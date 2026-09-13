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"મારે પતિ સાથે નથી રહેવું", પોલીસ સમક્ષ કિંજલ રબારીનું ચોંકાવનારું નિવેદન, વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ

Kinjal Rabari Case: અમદાવાદમાં જાણીતી લોકગાયિકા કિંજલ રબારી અને અશોક ચૌધરીના પ્રેમ લગ્ન અંગે ચાલી રહેલા વિવાદમાં એક મોટો ખુલાસો થયો છે. છેલ્લા કેટલાક સમયથી આ મુદ્દો ભારે ચર્ચામાં હતો, પરંતુ હવે એક મહત્વપૂર્ણ નિવેદન સામે આવતા સમગ્ર ઘટનામાં નવો વળાંક આવ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 13, 2026, 01:21 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 01:21 PM IST
"મારે પતિ સાથે નથી રહેવું", પોલીસ સમક્ષ કિંજલ રબારીનું ચોંકાવનારું નિવેદન, વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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