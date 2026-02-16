ગરમીના વધતા પારા સાથે લીંબુના ભાવમાં ભડકો, માત્ર 20 દિવસમાં જ થયા બમણા; કેમ વધી રહ્યા છે ભાવ?
Lemon Price: ગરમીનો પારો વધતાની સાથે જ હવે સામાન્ય માણસના ખિસ્સા પણ દઝાવવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. એકબાજુ સુરજદાદા પ્રકોપ વર્ષાવી રહ્યા છે, ત્યારે બીજી તરફ ઠંડક આપતા લીંબુના ભાવમાં મોટો ઉછાળો આવ્યો છે. માત્ર 20 જ દિવસમાં લીંબુના ભાવ સીધા બમણા થઈ ગયા છે, જેને કારણે ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાયું છે. ગરમીમાં રાહત આપતા લીંબુ હવે કેમ ખાટા પડી રહ્યા છે.
- ગુજરાતમાં ઉનાળાની શરૂઆત થતા જ 20 દિવસમાં લીંબુના ભાવ થયા બમણા
- બમણા વધારા સાથે ફેબ્રુઆરીના બે અઠવાડિયા બાદ લીંબુ પહોંચશે 100 રૂપિયા કિલો
- લીંબુના ભાવ સીધા બમણા થતા ગૃહિણીઓનું બજેટ ખોરવાયું
Lemon Price: ઠંડીની વિદાય અને ઉનાળાના પગરવ સાથે જ બજારમાં લીંબુના ભાવમાં મોટો ઉછાળો જોવા મળી રહ્યો છે. જે લીંબુ 20 દિવસ પહેલા જથ્થાબંધ બજારમાં 20થી 25 રૂપિયે કિલો મળતા હતા, તેના ભાવ હવે વધીને 35થી 45 રૂપિયા સુધી પહોંચી ગયા છે. એટલે કે માત્ર 20 જ દિવસમાં લીંબુના ભાવ સીધા બમણા થઈ ગયા છે. ગરમી વધતા લીંબુની માંગમાં ધરખમ વધારો થયો છે, પરંતુ તેની સામે આવક ઘટતા સામાન્ય માણસ માટે શરબત પીવું પણ હવે મોંઘું બન્યું છે.
બહારના રાજ્યમાંથી થતી આવક ઘટી
લીંબુના ભાવમાં આવેલા આ ઉછાળા પાછળનું મુખ્ય કારણ અન્ય રાજ્યોમાંથી ઘટતી આવક છે. આંધ્રપ્રદેશ અને કર્ણાટક જેવા દક્ષિણી રાજ્યોમાંથી લીંબુની આવક ઘટી છે. હાલમાં અમદાવાદના જમાલપુર માર્કેટમાં ભાવનગર અને રાજકોટ જેવા ગુજરાતના વિસ્તારોમાંથી દરરોજ 25થી 30 ટન જેટલો લીંબુનો જથ્થો આવી રહ્યો છે. જો કે, વેપારીઓ માને છે કે, આ સ્થાનિક આવક પણ આગામી એક અઠવાડિયામાં બંધ થઈ જશે, જેના કારણે ભાવ હજુ પણ આસમાને પહોંચી શકે છે.
ગરમી પડતા લીંબુના ભાવ વધ્યા
ગરમીમાં ઠંડક આપતું લીંબુ હવે સામાન્ય માણસ માટે લક્ઝરી બનવા જઈ રહ્યું છે. એક તરફ કાળઝાળ ગરમી અને બીજી તરફ પવિત્ર રમઝાન માસ નજીક હોવાથી લીંબુની માંગમાં હજુ પણ મોટો ઉછાળો આવશે તે નક્કી છે. તાપમાનનો પારો જેમ વધશે, તેમ લીંબુ મધ્યમ વર્ગના દાંત ખાટા કરશે. અત્યારથી જ લીંબુએ પસીનો છોડાવી દીધો છે, ત્યારે જો દક્ષિણ ભારતથી આવક નહીં સુધરે, તો આગામી દિવસોમાં લીંબુના ભાવ સદી ફટકારે તો પણ નવાઈ નહીં.
એપ્રિલથી શરૂ થશે લીંબુની નવી આવક
વેપારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ભાવનગર અને રાજકોટમાંથી આવતો લીંબુનો જથ્થો આગામી અઠવાડિયામાં બંધ થઈ જશે. જેના કારણે હાલમાં કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં લીંબુનો જથ્થો સંગ્રહિત કરવામાં આવી રહ્યો છે, જે બાદમાં બજારમાં ઠલવાશે. જો કે, એપ્રિલ મહિના પછી લીંબુની નવી આવક શરૂ થવાની અપેક્ષા છે. જેથી ત્યાં સુધી ગ્રાહકોને કોલ્ડ સ્ટોરેજના લીંબુ પર જ નિર્ભર રહેવું પડશે.
હજુ પણ ભાવમાં થશે વધારો
ગુજરાતમાં છેલ્લા કેટલાક દિવસોથી તાપમાનમાં ફેરફાર થયો છે અને ઉનાળાની શરૂઆત થઈ રહી છે. રાજ્યમાં હવે ગરમીમાં વધારો થશે જેના પગલે બજારમાં લીંબુના ભાવ 100 રૂપિયાથી 140 રૂપિયા પ્રતિ કિલો સુધી પહોંચી શકે છે. જ્યારે જથ્થાબંધ ભાવ 60 રૂપિયાથી 65 રૂપિયા પ્રતિ કિલોની આસપાસ રહી શકે છે. આ સ્થિતિ ઉનાળાની શરૂઆતમાં લીંબુના ભાવમાં વધારો થવાને કારણે લોકોના ખિસ્સા પર બોજ પડશે. નોંધનીય છે કે, ઉનાળામાં ગરમી વધતા જ ઠંડા પીણાં અને ઘરગથ્થુ ઉપયોગ માટે લીંબુની માંગ વધે છે, તેથી આગામી દિવસોમાં પણ ભાવ વધી શકે છે.
