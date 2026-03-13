અમદાવાદના મકાનમાલિકો માટે લાલબત્તી સમાન કિસ્સો; અહીં ‘ભાડૂઆત’ મટી ‘માલિક’ બનવાના કૌભાંડનો પર્દાફાશ
Ahmedabad News: અમદાવાદના જુહાપુરામાં ભાડૂઆત જ ભક્ષક બન્યો હોય તેવો કિસ્સો પ્રકાશમાં આવતા ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો છે. મકાનમાલિકની નકલી સહી કરી કરોડોની દુકાન પચાવી પાડવાનું કૌભાંડનો પર્દાફાશ થયો છે. પરંતુ દુર્ભાગ્વશ FSL રિપોર્ટે નાવેદ પઠાણનો કાંડનો ભાંડો ફોડી નાંખ્યો છે.
- જુહાપુરા મિલકત કૌભાંડ
- ભાડૂઆતે મકાનમાલિકની નકલી સહી કરી કરોડોની મિલકત પચાવી
- નાવેદ પઠાણનો ખેલ ખતમ
- FSL રિપોર્ટે નકલી સહીનું પાપ છતું કર્યું
ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદના જુહાપુરા વિસ્તારમાંથી વિશ્વાસઘાત અને ઠગાઈનો એક સનસનીખેજ કિસ્સો સામે આવ્યો છે. અહીં એક ભાડૂઆતે જ પોતાની મકાનમાલિક વૃદ્ધાની મિલકત પચાવી પાડવા માટે નકલી દસ્તાવેજોનો સહારો લીધો. સોના-ચાંદીનો વેપાર કરતા ભાડૂઆતે ભાડું આપવાનું બંધ કરી, નકલી બાનાખત ઊભો કરી દુકાન હડપવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. જોકે, એફએસએલ ના એક રિપોર્ટે ભાડૂઆતના પાપનો ઘડો ફોડી નાખ્યો છે. વેજલપુર પોલીસે મુખ્ય આરોપીની ધરપકડ કરી છે, શું છે આ સમગ્ર ઘટના?
વેજલપુર પોલીસની ગિરફતમાં ઉભેલો આ શખ્સ છે નાવેદ પઠાણ. જેણે જેમના પાસે થી ધંધો કરવા માટે આશરો લીધો, તેમની જ મિલકત પર નજર બગાડી. ઘટનાની વિગત એવી છે કે ધોળકાના ફારૂકભાઈ રાધનપુરીની માતા જેનબબીબીએ વર્ષ 2014માં જુહાપુરાના રોયલ અકબર ટાવરમાં આવેલી પોતાની GF9 નંબર ની દુકાન નાવેદને ભાડે આપી હતી. નાવેદ ત્યાં દિલ્હી જ્વેલર્સ નામે સોના-ચાંદીનો વેપાર કરતો હતો.
શરૂઆતમાં ભાડું ચૂકવ્યા બાદ નાવેદની દાનત બગડી. વર્ષ 2016થી તેણે ભાડું આપવાનું બંધ કર્યું અને મિલકત પચાવી પાડવા માટે મકાનમાલિક જેનબબીબીની ખોટી સહીઓ કરી એક બનાવટી બાનાખત તૈયાર કરી લીધો. એટલું જ નહીં, આરોપીએ કોર્ટ માં ખોટો દાવો દાખલ કરી વૃદ્ધા અને તેના પુત્રને જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ પણ આપી હતી.
આ ઠગાઈના કેસમાં સૌથી મોટો વળાંક ત્યારે આવ્યો જ્યારે મામલો એફએસએલ (FSL)માં પહોંચ્યો. મકાનમાલિક જેનબબીબીએ સતત દાવો કર્યો હતો કે બાનાખતમાં તેમની સહી નથી. કમનસીબે, ન્યાય મળે તે પહેલા જ 17 જૂન 2024ના રોજ જેનબબીબીનું અવસાન થયું. પરંતુ સત્ય છુપાતું નથી, એફએસએલ રિપોર્ટમાં સ્પષ્ટ થયું કે બાનાખતમાં જેનબબીબીની જે સહીઓ હતી તે તદ્દન ખોટી અને બનાવટી હતી. રિપોર્ટ આવતા જ વેજલપુર પોલીસે છેતરપિંડી, બનાવટી દસ્તાવેજ અને ધમકીની કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી મુખ્ય આરોપી નાવેદ પઠાણને જેલના સળિયા પાછળ ધકેલી દીધો છે.
વેજલપુર પોલીસે આ મામલે કલમ 465, 467, 468 અને 506(2) જેવી ગંભીર કલમો હેઠળ ગુનો નોંધી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે. હવે પોલીસ એ તપાસ કરી રહી છે કે મિલકત હડપ કરનારા એ આ અગાઉ અન્ય કોઈ સાથે આવી ઠગાઈ આચરી છે કે કેમ? જે ભાડૂઆત પર વિશ્વાસ મૂક્યો હતો, તે જ ભાડૂઆતે વૃદ્ધાના મૃત્યુ બાદ પણ મિલકત હડપવાનો પ્રયાસ ચાલુ રાખ્યો હતો, પણ અંતે પોલીસના સકંજામાં આવી ગયો છે ત્યારે કહેવાય છે ને કે વિશ્વાસે વહાણ ડૂબ્યું હોય તેવો આ કિસ્સો છે અને અન્ય મકાનમાલિકો માટે પણ લાલબત્તી સમાન છે.
