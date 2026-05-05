/અમદાવાદમાં જ્યાં ભાજપ હાર્યું, એ ખાડિયાવાળા કોર્પોરેટરોને મળી શકે છે વિપક્ષનો નેતાનો તાજ!

Who Wil Become Ahmedabad Opposition Leader : કોંગ્રેસમાં ફરી એકવાર અમદાવાદ મહાનગરપાલિકામાં વિપક્ષના નેતા બનવા માટે આંતરિક જુથવાદ જોવા મળ્યો છે. અનેક નામોની ચર્ચા અને લોબિંગ વચ્ચે હવે નવું આવ્યું કે, ખાડિયામાં કોઈને વિપક્ષના નેતાનો તાજ પહેરાવો
Ahmedabad Mahanagarpalika Election Result 2026 ગૌરવ પટેલ/અમદાવાદ : અમદાવાદ મહાનગર પાલિકામાં કોંગ્રેસનું પ્રદર્શન નિરાશાજનક રહ્યું છે. મેયર બનાવવાના સપના સેવતી કોંગ્રેસે હવે વિપક્ષના નેતા માટે કવાયત કરવાની છે. ચુંટાયેલા વર્તમાન 32 કોર્પોરેટરમાંથી વિપક્ષના નેતા બનવા માટે જોરદાર લોબિંગ શરૂ થયું છે. જુઓ કયા કયા નેતાઓની વચ્ચે વિપક્ષના નેતા બનવાની હોડ જામી છે. જુઓ આ અહેવાલ.
અમદાવાદ મહાનગરપાલિકાની ચુંટણીમાં કારમા પરાજય બાદ હવે કોંગ્રેસમાં વિપક્ષના નેતા કોણ, એ ચર્ચાએ જોર પકડ્યુ છે. સત્તા ન હાંસલ કરી શકનારના કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરોએ વિપક્ષના નેતાના પદ માટે લોબિંગ શરૂ કર્યુ છે. વર્ષ 2021 માં પણ કોંગ્રેસે વિપક્ષના નેતા પદ માટે પાચં વર્ષમાં પાંચ કોર્પોરેટરને વિપક્ષને નેતા બનાવવાની ફોર્મ્યુલા બનાવી હતી. જો કે તેનો કડકાઇથી અમલ થઇ શક્યો ન હતો. સતત પાંચ વર્ષ કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરો વચ્ચે શીત યુદ્ગ અને અસહકારનું આંદોલન ચાલતુ રહ્યું હતુ. હવે ફરી એકવાર જ્યારે વિપક્ષના નેતાની ચર્ચા અને લોબિંગે જોર પકડ્યું છે, ત્યારે શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખ સોનલ પટેલે કહ્યું કે, રાજકારણમાં પદ માટે લોબિંગ થાય એ સ્વાભાવિક વાત છે. તેમણે એમ પણ ઉમેર્યુ કે, પાંચ વર્ષ માટે પાંચ વિપક્ષના નેતાની ફોર્મ્યુલા સારી છે. જેનાથી તમામ વર્ગના કોર્પોરેટરને સ્થાન મળી શકે. જો કે તેનો મજબુતાઇથી અમલ થવો જોઇએ.
વિપક્ષ નેતા તરીકે કયા કયા નામ ચર્ચામાં છે
જ્ઞાતિના આધારે વાત કરવામાં આવેતો કોંગ્રેસના ચુંટાયેલા 32 કોર્પોરેટરો પૈકી 18 મુસ્લિમ, 7 અનુસુચિત જાતિ અને 7 સામાન્ય વર્ગનો સમાવેશ થાય છે. જે પૈકીના પૂર્વ વિપક્ષના નેતા શહેઝાદ ખાન પઠાણ, દરિયાપુરાના નિરવ બક્ષી, મક્તપુરના સિનિયર કોર્પોટરેર હાઝી અસરાર બેગ મીર્ઝા, ઝુલ્ફીકાર અને હિતેન્દ્ર પીઠડીયાએ દાવો કર્યો હોવાની કોંગ્રેસના આંતરિક સૂત્રો પાસેથી માહિતી મળી રહી છે.
ખાડિયાના કોર્પોરેટર બનશે વિપક્ષના નેતા?
તો એક સુર એવો પણ ઉઠી રહ્યો છે કે જે ખાડિયામાંથી ભારતીય જનતા પાર્ટીનો ઉદય થયો હતો ત્યાંજ તેને ધ્વસ્ત કરી કોંગ્રેસ દેશમાં ચર્ચા જગાવી છે. તો વિપક્ષનું પદ ખાડિયાના કોઇ કોર્પોરેટરને મળવું જોઇએ. આ અંગે સોનલ પટેલ કહ્યું કે, ખાડિયાના વિજયના પગલે સમગ્ર દેશમાં એક સંદશો ગયો છે તો ત્યાંથી વિપક્ષના નેતાના પદને પ્રાધાન્ય આપી શકાય.
2005 થી અમદાવાદમાં કોંગ્રેસે સત્તાનો સ્વાદ ચાખ્યો નથી
અમદાવાદ મહાનગર પાલિકામાં વર્ષ 2005થી કોંગ્રેસે સત્તાનો સ્વાદ ચાખ્યો નથી. સતત પાંચમી ટર્મમાં કોંગ્રેસનો કારમો પરાજય થયો અને સતત પાંચમી વાર કાંગ્રેસને વિપક્ષમાં બેસવાનો વારો આવ્યો છે. હવે સ્થિતિ એ છે કે કોંગ્રેસમાં વિપક્ષના પદ માટે પણ જુથો સામ સામે આવ્યા છે. ત્યારે જોવાનું એ છે કે કયા જુથના કોર્પોરેટર અમાદવાદ મહાનગરપાલિકાના વિપક્ષના નેતા બને છે.
amc વિપક્ષ નેતા મામલે મોટા સમાચાર
કોંગ્રેસના આંતરિક સૂત્રો પાસેથી એવી પણ માહિતી મળી છે કે, દરિયાપુરના સિનિયર કોર્પોરેટર નિરવ બક્ષીને વિપક્ષી નેતા તરીકેની જવાબદારી મળી શકે છે. અગાઉની જેમ દાણીલીમડા વોર્ડના કોર્પોરેટર અને પૂર્વ વિપક્ષી નેતા શહેઝાદખાન પઠાણે કોઈ દાવેદારી નોંધાવી નથી. શહેજાદખાન પઠાણે આ વખતે પાર્ટી જે નિર્ણય કરશે તે માન્ય રાખશે. બીજી તરફ પાર્ટીમાં એક જૂથ લઘુમતી સમાજને વિપક્ષી પદ આપવાની તરફેણમાં છે. તો લઘુમતી સમાજના જ કેટલાક આગેવાનો નીરવ બક્ષીની તરફેણમાં છે. દરિયાપુર અને ખાડિયા વોર્ડમાં હિન્દુ મતદારોની મદદથી જ કોંગ્રેસ પેનલ જીતી હોવાની પણ પાર્ટીમાં રજૂઆત કરાઈ છે.
ભૂતકાળમાં નજર કરીએ તો, વર્ષ 2010 2015 સુધી બદરૂદ્દીન શેખને પાંચ વર્ષ વિપક્ષી નેતા બનાવાયા હતા. તેના બાદ વર્ષ 2021-26 સુધીની ટર્મમાં શહેઝાદખાન પઠાણ ૪ વર્ષ સુધી વિપક્ષી નેતા રહ્યા હતા. કોંગ્રેસ અગાઉ લઘુમતી સમાજને વિપક્ષી પદ આપી ચૂકી હોવાથી નીરવ બક્ષીની તરફેણમાં પાર્ટીમાં રજૂઆત કરાઈ.
નોંધનીય છે કે ગત ટર્મમાં વિપક્ષી પદ માંગનારા સિનિયર એવા રાજશ્રી કેસરી, ઈકબાલ શેખ અને જગદીશ રાઠોડ આ વખતે ચૂંટણી હારી ચૂક્યા છે. કોંગ્રેસના ૩૨ કોર્પોરેટર પૈકી વિપક્ષી નેતા માટે મર્યાદિત કોર્પોરેટર જ સક્ષમ અને દાવો કરી શકે એવી સ્થિતિમાં છે. હવે પ્રદેશ મોવડીમંડળ જલદી નિર્ણય કરે એવી પણ રજૂઆત આગેવાનો દ્વારા કરાઈ છે.
