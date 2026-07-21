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આ એ જ દીપડો છે કે બીજો? શેલા બાદ હવે ઝુંડાલ-ચાંદખેડામાં જોવા મળ્યો દીપડો: ફોટો પાડી વનવિભાગને મોકલ્યો, સ્થાનિકોમાં ફફડાટ

Leopard Spotted In Chandkheda Ahmedabad: અમદાવાદમાં હવે ચાંદખેડામાં દીપડો જોવા મળ્યો છે. ઝુંડાલથી વૈષ્ણોદેવી બ્રિજ ઉતરી SP રિંગરોડ ગરનાળું, ચાંદખેડા માધવ હોમ્સની સામે ગઈકાલે (20 જુલાઈ) રાત્રે 2 વાગ્યે ત્યાં હાજર છોકરાઓએ દીપડો જોયો હોવાનો કેફે માલિક દાવો કરી રહ્યો છે. રાતે 2 વાગે અમે અને અમારા કેફેની આસપાસના કેટલાક લોકોએ રાતે દીપડો જોયો હતો જેનો અમે ફોટો પાડ્યો છે. અમે ફોરેસ્ટ વિભાગને પણ ફોટો મોકલીને જાણ કરી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 21, 2026, 12:42 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 12:42 PM IST
આ એ જ દીપડો છે કે બીજો? શેલા બાદ હવે ઝુંડાલ-ચાંદખેડામાં જોવા મળ્યો દીપડો: ફોટો પાડી વનવિભાગને મોકલ્યો, સ્થાનિકોમાં ફફડાટ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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