/હીનાની ટિકિટ બદલાઈ, અને કિસ્મત રૂઠી! પ્લેન ક્રેશની એ ગોઝારી દુર્ઘટનામાં ખેડાના 17 જિંદગી રાખ થઈ!

Ahmedabad News : "ચીસો વચ્ચે પણ માનવતાનો અવાજ સંભળાયો હતો, અમદાવાદે એ દિવસે સેવાનો સાચો અર્થ બતાવ્યો હતો, કોઈ પાછું ન આવ્યું, કોઈની રાહ આજે પણ બાકી છે, એ દુઃખદ દિવસની યાદ દરેક દિલમાં આજે પણ જાગી છે." હા, અમદાવાદ પ્લેન ક્રેશની કહાની જેટલી પીડાદાયી છે, એટલી જ દર્દદાયી છે. 12 જૂનનો એ કાળમુખો દિવસ ન માત્ર ગુજરાત, પરંતુ સમગ્ર હિન્દુસ્તાન ક્યારેય નહીં ભૂલે, અને આ કરુણ દિવસને ખેડા જિલ્લો તો ક્યારેય નહીં વિસરી શકે. કારણ કે આ સદીની સૌથી મોટી દુર્ઘટનામાં ખેડા જિલ્લાના 17 નિર્દોષ લોકો હોમાઈ ગયા હતા.
ગોઝારી દુર્ઘટનામાં ખેડાના 17 જિંદગી રાખ
નડિયાદના રહેવાસી હિનાબેન સૌરભકુમાર પટેલ. લંડનમાં માસ્ટર્સ પૂરું કરીને માત્ર 20 દિવસ માટે પોતાની આઠ વર્ષની દીકરીના એડમિશન માટે માતૃભૂમિ આવ્યા હતા. તેમની પરત ફરવાની ટિકિટ 6 જૂનની હતી. પણ કિસ્મત જુઓ, કોઈ કારણસર તેમણે ટિકિટ રીશેડ્યૂલ કરાવીને 12 જૂન કરી. પણ એ માસૂમ માને ક્યાં ખબર હતી કે આ તારીખનો ફેરફાર કાળનો બદલાયેલો સમય હતો. 12 જૂનની એ ફ્લાઇટે હિનાબેનને હંમેશા માટે તેમના પતિ સૌરભ અને નાની દીકરીથી જુદા કરી દીધા.
એક વર્ષ વીતી ગયું, પણ હિનાબેનના પતિ સૌરભ પટેલ આજે પણ એર ઈન્ડિયા, ટાટા અને સરકાર સામે એક જ સવાલ પૂછી રહ્યા છે કે એ દિવસે શું થયું હતું? આ ટેકનિકલ ખામી હતી કે કોઈની ગુનાહિત લાપરવાહી? તપાસ રિપોર્ટ કેમ જાહેર નથી કરાતો?
કોને ખબર હતી કે આ પરવેઝની મુલાકાત છેલ્લી હશે
આક્રંદની આગની આવી જ બીજી એક દર્દનાક કહાની ખેડાના ઠાસરા ગામની છે. ઠાસરાનો વોરા પરિવાર. પરવેઝ વોરા, તેમની 5 વર્ષની વ્હાલસોયી દીકરી અને તેમની માસી. આ ત્રણેય કાળનો કોળિયો બની ગયા. પરવેઝ લંડનથી માત્ર 10 દિવસ માટે દીકરીના દાંતની સારવાર કરાવવા અને મા-બાપને મળવા આવ્યા હતા. કોને ખબર હતી કે આ મુલાકાત છેલ્લી હશે.
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પરવેઝના જનાજાના થોડા જ દિવસો બાદ પત્નીએ પુત્રને જન્મ આપ્યો
દુર્ઘટના વખતે પરવેઝની પત્ની લંડનમાં 9 મહિનાની ગર્ભવતી હતી. તેમને જુઠ્ઠું બોલીને ભારત બોલાવાયા કે બધા ICUમાં છે. પરવેઝના જનાજાના થોડા જ દિવસો બાદ પત્નીએ પુત્રને જન્મ આપ્યો. પરિવારે વિચાર્યું કે પરવેઝ પાછો આવ્યો, પણ સત્ય એ છે કે આ નવજાત અને તેની 8 વર્ષની બહેનના માથેથી પિતાનો સાયો હંમેશા માટે ઊઠી ગયો છે. ટાટા અને એર ઇન્ડિયાએ વળતર તો આપ્યું, પણ રોમિલ વોરાનો આરોપ છે કે તંત્રનું વલણ તદ્દન સંવેદનહીન રહ્યું.
દુર્ઘટના વખતે પરવેઝની પત્ની લંડનમાં 9 મહિનાની ગર્ભવતી હતી, નવજાત, તેની 8 વર્ષની બહેનના માથેથી પિતાનો સાયો ઊઠી ગયો
આજે એક વર્ષ પછી પણ પીડિત પરિવારોના મનમાં સળગતા સવાલો છે. બ્લેક બોક્સની તપાસ ક્યાં સુધી પહોંચી? ગુનેગાર કોણ છે? અનેક પરિવારો માત્ર એટલું જ ઈચ્છે છે કે તપાસ પારદર્શક થાય અને કસૂરવારોને કડક સજા મળે. દિવસો વીતી રહ્યા છે, પણ કાળઝાળ 12 જૂનની યાદો દિલમાંથી જતી નથી. હવે બસ પ્રતીક્ષા છે તો માત્ર ઇન્સાફની. આ દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવનાર લોકો પાછા નહીં આવે. પરંતુ તેમના પરિવારનો એક જ સવાલ આજે પણ જીવંત છે. કેટલાક ઘા સમય સાથે ભરાતા નથી. કેટલીક યાદો ક્યારેય ભૂલાતી નથી. અને કેટલીક પીડાઓ. આખી જિંદગી સાથ આપે છે. રાખ ઠરી ગઈ છે, પણ સવાલો આજે પણ સળગી રહ્યા છે. ઠરેલી રાખ. સળગતા પ્રશ્નો.