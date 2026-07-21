/આ એ જ દીપડો છે કે બીજો? શેલા બાદ હવે ઝુંડાલ-ચાંદખેડામાં જોવા મળ્યો દીપડો: ફોટો પાડી વનવિભાગને મોકલ્યો, સ્થાનિકોમાં ફફડાટ

Leopard Spotted In Chandkheda Ahmedabad: અમદાવાદ શહેરમાં ફરી એકવાર દીપડાની હાજરીથી ભયનો માહોલ સર્જાયો છે. ઘુમા અને શેલા વિસ્તાર બાદ હવે ચાંદખેડા-ઝુંડાલ નજીક દીપડો દેખાયો હોવાનો દાવો કરવામાં આવ્યો છે. ગઈકાલે (20 જુલાઈ) રાત્રે આશરે 2 વાગ્યાના સુમારે ઝુંડાલથી વૈષ્ણોદેવી બ્રિજ ઉતરીને એસ.પી. રિંગ રોડ ગરનાળા પાસે, ચાંદખેડા સ્થિત માધવ હોમ્સની સામે દીપડો જોવાનો દાવો સ્થાનિકો અને વિસ્તારના એક કેફે માલિક દ્વારા કરવામાં આવ્યો છે.
કેફે માલિકનો દાવો: ફોટો પાડી વનવિભાગને જાણ કરી
નિશાંત પટેલ નામના કેફે માલિકે જણાવ્યું હતું કે "અમારું કેફે રાત્રે મોડા સુધી ચાલુ હોય છે. રાત્રે 2 વાગ્યાની આસપાસ અમે અને આસપાસના અન્ય લોકોએ દીપડાને રસ્તા પર આંટા મારતો જોયો હતો. અમે તાત્કાલિક તેનો ફોટો પણ પાડ્યો હતો અને આ અંગેની માહિતી તથા ફોટો વનવિભાગને મોકલીને જાણ કરી છે. માહિતી મળતાની સાથે જ વનવિભાગની ટીમે મળેલી વિગતો અને ફોટોના આધારે વિસ્તારમાં તપાસ હાથ ધરી છે.
શેલામાં શોધખોળ અને દીપડો 25 કિમી દૂર પહોંચ્યો?
નોંધનીય છે કે, 19 જુલાઈ, 2026ની મોડી રાત્રે 2 વાગ્યે શેલા વિસ્તારની 'શરણદીપ સોસાયટી'માં દીપડો જોવા મળ્યો હતો. તેના આગલા દિવસે (20 જુલાઈ) આખો દિવસ વનવિભાગની ટીમોએ શેલા અને આસપાસના વિસ્તારોમાં દીપડાને શોધવા માટે ભારે કવાયત હાથ ધરી હતી, પરંતુ વનવિભાગના હાથે કોઈ સફળતા મળી નહોતી. હવે ત્યાંથી આશરે 25 થી 26 કિમી દૂર ઝુંડાલ-ચાંદખેડા વિસ્તારમાં દીપડો દેખાતાં સ્થાનિકોમાં અનેક સવાલો ઊભા થઈ રહ્યા છે.
આ એ જ દીપડો છે કે બીજો? વનવિભાગે સ્પષ્ટતા કરવી જરૂરી
શેલાથી ઝુંડાલ વચ્ચેનું અંતર આશરે 26 કિલોમીટર જેટલું થાય છે. હવે ચર્ચાનો વિષય એ બન્યો છે કે શું આ એ જ દીપડો છે જે શેલાથી ભાગીને રાતોરાત ચાંદખેડા સુધી પહોંચી ગયો? કે પછી અમદાવાદની સરહદો પર એક કરતાં વધુ દીપડા સક્રિય છે? સ્થાનિક રહીશોમાં ભારે ફફડાટ અને ભયનો માહોલ છે. લોકો માંગ કરી રહ્યા છે કે વનવિભાગે તાત્કાલિક યોગ્ય તપાસ કરી સ્પષ્ટતા કરવી જોઈએ કે આખરે અમદાવાદ શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં કેટલા દીપડા ફરી રહ્યા છે અને રહીશોની સુરક્ષા માટે ઝડપથી પગલાં લેવા જોઈએ.