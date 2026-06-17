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  • /મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ પર જીવનસાથી શોધો છો? તો સાવધાન! અમદાવાદમાં વિધર્મી યુવકે નામ બદલી મહિલાઓને બનાવી શિકાર

મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ પર જીવનસાથી શોધો છો? તો સાવધાન! અમદાવાદમાં વિધર્મી યુવકે નામ બદલી મહિલાઓને બનાવી શિકાર

Matrimonial Site Fraud: લગ્નવાંછુક મહિલાઓ માટે લાલબત્તી સમાન કિસ્સો સામે આવ્યો છે. મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ પર જીવનસાથી શોધતી મહિલાઓ માટે ચેતી જવા જેવો બનાવ અમદાવાદમાં સામે આવ્યો છે. પોતાની મુસ્લિમ ઓળખ છુપાવીને કરીમ સિપાઈમાંથી આદિત્ય પટેલ બનેલા નરાધમ સામે વધુ એક ફરિયાદ અમદાવાદ મહિલા ક્રાઈમ બ્રાન્ચમાં નોંધાઈ છે. હિન્દુ નામ ધારણ કરી, ડિવોર્સી મહિલાઓને ફસાવી, શારીરિક સંબંધ બાંધ્યા, વીડિયો બનાવીને બાદ ખંડણી માંગતા આ ભેજાબાજની મહિલા પોલીસે ધરપકડ કરી છે. આ આરોપીના કારનામા જાણીને તમે પણ ચોંકી જશો.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jun 17, 2026, 09:02 PM IST|Updated: Jun 17, 2026, 09:02 PM IST
મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ પર જીવનસાથી શોધો છો? તો સાવધાન! અમદાવાદમાં વિધર્મી યુવકે નામ બદલી મહિલાઓને બનાવી શિકાર

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ પર જીવનસાથી શોધો છો? તો સાવધાન!યુવકે નામ બદલી મહિલાઓને બનાવી શિકાર
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