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ગ્લાસગોથી અમદાવાદ સુધીની યાત્રા શરૂ, કોમનવેલ્થ 2030ની યજમાની માટે ભારત તૈયાર; જાણો 74 દેશોમાં ફરતી બેટનનો રસપ્રદ ઇતિહાસ

Commonwealth Games 2030: અમદાવાદ ખાતે યોજાનારી કોમનવેલ્થ ગેમ્સ તેની શતાબ્દીની પણ ઉજવણી કરશે. 1930માં કેનેડાના હેમિલ્ટનમાં યોજાયેલી પ્રથમ કોમનવેલ્થ ગેમ્સ 2030માં અમદાવાદ ખાતે તેનાં 100 વર્ષ પૂર્ણ કરશે. આટલા મોટા આંતરરાષ્ટ્રીય આયોજન માટે સરકાર અને અમદાવાદ શહેર પુરજોશથી તૈયારી કરી રહ્યું છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 01, 2026, 05:55 PM IST|Updated: Aug 01, 2026, 05:55 PM IST
ગ્લાસગોથી અમદાવાદ સુધીની યાત્રા શરૂ, કોમનવેલ્થ 2030ની યજમાની માટે ભારત તૈયાર; જાણો 74 દેશોમાં ફરતી બેટનનો રસપ્રદ ઇતિહાસ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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