Zee Bharat Youth Fest: મેં મારા પિતા માટે.... ઝી યૂથ ફેસ્ટમાં ભાવુક થઈ ગયા ખજૂરભાઈ.....

Zee Bharat Youth Fest 2026 : ઝી મીડિયા દ્વારા અમદાવાદમાં યૂથ ફેસ્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યક્રમમાં અનેક યૂથ આઇકોન હાજર રહેવાના છે. આ કાર્યક્રમમાં ખજૂરભાઈ તરીકે જાણીતા નીતિન જાની હાજર રહ્યાં હતા. 
 

Written By  Dhaval Gokani|Last Updated: Mar 21, 2026, 02:36 PM IST

Zee Bharat Youth Fest 2026 : ZEE મીડિયા દ્વારા અમદાવાદમાં ગુજરાત યુનિવર્સિટી ખાતે યૂથ ફેસ્ટનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આ કાર્યક્રમમાં યુટ્યુબર અને જાણીતા સેવાભાવી નીતિન જાની એટલે કે ખજૂર ભાઈ હાજર રહ્યાં હતા. ખજૂર ભાઈએ અનેક મુદ્દે વાત કરી હતી. પરંતુ આ દરમિયાન એક પ્રશ્ન પર ખજૂરભાઈ ભાવુક થઈ ગયા હતા.

નીતિન જાનીએ યુવાનોને આપી ખાસ સલાહ
ખજૂરભાઈ તરીકે જાણીતા નીતિન જાનીએ યુવાનોને ખાસ સલાહ આપી હતી. નીતિન જાનીએ કહ્યુ કે, જીવનમાં બને એટલો સમય માતા-પિતાને આપજો. નીતિન જાનીએ કહ્યુ કે પિતા જીવનમાં સૌથી વધુ ત્યાગ કરતા હોય છે. તેમણે પોતાના પિતાને યાદ કરતા કહ્યુ કે, એક સમયે હું જ્યારે કરિયરમાં સંઘર્ષ કરી રહ્યો હતો ત્યારે મારા પિતા કહેતા હતા કે થોડો સમય તો મારી સાથે પસાર કર. ત્યારે હું પિતાને કહેતો કે મને થોડી સફળતા મળતા દો.

નીતિન જાનીએ કહ્યુ કે મારી ઈચ્છા હતા કે સફળ થયા બાદ પિતાને રામેશ્વરમ, તિરૂપતિ બાલાજી લઈ જવા છે, મેં ત્રણ-ચાર વર્ષ જીવનમાં ખૂબ દોડધામ કરી હતી. મને મારા પિતા સાથે બેસવાનો સમય મળ્યો નહીં. નીતિન જાનીએ કહ્યુ કે જ્યારે હું સફળ થયો તો મારા પિતાનું નિધન થઈ ગયું હતું. આ સમયે નીતિન જાની ભાવુક થઈ ગયા હતા, તેમની આંખમાં આંસુ આવી ગયા હતા. નીતિન જાનીએ જણાવ્યુ કે મેં મારા પિતા માટે કંઈ કર્યું નહીં તેનો અફસોસ મને આજે પણ છે.

નીતિન જાનીએ કહ્યું કે મને જીવનમાં હંમેશા લાગે છે કે મેં મારા પિતા માટે કંઈ કર્યું નથી. નીતિન જાનીએ યુવાઓને સલાહ આપતા જણાવ્યું કે તમારે જીવનમાં માતા-પિતા માટે કંઈક કરવું જોઈએ. માતા-પિતાની હંમેશા સલાહ લેવી જોઈએ. 

મારા પિતા માટે કંઈ ન કરી શક્યો એટલે લોકોની સેવા કરુ છું
નીતિન જાનીએ જણાવ્યું કે હું મારા પિતા માટે કંઈ ન કરી શક્યો એટલે લોકોની સેવા કરુ છું. હું લોકોના ઘર બનાવી રહ્યો છું. મને સતત થાય છે કે હું મારા પિતા માટે કંઈ ન કરી શક્યો એટલે લોકોની સેવા કરી રહ્યો છું.

 

