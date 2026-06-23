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અંપગ માતા-પિતાની વ્હારે આવી ‘ખાખી’, વેશપલટો કરીને હરિદ્વારની સાંકડી ગલીઓમાંથી સગીરાને છોડાવી; પોલીસે આ રીતે પાર પાડ્યું ઓપરેશન

Ahmedabad News: કાયદાની નજરથી બચવા માટે ગુનેગાર ભલે ગમે તેટલી ડિજિટલ સ્માર્ટ ગેમ રમે, પણ પોલીસના તીક્ષ્ણ મગજ અને લાંબા હાથથી બચવું અશક્ય છે. અમદાવાદના મણિનગરમાં એક શાતિર પ્રેમીએ અપંગ અને લાચાર માતા-પિતાની 16 વર્ષની માસૂમ દીકરીને પ્રેમજાળમાં ફસાવી. પોલીસને ચકમો આપવા આરોપી હજારો કિલોમીટર દૂર ભાગી ગયો. કેવી રીતે પોલીસે આખું ઓપરેશન પાર પાડ્યું. ચાલો જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 23, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Jun 23, 2026, 07:47 PM IST
અંપગ માતા-પિતાની વ્હારે આવી ‘ખાખી’, વેશપલટો કરીને હરિદ્વારની સાંકડી ગલીઓમાંથી સગીરાને છોડાવી; પોલીસે આ રીતે પાર પાડ્યું ઓપરેશન

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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