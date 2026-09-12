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'નોરતા નગરી' ગરબા કૌભાંડમાં 8થી 10 કરોડની છેતરપિંડી; પાર્શ્વ ઝવેલર્સના માલિકે કિર્તીદાન ગઢવી પર કર્યા સનસનીખેજ આક્ષેપ

Ahmedabad News: અમદાવાદમાં ગત વર્ષે યોજાયેલી ચર્ચિત 'નોરતા નગરી' ગરબા ઇવેન્ટ દરમિયાન મોટું નાણાકીય કૌભાંડ સામે આવ્યું છે. આa ઇવેન્ટમાં કોમ્પ્લીમેન્ટરી ટિકિટોને અસલી તરીકે દર્શાવીને અને ઓનલાઇન પ્લેટફોર્મ પર તેનું વેચાણ કરીને અંદાજે 8 થી 10 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી આચરવામાં આવી હોવાનો ઘટસ્ફોટ થયો છે. આ મામલે ઇવેન્ટના ભાગીદારો અને તેમના મળતીયાઓ વિરુદ્ધ સરખેજ પોલીસ સ્ટેશનમાં સત્તાવાર ગુનો નોંધીને આગળની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 12, 2026, 03:12 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 03:12 PM IST
'નોરતા નગરી' ગરબા કૌભાંડમાં 8થી 10 કરોડની છેતરપિંડી; પાર્શ્વ ઝવેલર્સના માલિકે કિર્તીદાન ગઢવી પર કર્યા સનસનીખેજ આક્ષેપ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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