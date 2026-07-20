Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /Ahmedabad
  • /Watch Video: અમદાવાદ પહોંચ્યો દીપડો, ઘુમાની આ સોસાયટીમાં દીપડાની લટાર, મધરાતના દ્રશ્યો CCTVમાં કેદ

Watch Video: અમદાવાદ પહોંચ્યો દીપડો, ઘુમાની આ સોસાયટીમાં દીપડાની લટાર, મધરાતના દ્રશ્યો CCTVમાં કેદ

સિંહના હુમલાથી ભયભીત ગુજરાતવાસીઓમાં હવે દીપડાએ પણ દહેશત ફેલાવી છે કારણ કે આ દીપડો  હવે અમદાવાદના શહેરી વિસ્તારમાં પહોંચી ગયો છે. અમદાવાદના ઘુમા વિસ્તારની એક સોસાયટીમાં દીપડાના મધરાતે આંટાફેરા સીસીટીવીમાં કેદ થતા ચિંતાનો માહોલ જોવા મળ્યો છે. 

Written ByViral Raval
Published: Jul 20, 2026, 10:17 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 10:24 AM IST
Watch Video: અમદાવાદ પહોંચ્યો દીપડો, ઘુમાની આ સોસાયટીમાં દીપડાની લટાર, મધરાતના દ્રશ્યો CCTVમાં કેદ
Image Credit: AI Generated ImageSource: Bureau

About the Author

Viral Raval

Viral Raval

આસીસ્ટન્ટ ન્યૂઝ એડિટર તરીકે Z 24 કલાક સાથે કાર્યરત. ગુજરાત, દેશ-વિદેશના સમાચારો, રાજકારણ, સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત ધાર્મિક, સ્વાસ્થ્ય, યુટિલિટી, ટેક્નોલોજી, મનોરંજન, વેપાર જેવા વિષયો તથા ગુજરાતના ઊંડા અને આંતરિયાળ વિસ્તારોના લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓમાં ઊંડો રસ ધરાવે છે. 14 વર્ષ કરતા વધુ સમયનો ડિજિટલ પત્રકારત્વનો અનુભવ છે. બી.કોમ બાદ ગુજરાત વિદ્યાપીઠમાંથી પત્રકારત્વમાં અનુસ્નાતક (M.A)ની પદવી મેળવી છે. અગાઉ દિવ્યભાસ્કર, મીડ ડે (મુંબઈ) સંદેશ, સમભાવ, અભિયાન સાથે કામ કર્યું છે.  છેલ્લા 7 વર્ષથી ઝી મીડિયા સાથે જોડાયેલા છે. 

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
આર્જેન્ટિનાના ખેલાડીએ સ્પેનિશ સ્ટારને કોલર પકડી ખેંચ્યો, જુઓ Video
Argentina midfielder1 hr ago
2
encounter1 hr ago
3
monsoon1 hr ago
4
fifa world cup 20262 hrs ago
5
Gandhinagar Na Kavadava2 hrs ago