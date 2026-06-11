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હીનાની ટિકિટ બદલાઈ, અને કિસ્મત રૂઠી! પ્લેન ક્રેશની એ ગોઝારી દુર્ઘટનામાં ખેડાના 17 જિંદગી રાખ થઈ!

Ahmedabad Plane Crash : ચીસો વચ્ચે માનવતાનો અવાજ અને ક્યારેય ન સુકાતા આંસુ. એ કાળમુખી 12 જૂનની વસમી યાદને એક વર્ષ પૂરું થયું છે. એ દિવસ જેણે ખેડા જિલ્લાના 17 હસતા-રમતા વ્હાલસોયાને પળભરમાં ભરખી લીધા હતા. ટિકિટ બદલાઈને કિસ્મત રૂઠી, તો ક્યાંક નવજાત બાળકે પિતાની છત્રછાયા ગુમાવી. વળતર તો મળ્યું. પણ પરિવારોને હજુ ન્યાય નથી મળ્યો.

Written ByDipti Savant
Published: Jun 11, 2026, 08:53 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 08:53 PM IST
હીનાની ટિકિટ બદલાઈ, અને કિસ્મત રૂઠી! પ્લેન ક્રેશની એ ગોઝારી દુર્ઘટનામાં ખેડાના 17 જિંદગી રાખ થઈ!

About the Author

Dipti Savant

Dipti Savant

દિપ્તી સાવંત ઝી 24 કલાકની ડિજીટલ ટીમમાં કન્ટેન્ટ ક્રિએટર છે. વડોદરાથી તેમણે પત્રકારિત્વની શરૂઆત કરી. દિવ્ય ભાસ્કરથી જર્નાલિઝમની સફર શરૂ કરી. તેના બાદ સંદેશ ડિજીટલ અને હવે ઝી 24 કલાક સુધી પહોંચ્યા છે. હાલ તેઓ ગુજરાતની રાજનીતિ, ક્રાઈમ, કરન્ટ અફેર્સ વગેરે પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. તેઓ છેલ્લાં 13 વર્ષથી મીડિયામાં કાર્યરત છે.   

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