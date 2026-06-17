/મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ પર જીવનસાથી શોધો છો? તો સાવધાન! અમદાવાદમાં વિધર્મી યુવકે નામ બદલી મહિલાઓને બનાવી શિકાર

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદ મહિલા ક્રાઈમ બ્રાન્ચે ધરપકડ કરેલા આ આરોપીનું અસલી નામ છે કરીમ સિપાઈ. પરંતુ સોશિયલ મીડિયા અને મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ પર તે આદિત્ય પટેલ બનીને હિન્દૂ મહિલાના શિકાર શોધતો હતો. કરીમ સિપાહીએ પોતાની નકલી આઈડી બનાવી હતી. જેમાં પોતાનું નામ આદિત્ય પટેલ નામ રાખ્યું હતું અને તેમાં પોતે આદિ પોલી પ્લાસ્ટ નામની બોગસ કંપનીનો માલિક હોવાનું દર્શાવ્યું હતું.
હિન્દૂ મહિલા શિકારને ફસાવવા માટે કરીમે એક ફિલ્મી કહાની બનાવી હતી. જેમાં પત્ની મિત્તલ પટેલનું અવસાન થયું છે. આ ખોટી સહાનુભૂતિ કેળવીને આરોપીએ એક ડિવોર્સી મહિલાને પોતાની પ્રેમજાળમાં ફસાવી. લગ્નની લાલચ આપી તેણે મહિલા સાથે અનેકવાર શારીરિક સંબંધો બાંધ્યા અને આ અંગત પળોના ફોટા અને વીડિયો પોતાના મોબાઇલમાં ઉતારી લીધા હતા. બાદમાં તેને બ્લેક મેઈલ કરવાનું શરુ કર્યું હતું અને વારંવાર પૈસા પડાવતો હતો.
વીડિયો બનાવી વાયરલ કરવાની આપતો હતો ધમકી
પોતાની શારીરિક ભૂખનો સંતોષ થયા બાદ આ વિધર્મી પોતાના અસલી રંગમાં આવતો હતો. જેમાં તે મહિલાને બ્લેકમેલ કરવાનું શરૂ કર્યું અને અંગત પળોના વીડિયો સોશિયલ મીડિયામાં વાયરલ કરવાની ધમકી આપીને પીડિતા પાસેથી ખંડણી પડાવી. આખરે ત્રાસી ગયેલી પીડિતાએ હિંમત દાખવીને મહિલા ક્રાઈમ બ્રાન્ચનો સંપર્ક કર્યો.
અમદાવાદ પશ્ચિમ મહિલા પોલીસે આરોપી કરીમ સિપાહીની સામે ફરિયાદ નોંધીને ધરપકડ કરી છે. પોલીસે આરોપીના મોબાઈલ અને લેપટોપ કબજે કર્યા છે. આ લેપટોપમાંથી અનેક બીભત્સ વીડિયો અને મહિલા સાથેની ચેટ્સ મળી આવી છે. જેનો ઊંડાણપૂર્વકનો ડેટા રિકવર કરવા માટે તમામ ડિવાઇસને FSLમાં મોકલી આપવામાં આવ્યા છે અને વધુ પુરાવા એકત્ર કરવા તજવીજ હાથ ધરી છે.
મહિલા પોલીસે મહિલાઓને કરી અપીલ
ત્યારે અમદાવાદ મહિલા પોલીસે ગુનો દાખલ કર્યો છે. જેમાં કરીમ સિપાહી પર છેતરપિંડી, ખોટા ડોક્યુમેન્ટ બનાવવા, દુષ્કર્મ, ખંડણી અને વિશ્વાસઘાત સહિતની કલમ હેઠળ ફરિયાદ નોંધી છે. ત્યારે મહિલા પોલીસે પણ લગ્નવાંછુક મહિલાઓને અપીલ કરી છે કે, જો તમે પણ ઓનલાઈન મેટ્રિમોનિયલ સાઇટ પર તમારા માટે કે તમારા સ્વજનો માટે જીવનસાથી શોધી રહ્યા છો, તો સો ગળણે ગાળીને પાણી પીજો.
માત્ર કોઈની ઓનલાઈન પ્રોફાઈલ કે મીઠી વાતોમાં આવીને અંધવિશ્વાસ કરવાથી તમે આવા લેભાગુ અને હવસખોર તત્વોનો શિકાર બની શકો છો. મહિલા પોલીસ તપાસ કરી રહી છે કે, આ કરીમે આદિત્ય બનીને અન્ય કેટલી હિન્દૂ મહિલાઓની જિંદગી બરબાદ કરી છે તેની વધુ તપાસ શરુ કરી છે.