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અમદાવાદમાં ફરી દીપડો જોવા મળ્યાની ચર્ચા: SG હાઈ-વે પર આવેલા એક કેફેમાં દીપડાના પંજાના નિશાન જોવા મળતા કુતૂહલ

Leopard Spotted In Ahmedabad: અમદાવાદમાં ફરી એકવાર દીપડો જોવા મળ્યાની ચર્ચા ચાલી રહી છે. SG હાઈ-વે પર દીપડાના પંજાના નિશાન જોવા મળ્યાની વાત સામે આવી છે. કેફે પાસે દીપડાના પંજાના નિશાન જોવા મળ્યા છે. સમગ્ર ઘટના મામલે વન વિભાગની ટીમને જાણ કરાઈ છે. હજુ સુધી વન વિભાગે સમગ્ર મામલે પુષ્ટી કરી નથી. સમગ્ર ઘટનાને પગલે લોકોમાં ભારે કુતૂહલ સર્જાયું છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 29, 2026, 10:03 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 10:03 AM IST
અમદાવાદમાં ફરી દીપડો જોવા મળ્યાની ચર્ચા: SG હાઈ-વે પર આવેલા એક કેફેમાં દીપડાના પંજાના નિશાન જોવા મળતા કુતૂહલ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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