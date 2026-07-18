/કાગળ પર લાયસન્સ રદ, તો પછી વસ્ત્રાલમાં કોના આશીર્વાદથી ચાલતી હતી ફટાકડાની ફેક્ટરી? 9 લોકોના મોતનો જવાબદાર કોણ?

Ahmedabad Firecracker Factory Blast: અમદાવાદના વસ્ત્રાલમાં ગેરકાયદે ધમધમતી ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં થયેલા વિસ્ફોટે આજે કેટલાક પરિવારમાં અંધકાર પાથરી દીધો. કેમ કે ગેરકાયદેસર ધમધમતી ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં બ્લાસ્ટ થતાં 9થી વધુ લોકોના મોત નિપજ્યા છે. જ્યારે 10 થી વધુ લોકોની ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલમાં સારવાર ચાલી રહી છે. આ દુર્ઘટનાએ માત્ર એક બ્લાસ્ટ નહીં, પરંતુ સમગ્ર તંત્ર સામે ગંભીર સવાલો ઉભા કર્યા છે. કારણ કે જે ફેક્ટરીમાં આ ભયાનક વિસ્ફોટ થયો. તેનું લાયસન્સ તો પહેલેથી જ રદ થઈ ચૂક્યું હતું. છતાં પણ ત્યાં મોતનો વેપાર બેફામ રીતે ચાલતો રહ્યો. આખરે કોના આશીર્વાદથી? કોની બેદરકારીથી? અને આઠ નિર્દોષ લોકોના મોત માટે જવાબદાર કોણ?
ગેરકાયદે ફેક્ટરીએ લીધો 9 જિંદગીઓનો ભોગ
અમદાવાદ અને ગુજરાત માટે આજનો દિવસ કાળ સમાન રહ્યો. અમદાવાદના રામોલ વિસ્તારના મહેમુદપુરામાં આવેલી ટેલેન્ટ ફટાકડા ફેક્ટરીમાં થયેલા ભીષણ બ્લાસ્ટ અને આગે સમગ્ર શહેરને હચમચાવી દીધું. થોડી જ ક્ષણોમાં આખી ફેક્ટરી આગના ગોળામાં ફેરવાઈ ગઈ. ધડાકો એટલો પ્રચંડ હતો કે અનેક કિલોમીટર દૂર સુધી તેનો અવાજ સંભળાયો. ફેક્ટરીમાં કામ કરી રહેલા લોકોને બહાર નીકળવાનો મોકો પણ ન મળ્યો અને જોતજોતામાં 9થી વધુ લોકો જીવતા ભડથું થઈ ગયા.
ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં બ્લાસ્ટ થતા ત્યાં નજીકમાં આવેલા વસ્ત્રાલ આર.એ.એફ. કેમ્પના જવાનો સૌથી પહેલા ઘટનાસ્થળે દોડી આવ્યા. ફાયર બ્રિગેડ પહોંચે તે પહેલાં જ જવાનોએ જીવના જોખમે અંદર ફસાયેલા લોકોને બહાર કાઢ્યા.
લાયસન્સ વિના પણ ચાલતી હતી ફેક્ટરી
આ ફેક્ટરીમાં ફટાકડા નહીં, પણ મોત તૈયાર થઈ રહ્યું હતું. કેમ કે મેહુલ ડોડીયા નામનો શખ્સ ગેરકાયદે ફેક્ટરી ચલાવતો હતો. ફેક્ટરીનું લાયસન્સ પહેલેથી જ રદ થઈ ચૂક્યું હતું. છતાં પણ ફેક્ટરી બેફામ રીતે ધમધમતી રહી હતી.
એક ફેક્ટરી, નવ લોકોના મોત અને અસંખ્ય સવાલો. જો લાયસન્સ રદ હતું, તો ઉત્પાદન કેવી રીતે ચાલતું હતું? ત્યારે અનેક પ્રશ્નો ઉભા થઈ રહ્યા છે. વીજળી, મજૂરો, કાચો માલ... આ બધું કોની રહેમ નજર સામે આવતું હતું? કે પછી કોઈના આશીર્વાદથી આ મોતની ફેક્ટરી ચાલી રહી હતી?
DyCM હર્ષ સંઘવી આપ્યા સઘન તપાસના આદેશ
આ ઘટના બાદ રાજ્યના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષભાઈ સંઘવીએ પણ પોલીસ અધિકારીઓને સંપૂર્ણ અને ઝીણવટથી તપાસ કરવાના આદેશ આપ્યા છે. નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું છે કે, આ ઘટના અંગે પોલીસ દ્વારા સ્થળ પર તપાસની સઘન કાર્યવાહી અત્યારે ચાલુ છે અને ગેરકાયદે પ્રવૃત્તિ કરનારા તત્વોની અટકાયત પણ કરી લેવામાં આવી છે. DyCM હર્ષ સંઘવીએ વધુમાં ઉમેર્યું કે, આ ગંભીર ઘટના સંદર્ભે એક ઉચ્ચ સ્તરીય રિવ્યૂ બેઠક બોલાવવામાં આવી છે અને આ બેઠક પૂર્ણ થયા બાદ સમગ્ર મામલે વિસ્તૃત માહિતી સત્તાવાર રીતે જાહેર કરવામાં આવશે.
PM અને CMએ કરી આર્થિક સહાયની જાહેરાત
અમદાવાદના વસ્ત્રાલમાં બનેલી બ્લાસ્ટની ઘટનાને લઈ પ્રધાનમંત્રી મોદી અને રાજ્યના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ પટેલે દુઃખ વ્યક્ત કર્યું છે. પ્રધાનમંત્રી મોદીએ સોશિયલ મીડિયા એક્સ પર મૃતકના પરિવારને PM રાહત ફંડમાંથી 2 લાખ અને ઘાયલોને 50 હજારની સહાય આપવાની જાહેરાત કરી. તો મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે પણ ઘટના અંગે દુઃખ વ્યકત કરી રાજ્ય સરકાર તરફથી મૃતકના પરિવારને 4 લાખ અને ઘાયલોને 50 હજારની સહાયની જાહેરાત કરી છે.
કોની રહેમ હેઠળ ચાલતી હતી ફેક્ટરી?
નવ લોકોના મોત... જ્યારે પંદર લોકો જીવન-મરણ વચ્ચે ઝઝૂમી રહ્યા છે અને હવે તંત્ર તપાસના નામે કાગળો ખંખેરી રહ્યું છે પરંતુ સવાલ એ છે કે જે ફેક્ટરીનું લાયસન્સ રદ થઈ ગયું હતું. તે ફેક્ટરીમાં મોતનો કારોબાર આખરે કોના આશીર્વાદથી ચાલતો રહ્યો?
AAP ઈસુદાન ગઢવીએ તંત્ર પર કર્યા પ્રહાર
આ દુર્ઘટનાનો સૌથી મોટો આરોપી માત્ર ફેક્ટરી માલિક નથી. કેમ કે જો સમયસર કાર્યવાહી થઈ હોત અને જવાબદાર અધિકારીઓએ પોતાની ફરજ નિભાવી હોત. તો આજે 9 ઘરોમાં માતમ ન હોત. એટલે આ માત્ર બ્લાસ્ટ નથી, આ તંત્રની બેદરકારીનો વિસ્ફોટ છે.