શું તમારું AC બની શકે છે જીવલેણ? અમદાવાદના પૂર્વ ચીફ ફાયર ઓફિસર પાસેથી જાણો AC સર્વિસ અને સુરક્ષાના નિયમો

શું તમારું AC બની શકે છે જીવલેણ? અમદાવાદના પૂર્વ ચીફ ફાયર ઓફિસર પાસેથી જાણો AC સર્વિસ અને સુરક્ષાના નિયમો

Ahmedabad News: અમદાવાદના ફાયર વિભાગના અધિકારીઓ દ્વારા કાળઝાળ ઉનાળામાં AC બ્લાસ્ટ કે આગની ઘટનાઓથી બચવા માટે ખાસ સલાહ આપવામાં આવે છે. ખાસ કરીને અમદાવાદ જેવા ગરમ શહેરમાં, જ્યાં તાપમાન 45 સેલ્સિયસને આંબી જાય છે, ત્યારે AC ની સુરક્ષા ખૂબ જરૂરી છે. 

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: May 02, 2026, 05:34 PM IST
  • ઉનાળામાં AC વાપરતા પહેલા સાવધાન! 
  • શોર્ટ સર્કિટ અને આગથી બચવા એક્સપર્ટે જણાવી ટિપ્સ 
  • ફિલ્ટરથી લઈને સ્ટેબીલાઇઝર સુધીની તમામ માહિતી
  • અમદાવાદના પૂર્વ ચીફ ફાયર ઓફિસર પાસેથી જાણો સુરક્ષાના નિયમો

શું તમારું AC બની શકે છે જીવલેણ? અમદાવાદના પૂર્વ ચીફ ફાયર ઓફિસર પાસેથી જાણો AC સર્વિસ અને સુરક્ષાના નિયમો

Ahmedabad News: ACને લઇ ઘણી મહત્વપૂર્ણ માહિતીને લઇ એક્સપર્ટ 121 ગરમીની સીઝન શરુ થતા AC નો ઉપયોગ વધ્યો છે. સતત કલાકો સુધી AC ચાલુ રહેતા અને સર્વિસના અભાવે AC માં શોર્ટ શર્કિટની ઘટનાઓ પણ બની રહી છે. એવામાં એક્સપર્ટસ પાસેથી જાણવું ખુબ જરૂરી છે કે કયા કારણોસર AC માં આગ લાગી રહી છે. અને શું કરવાથી મોટી હોનારતમાંથી બચી શકાય. આ માટે ZEE 24 કલાકની ટીમેં અમદાવાદ મહાનગર પાલિકાના પૂર્વ ચીફ ફાયર ઓફિસર સાથે વાતચીત કરી. તેમણે AC ને લઇ ઘણી મહત્વપૂર્ણ માહિતી જણાવી...

દર અઠવાડિયે AC નું ફિલ્ટર સાફ કરવું જોઈએ..
મનપાના પૂર્વ ચીફ ફાયર ઓફિસરરાજેશ ભટ્ટે જણાવ્યું કે આપણા માંથી ઘણા લોકોને ખ્યાલ જ નથી કે દર અઠવાડિયે AC નું ફિલ્ટર સાફ કરવું જોઈએ. એ ખુબ સામાન્ય બાબત છે. એવુ ન કરવાથી AC પર બિન જરૂરી લોડ વધે છે. નિયમિત ફિલ્ટર સાફ ન કરવાથી તેની ઉપર ધૂળ જમા થઇ જાય છે.

ACના રિમોટ ઉપર આપેલા વિવિધ ફંક્શન અવશ્ય સમજવા જોઈએ
આજકલ બજારમાં નવી ટેક્નોલોજીના ગુણવત્તા વાળા AC આવી રહ્યા છે. સામાન્ય રીતે ઘણા લોકો AC ઘરે આવે એટલે ઓન /ઓફ સિવાય રિમોટમાં ક્યાં નવા ફંક્શન આપેલા છે તે જણતા જ નથી જેમાં સ્લીપ મોડ, ઇકો મોડ વગેરે. આવા મોડનો ઉપયોગ કરી વધુ પડતો બિનજરૂરી ઉર્જાનો ઉપયોગ ટાળી શકાય છે. તેમણે જણાવ્યું કે એ પણ ચેક કરવું જરૂરી છે કે જેતે હાઉસહોલ્ડ પાસે જેટલાં યુનિટ કેપેસીટી છે તેના કરતા વધારે યુનિટના સાધનોનો ઉપયોગ તો નથી થઇ રહ્યો ને? ઘણી વખત કેપેસીટીથી વધુ યુનિટ વાપરવાને કારણે પણ લોડ વધતા શોર્ટ સર્કિટની ઘટના બનતી હોય છે

દર ત્રણ મહિનાને અંતે AC ની સર્વિસ કરાવવી જરૂરી
દર ત્રણ મહિનાને અંતે AC ની સર્વિસ કરાવવી જોઈએ. AC ના જાણકાર સર્વિસમેન પાસેથી AC ફંક્શનની વિવિધ માહિતી મેળવવી જોઈએ. આ સાથે જો AC કુલિંગ ઓછી આપતું હોય, ચાલુ કરતી વખતે જો તેમાંથી વાસ આવતી હોય તો તાત્કાલિ તેના ઉપર ધ્યાન આપી સર્વિસ કરાવવી જોઈએ.

સ્ટેબીલાઇઝર ખુબ આવશ્યક છે...
સામાન્ય રીતે જયા વીજ સપ્લાય વારંવાર આવતો જતો હોય ત્યાં સ્ટેબીલાઇઝર ખુબ જરૂરી છે. પાવર સપ્લાય બંધ થયાં બાદ જયારે અચાનકથી ફરી શરુ થાય ત્યારે વીજ ઉપકરણો બંધ પડી શકે છે. તેમાં શોર્ટ સર્કિટ થઇ શકે છે એવામાં જો સ્ટેબીલાઇઝર લગાવવામાં આવે તો ઉપકરણોને બચાવી શકાય છે
 

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

