Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /Ahmedabad
  • /કાગળ પર લાયસન્સ રદ, તો પછી વસ્ત્રાલમાં કોના આશીર્વાદથી ચાલતી હતી ફટાકડાની ફેક્ટરી? 9 લોકોના મોતનો જવાબદાર કોણ?

કાગળ પર લાયસન્સ રદ, તો પછી વસ્ત્રાલમાં કોના આશીર્વાદથી ચાલતી હતી ફટાકડાની ફેક્ટરી? 9 લોકોના મોતનો જવાબદાર કોણ?

Ahmedabad Firecracker Factory Blast: અમદાવાદના વસ્ત્રાલમાં લાયસન્સ રદ હોવા છતાં ગેરકાયદે ચાલતી મેહુલ ડોડિયાની ફટાકડા ફેક્ટરીમાં ભીષણ બ્લાસ્ટ થતાં 9 લોકોના મોત નીપજ્યા છે અને 10થી વધુ ઘાયલ છે. RAFના જવાનોએ બચાવ કામગીરી કરી હતી. તંત્રની બેદરકારી સામે સવાલો ઉઠ્યા છે, જ્યારે PM મોદી અને CM પટેલે આર્થિક સહાય જાહેર કરી તપાસના આદેશ આપ્યા છે.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 18, 2026, 08:35 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 08:35 PM IST
કાગળ પર લાયસન્સ રદ, તો પછી વસ્ત્રાલમાં કોના આશીર્વાદથી ચાલતી હતી ફટાકડાની ફેક્ટરી? 9 લોકોના મોતનો જવાબદાર કોણ?
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
કાગળ પર લાયસન્સ રદ, તો પછી વસ્ત્રાલમાં કોના આશીર્વાદથી ચાલતી હતી ફટાકડાની ફેક્ટરી?
Firecracker Factory Blast3 min ago
2
Washington Sundar35 min ago
3
Rohit Sharma55 min ago
4
National film Awards1 hr ago
5
hunger strike1 hr ago