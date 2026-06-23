/અંપગ માતા-પિતાની વ્હારે આવી ‘ખાખી’, વેશપલટો કરીને હરિદ્વારની સાંકડી ગલીઓમાંથી સગીરાને છોડાવી; પોલીસે આ રીતે પાર પાડ્યું ઓપરેશન

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: માતા-પિતા માટે સંતાનની ચિંતા સૌથી મોટી હોય છે અને જ્યારે અપંગ માતા-પિતાની 16 વર્ષની દીકરી અચાનક ગુમ થઈ જાય ત્યારે તેમની વેદનાની કલ્પના પણ કરવી મુશ્કેલ બની જાય છે. આવો જ એક કિસ્સો અમદાવાદમાં સામે આવ્યો છે. અમદાવાદના મણિનગરમાંથી એક અપંગ માતા પિતાની સગીર દીકરીને તેનો પ્રેમી લાલચ આપી ભગાડી ગયો હતો. જો કે, મણિનગર પોલીસને ધ્યાને આ કિસ્સો આવતા તત્કાલીન કાર્યવાહી કરી સહિતનાને હરિદ્વારથી પરત અમદવાદ લાવવામાં આવી હતી. જાણો શું છે સમગ્ર હકીકત?
લાચાર અપંગ માતા-પિતાની વ્હારે આવી પોલીસ
અમદવાદના મણિનગર વિસ્તારમાં રહેતી એક 16 વર્ષની સગીરા ગુમ થતા પરિવારજનો દ્વારા પોલીસને જાણ કરવામાં આવી હતી. તપાસ દરમિયાન સામે આવ્યું કે, સગીર દીકરીને હાર્દિક રાવલ નામનો યુવક ભગાડી ગયો છે. યુવકનું મોબાઈલ લોકેશન ઉત્તરાખંડના હરિદ્વારમાં મળતા પોલીસની ટીમ ત્યાં પહોંચી હતી. પરંતુ યુવક પોલીસની નજરથી બચવા સતત સાવચેત રહેતો હતો.
માત્ર થોડી સેકન્ડ ચાલુ રાખતા હતા મોબાઈલ
યુવક અને સગીરા બન્ને મોટાભાગે મોબાઇલ બંધ રાખતા અને માત્ર કોઈ જરૂરી વસ્તુની ખરીદી કરવી હોય અથવા કોઈ કામ માટે જ અમુક સેકન્ડ માટે મોબાઇલ ચાલુ કરતા હતા. જેના કારણે પોલીસને ચોક્કસ લોકેશન મેળવવું પણ તપાસ ટીમ માટે મુશ્કેલ બનતું હતું. જો કે, પોલીસે વેશપલટો કરી યુવતીના પરિવારજનની ઓળખ આપી બન્નેને શોધી કાઢ્યા હતા અને પરત અમદાવાદ લાવી યુવક વિરુદ્ધ પોક્સો કલમ હેઠળ ગુનો નોંધી ધરપકડ કરી હતી.
હરિદ્વારની ચાલીઓ ખૂંદી સગીરાને શોધી કાઢી
સગીરાની ઉંમર ઓછી હોવાથી બન્નેને હોટલ કે ધર્મશાળામાં રોકાણ મળતું નહોતું. જેથી હરિદ્વારના વાલ્મીકીવાસ વિસ્તારમાં આવેલી સાંકડી ચાલીમાં નાનકડી ઝૂંપડી ભાડે રાખીને રહેતા હતા. મોબાઇલ ટાવરનું લોકેશન માત્ર વિસ્તાર બતાવતું હોવાથી અનેક ચાલીઓ અને સાંકડી ગલીઓ વચ્ચે ચોક્કસ મકાન શોધવું પણ પડકારજનક બન્યું હતું. જેથી મહિલા પોલીસ કોન્સ્ટેબલ દ્વારા સગીરાની મોટી બહેન તરીકે વેશ ધારણ કર્યો. ખભા પર કપડાનો થેલો રાખીને સ્થાનિક મહિલાની જેમ બે દિવસ સુધી ચાલીની ગલીઓમાં ફરી અલગ-અલગ ઘરોમાં માહિતી એકત્ર કરી અને સગીરા સુધી પહોચ્યા હતા.
સતત બે દિવસની શોધખોળ બાદ વાલ્મીકીવાસની એક ચાલીમાં સગીરા હોવાની ચોક્કસ માહિતી મળતાં ટીમે ચાલીના ત્રણેય રસ્તાઓ પર વોચ ગોઠવી રાત્રિના સમયે આરોપી અને સગીરાને શોધી કાઢયા હતા. પોલીસે સગીરાને પરિવારને સોંપી આરોપી હાર્દિક રાવલની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.