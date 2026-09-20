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ખાનગીમાં 7,000 રૂપિયાની મળતી આ વેક્સીન હવે અમદાવાદ સિવિલમાં મળશે મફત: હજારો દર્દીઓને મોટી રાહત

Ahmedabad News: અમદાવાદ સિવિલ હોસ્પિટલમા લેપ્રસીના દર્દીઓ માટે રાહતના સમાચાર છે. સિવિલ હોસ્પિટલના તમામ દર્દીઓને લેપ્રસીની વેક્સીન મફત મળશે. સિવિલ હોસ્પિટલના સ્કિન ડિપાર્ટમેન્ટમાં પ્રોફેસર તરીકે ફરજ બજાવતા ડૉ. રીમા જોશીના સતત 1.5 વર્ષના પ્રયાસો બાદ દર્દીઓને મોટી રાહત મળશે..

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 20, 2026, 11:42 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 11:42 AM IST
ખાનગીમાં 7,000 રૂપિયાની મળતી આ વેક્સીન હવે અમદાવાદ સિવિલમાં મળશે મફત: હજારો દર્દીઓને મોટી રાહત

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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