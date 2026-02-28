Prev
'તમે મારીને આવ્યા છો એવી ફરિયાદ મળવી જોઈએ, મારીને આવજો, હું બેઠો છું', સ્વામીજીનું ગુંડાગર્દી જ્ઞાન

Ahmedabad News: અમદાવાદમાં કાલુપુર સ્વામિનારાયણ ગાદીના આચાર્ય ફરી વિવાદમાં આવ્યા છે. કૌશલેન્દ્ર પ્રસાદે જાહેરમાં ઉશ્કેરણીજનક સંબોધન કરતા ખળભળાટ મચી જવા પામ્યો છે. તમે મારીને આવ્યા છો, એવી ફરિયાદ મળવી જોઈએ.. મારીને આવજો, હું બેઠો છું. આચાર્ય કૌશલેન્દ્રપ્રસાદ પાંડેનો વિડ્યો વાયરલ થયો છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Feb 28, 2026, 05:17 PM IST

Ahmedabad News:  હાલમાં અમદાવાદના કાલુપુર સ્વામિનારાયણ મંદિરના આચાર્ય કૌશલેન્દ્રપ્રસાદ પાંડે એક કથિત ઉશ્કેરણીજનક વીડિયોને કારણે વિવાદના વમળમાં ફસાયા છે. ગુજરાતમાં ધર્મ અને સંસ્કારોનું સિંચન કરનારા સાધુ-સંતો જ્યારે વિવાદમાં આવે છે, ત્યારે સમાજમાં તેની ઘેરી અસરો જોવા મળે છે. જેતલપુરથી વાયરલ થયેલા આ વીડિયોએ સંતોની ગરિમા અને સમાજને અપાતા જ્ઞાન સામે અનેક પ્રશ્નાર્થો ઉભા કર્યા છે.

કાલુપુર સ્વામિનારાયણ ગાદીના આચાર્યનો શું છે સમગ્ર વિવાદ?
સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહેલા વીડિયોમાં આચાર્ય કૌશલેન્દ્રપ્રસાદ પાંડે ભક્તોને સંબોધતા અત્યંત આક્રમક અને વિવાદિત ભાષાનો પ્રયોગ કરતા જોવા મળે છે. વીડિયોમાં તેઓ કહી રહ્યા છે કે "તમે મારીને આવ્યા છો, એવી ફરિયાદ મને મળવી જોઈએ.. મારીને આવજો, હું બેઠો છું. ફરિયાદ કરનાર (ફરિયાદી) ન બનતા, પણ તોહમતદાર બનજો. બરાબર ટીચીને આવજો, પોલીસને હું જોઈ લઈશ." આ નિવેદનને કારણે ચર્ચાઓ જાગી છે કે સમાજને અહિંસા અને શાંતિનો માર્ગ બતાવનાર ધર્મગુરુ શું હવે ગુંડાગીરી કે હિંસા તરફ ભક્તોને પ્રેરી રહ્યા છે?

ચિંતકો અને સંતોની પ્રતિક્રિયા
આ મામલે સમાજ ચિંતકો અને અન્ય ધર્મગુરુઓએ ભારે નારાજગી વ્યક્ત કરી છે. જાણીતા સમાજ ચિંતક ડો. વસંત પટેલે આ નિવેદન સામે કડક પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું છે કે કૌશલેન્દ્રપ્રસાદ સીધી લીટીના વારસદાર છે, ત્યારે તેમના મુખેથી આવા ગુંડાગીરી તરફ દોરનારા નિવેદનો શોભતા નથી. આ રાજ્ય અને સમાજ માટે ચિંતાનો વિષય છે. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે, "હવે એ વિચારવાનો સમય આવી ગયો છે કે આપણે કોની પાસેથી જ્ઞાન લેવું જોઈએ. જો ગુનેગાર માનસિકતા ધરાવતા લોકો સાધુ વેશ ધારણ કરી ગુરુ બની જ્ઞાન આપે, તો તે સમજવું અત્યંત જરૂરી છે. સનાતન ધર્મ શું છે અને તેના વાસ્તવિક મૂલ્યો શું છે તે સમજવાનો આ સમય છે, ન કે હિંસાને પ્રોત્સાહન આપવાનો.

ભક્તોમાં મિશ્ર પ્રતિસાદ અને કાયદાકીય ચિંતા
આ વીડિયો વાયરલ થયા બાદ સામાન્ય જનતામાં પણ રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. પોલીસ તંત્રને પડકાર ફેંકતા આ નિવેદનને લીધે કાયદો અને વ્યવસ્થા સામે પણ પ્રશ્નો ઉઠ્યા છે. શિષ્યોને 'તોહમતદાર' (આરોપી) બનવાની સલાહ આપવી એ કેટલી હદે યોગ્ય છે, તે અંગે કાયદાકીય નિષ્ણાતો પણ આશ્ચર્ય વ્યક્ત કરી રહ્યા છે. ધાર્મિક ગાદીના વડા તરીકે આચાર્યની જવાબદારી સમાજને સાચા માર્ગે દોરવાની હોય છે. પરંતુ આ પ્રકારના વિવાદિત નિવેદનોથી ધાર્મિક સંસ્થાઓની છબી ખરડાય છે. હવે જોવાનું એ રહે છે કે આ મામલે મંદિર ટ્રસ્ટ કે સત્તાવાળાઓ દ્વારા કોઈ સ્પષ્ટતા કરવામાં આવે છે કે કેમ.

