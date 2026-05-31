/માત્ર એક કીડીના કારણે મિત્ર જ બન્યા ગયા મિત્રનો કાળ! પરિવારથી અલગ રહેતા યુવકની ઘાતકી હત્યા; કારણ જાણીને ચોંકી જશો

Ahmedabad Murder Mystery: અમદાવાદના વટવા વિસ્તારના સતેજ હોમ્સ ફ્લેટમાં થયેલી રહસ્યમય હત્યાનો ભેદ પોલીસે ગણતરીના દિવસોમાં કેસ ઉકેલી કાઢ્યો છે. પોલીસે હત્યા કરનાર એક સગીર સહિત ચાર આરોપીની ધરપકડ કરી છે. પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, માત્ર જમવામાં કીડી નીકળવા જેવી સામાન્ય બાબતે થયેલા ઝઘડામાં આ ઘાતકી હત્યા કરી દેવામાં આવી હતી.
ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદના વટવા પોલીસ સ્ટેશનની હદ વિસ્તારમાં આવેલ સતેજ હોમ્સ સોસાયટીમાં ગઈ 27મી મેના રોજ ફ્લેટ નંબર ડી-13માંથી અસહ્ય દુર્ગંધ આવી રહી હતી. આ દુર્ગંધ એટલી બધી આવી રહી હતી સોસાયટીમાં રહેતા આસપાસના લોકો રહી શકતા ન હતા અને શ્વાસ ન લઇ શકતા હતા. ત્યારે જ સોસોયટીના ચેરમેન દ્વારા મકાન મલિકને આ વાતની જાણ કરવામાં આવી હતી. ત્યારે મકાન મલિક ભાડે આપેલ આ મકાન ખાતે આવીને દરવાજો ખોલે છે, તો બેડરૂમમાંથી એક પુરુષને મોઢા પાર ડૂચો મારેલી અને બાંધેલી હાલતમાં મૃતદેહ જોવા મળ્યો હતો.
પોલીસે ગુનો નોંધી તપાસ હાથ ધરી
આ દ્રશ્યો જોતાની સાથે જ મકાન મલિકના પગ તળિયેથી જમીન સરકી ગઈ હતી અને તાત્કાલિક વટવા પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. જ્યારબાદ વટવા પોલીસની એક ટીમ ઘટનાસ્થળ પર આવીને તપાસ શરૂ કરી હતી. જેમાં સૌથી પહેલા મૃતદેહ કોનો છે અને તેની ઓળખ કરવાની શરૂઆત કરી હતી. જેમાં સૌથી પહેલા વટવા પોલીસે તાત્કાલિક હત્યાનો ગુનો નોંધી તપાસના ચક્રો ગતિમાન કર્યા હતા.
વટવા પોલીસની પ્રાથમિક તપાસમાં સામે આવ્યું હતું કે, જે મૃતદેહ હતો તે મૂળ વડોદરાના રહેવાસી છે. જેનું નામ ઇમરાન સિંધા છે અને છેલ્લા 2 વર્ષથી પરિવારથી અલગ રહેતો હતો. તપાસ કરતા પરિવારમાં કોઈ સાથે સંપર્ક ન હોવાનું સામે આવ્યું હતું. જ્યારબાદ પોલીસે વધુ તપાસ શરૂ કરી હતી કે, મૃતક ઇમરાન સિંધા સાથે કોણ કોણ અહીંયા ભાડે રહેતું હતું. આ દિશામાં તપાસ કર્યા બાદ પોલીસ તપાસમાં ચાર નામો સામે આવ્યા, જેમાં વિરેન્દ્રસિંઘ બધેલ ઉર્ફે વીરુ, ચંદ્રમોહન શર્મા ઉર્ફે ચંદુ, રવિ રકતુ શાહ અને એક સગીર સાથે રહેતા હોવાનું સામે આવ્યું હતું.
આરોપીઓની પુછપરછમાં થયો ચોંકાવનારો ખુલાસો
પોલીસે આ ચારેયનો સંપર્ક કરતા સંપર્ક થયો ન હતો. જેથી પોલીસે પહેલી શંકા આ ચારેય શખ્સો પર ગઈ હતી. જેને લઇને વધુ તપાસ કરતા તપાસમાં ખુલવા પામ્યું હતું કે, આ ચારેય શખ્સોએ પોતાના મોબાઈલ બંધ કરીને સિમ કાર્ડ તોડી નાખ્યા હતા. તપાસમાં સામે આવ્યું હતું કે, આ ચારેય જ હત્યાને અંજામ આપ્યો છે. આ ચારેય આરોપીને ઝડપી પાડવા માટે વટવા પોલીસ અને ઝોન 8 એલસીબીની અલગ અલગ ટિમો બનવામાં આવી હતી. જેમાં આરોપીઓ વિરેન્દ્રસિંઘ બધેલ ઉર્ફે વીરુ, ચંદ્રમોહન શર્મા ઉર્ફે ચંદુ, રવિ રકતુ શાહ અને એક સગીરને હરિયાણાના પલવલ ખાતેથી એક ખાનગી બસમાંથી ઝડપી લેવામાં આવ્યા હતા અને અમદાવાદ ખાતે લાવીને પ્રાથમિક પુછપરછ હાથ ધરી હતી. જેમાં ચુકાવનારી વિગતો સામે આવા પામી હતી.
આ ચારેય આરોપીઓ વિરેન્દ્રસિંઘ બધેલ ઉર્ફે વીરુ, ચંદ્રમોહન શર્મા ઉર્ફે ચંદુ, રવિ રકતુ શાહ અને એક સગીર પુછપરછમાં સામે આવ્યું હતું કે, ઇમરાન સિંધાની હત્યા કર્યા બાદ આરોપીઓ પોલીસના હાથે ન લાગે એ માટે મોબાઈલ બંધ કરી, સીમકાર્ડ તોડીને ફેંકી દીધું અને અમદાવાદથી ટ્રાવેલ્સ પકડીને પહેલા જયપુર ફરાર થયા હતા. વધુમાં અમદાવાદ પોલીસને આરોપીઓ થાપ આપવા માટે અમદાવાદથી જયપુર, ત્યાંથી આગ્રા, ફતેહાબાદ, ધોલપુર, મથુરા, ગુરુગ્રામ, વૃંદાવન અને વજિરાબાઝ એમ અલગ-અલગ શહેરોમાં ભાગતા ફરતા હતા. પરંતુ અમદાવાદ શહેર પોલીસથી વધુ બચી ન શક્યા અને પોલીસના હાથે હરિયાણાના પલવલ ખાતેથી એક ખાનગી બસમાંથી ઝડપાઈ ગયા હતા.
કેમ કરવામાં આવી હત્યા?
આ હત્યા કરવા પાછળનું કારણ શું એ બાબતે આરોપીઓની પુછપરછ કરતા સામે આવ્યું હતું કે, મૃતક ઇમરાન સિંધાએ જમવાનું બનાવ્યું હતું. આ દરમિયાન સગીરના જમવામાં કીડી નીકળી હતી. જેમાંથી સગીર અને મૃતક સગીર સાથે ઝગડાની શરૂઆત થઇ હતી. આ ઝગડા દરમિયાન મૃતક ઇમરાન સિંધા અપશબ્દ બોલ્યા હતા અને સાથે જ તમે માસ-મટન ખાવ છો, તો એક કીડીમાં શું તકલીફ છે તેવું કહેતા વધુ ઝગડો વધ્યો હતો.
ગળું દબાવી યુવકને ઉતાર્યો મોતને ઘાટ
આ દરમિયાન ઝગડો એટલો વધી ગયો કે, સગીર સહિતના આરોપીઓએ ઇમરાનને માર મારવાની શરૂઆત કરી હતી. જેમાં ઇમરાન સિંધાના માથામાં રસોડાની કોઈ બોથડ પદાર્થથી માથામાં ઘા કરવામાં આવ્યો હતો. જેમાં ઇમરાન સિંધા બૂમો પડતા બધા આરોપીઓએ ભેગા મળીને ઇમરાન સિંધાના મોઢા પર ડૂચો મારી દીધો હતો અને ઊંધો કરીને હાથ પગ બાંધી દઈને ગળું દબાવી દેવામાં આવ્યું હતું.
જ્યારબાદ હત્યા કરી દેવામાં આવી હોવાની કબૂલાત પોલીસ પાસે કરી રહ્યા છે. ત્યારે આ હત્યામાં અન્ય કોઈ શામેલ છે કે નહીં. અન્ય કોઈ કારણ છે કે કેમ એ દિશામાં પોલીસે વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.