઈતિહાસ છુપાવ્યો અને થિયેટર પ્રોડક્શન્સ, હિન્દી ટેલિવિઝન સિરિયલો અને ફિલ્મોમાં એક સ્ટ્રગલિંગ એક્ટર તરીકે કામ કરવાનું શરૂ કર્યું. પોલીસે દાવો કર્યો છે કે તે ગુજરાતી ફિલ્મો અને નાટકો ઉપરાંત ‘ઠગ્સ ઓફ હિન્દુસ્તાન’ અને ‘જયેશભાઈ જોરદાર’ જેવી બોલિવૂડ ફિલ્મોમાં પણ નાની-મોટી ભૂમિકાઓમાં જોવા મળ્યો હતો. અધિકારીઓએ જણાવ્યું કે વર્ષો સુધી મનોરંજન ઉદ્યોગમાં સક્રિય રહેવા છતાં તેની અસલી ઓળખ કોઈના ધ્યાન પર આવી ન હતી.
આ રીતે ઝડપાયો આરોપી
ક્રાઈમ બ્રાન્ચને તાજેતરમાં ચોક્કસ માહિતી મળી હતી કે આ ફરાર કેદી અમદાવાદ પાછો આવ્યો છે અને શહેરમાં કોઈને મળવાનો છે. આ ઇનપુટના આધારે, પોલીસે ટેકનિકલ સર્વેલન્સ શરૂ કર્યું અને તેના જૂના સંપર્કો તેમજ કોમ્યુનિકેશન લિંક્સ દ્વારા તેની હિલચાલ પર નજર રાખી. આખરે ઘીકાંટા મેટ્રો સ્ટેશન નજીકથી તેની અટકાયત કરવામાં આવી હતી.
અધિકારીઓએ ઉમેર્યું હતું કે આરોપીએ શરૂઆતમાં પૂછપરછ દરમિયાન પોતાની ઓળખ છુપાવવાનો અને તપાસકર્તાઓને ગેરમાર્ગે દોરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો, પરંતુ કડક પૂછપરછ બાદ તેણે પોતાનો ગુનો કબૂલી લીધો હતો. પોલીસના જણાવ્યા અનુસાર, આરોપીને ફરી જેલ ભેગો કરવા માટે આગળની કાયદાકીય કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે.