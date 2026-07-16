/શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં સંપન્ન થઈ ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા, ત્રણેય રથ નિજ મંદિર પરત ફર્યા

Ahmedabad Jagannath Rath Yatra 2026: અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથજીની 149મી ઐતિહાસિક રથયાત્રા બુધવારે શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં સંપન્ન થઈ. ભક્તોના જયઘોષ વચ્ચે ભગવાન જગન્નાથ, ભાઈ બળભદ્ર અને બહેન સુભદ્રાના ત્રણેય રથ સમગ્ર નિર્ધારિત માર્ગ પૂર્ણ કરીને નિજ મંદિરે પરત ફર્યા. સમગ્ર રૂટ પર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત, સુરક્ષા અને ટ્રાફિકની ખાસ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી હતી. જેના કારણે સમગ્ર રથયાત્રા દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના નોંધાઈ નહોતી.
ભગવાનના ત્રણેય રથ નિજ મંદિર પહોંચી ગયા છે. આ સાથે જ અમદાવાદની ઐતિહાસિક 149મી રથયાત્રા સંપન્ન થઈ છે. હવે મંદિર પરિસરમાં ભગવાન જગન્નાથની આરતી કરવામાં આવી રહી છે. આજે આખી રાત મંદિર પરિસરમાં ભગવાન રહેશે. હાલમાં જગન્નાથ મંદિરમાં ભક્તોની ભારે ભીડ છે. ત્રણેય રથ નિજ મંદિર પરત પહોંચતા મોટી સંક્યામાં ભક્તો દર્શન માટે ઉમટી પડ્યા હતા. સમગ્ર અમદાવાદમાં ભક્તિમય મહોલમાં ગરકાવ થઈ ગયું હતું. અંદાજે 10 લાખ લોકોએ ભગવાનના દર્શન કર્યા હતા.
ભગવાનની નગરચર્યા અને અલૌકિક ભક્તિમય માહોલ
અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથની 149મી રથયાત્રા નિકળી હતી. અષાઢી બીજના પાવન અવસર પર રથમાં બિરાજીને ભગવાન જગન્નાથ ભાઈ અને બહેન સાથે નગરચર્યાએ નિકળ્યા. આ પ્રસંગે તેમને વિશેષ શણગાર કરવામાં આવ્યો. રથમાં સવાર ભગવાનનું સ્વરૂત ખૂબ જ દિવ્ય અને અલૌકિક લાગી રહ્યું હતું. વર્ષમાં એક જ એવો દિવસ આવે છે, જ્યારે જગતના નાથ પોતાના સિંહાસન પરથી ઊતરીને ભક્તોના ઘરે, ભક્તોના દ્વારે, ભક્તોના હૃદય સુધી પહોંચવા નગરચર્યાએ નીકળે છે. અમદાવાદ ફરી એકવાર આ અલૌકિક ક્ષણોનો સાક્ષી બન્યું. ભગવાન જગન્નાથ, ભાઈ બલભદ્ર અને બહેન સુભદ્રાની અમીદ્રષ્ટિ પામીને અમદાવાદના લોકો ધન્ય થયા. આખા શહેરમાં અનોખો ભક્તિમય માહોલ જોવા મળ્યો.
હરખની હેલી અને રથયાત્રાના વિવિધ રંગો
અમદાવાદના આંગણે આજે ખાસ અવસર આવ્યો છે. હૈયે હરખની હેલી સાથે આજે લોકોએ જગતના નાથના પોતાના આંગણે વધામણાં કર્યા. 149મી રથયાત્રામાં અનેક રંગો જોવા મળ્યા. જગતનો નાથ સિંહાસન છોડીને આવતા ભક્તોમાં જાણે અલગ જ ઉત્સાહ જોવા મળ્યો. પ્રભુ જગન્નાથની સાથે બહેન સુભદ્રાજી અને ભાઈ બલભદ્રજી પણ અલગ-અલગ રથમાં સવાર થઈને નગરચર્યાએ નીકળ્યા. ભગવાન સ્વયં ભક્તોને સાક્ષાત દર્શન આપવા માટે આવ્યા ત્યારે સમગ્ર મહાનગરમાં એક અનોખો ભક્તિમય માહોલ છવાયેલો જોવા મળ્યો. રથયાત્રાની સાથે સાથે અખાડાના કરતબ, શણગારેલા ગજરાજ, ભજન મંડળીઓએ રંગ જમાવ્યો હતો. રથયાત્રામાં સામેલ તમામ ભક્તો માટે વિશેષ પ્રસાદની પણ વ્યસ્થા કરવામાં આવી છે.
મોસાળ સરસપુરમાં ભવ્ય સ્વાગત અને મામેરું
ભગવાન જગન્નાથજી, ભાઈ બલભદ્ર અને બહેન સુભદ્રા રથમાં સવાર થઈને નગરજનોને દર્શન આપતા આપતા મોસાળ સરસપુર પહોંચ્યા હતા. જ્યાં તેમનું ભવ્ય સ્વાગત કરવામાં આવ્યું. ભાણેજડાંઓને વધાવવા માટે મોસાળના લોકો આતુર હતા. ભગવાન પહોંચતા જ તેમની ખાસ આગતા સ્વાગતા કરવામાં આવી. જય જગન્નાથના નાદ અને ભજનની રમઝટથી વાતાવરણ ગુંજી ઉઠ્યું હતું. સરસપુરમાં ભગવાનને વિશેષ ભોગ ધરાવવામાં આવ્યો. તેમનું મામેરું ભરવામાં આવ્યું. આ સાથે જ રથયાત્રામાં જોડાયેલા ભક્તોના ભોજનની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી હતી. આખું વર્ષ સરસપુર આ દિવસની રાહ જોતું હોય છે. ભગવાનનું સ્વાગત કરી ભાવતા ભોજન કરાવ્યા બાદ તેમને વિદાય આપતા સમયે સરસપુરના લોકો ગમગીન જોવા મળ્યા હતા. પરંતુ તેઓ હવે ફરીથી આવતા વર્ષે ભાણેજડાંને આવકારવાની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે.
અખાડાના સાહસિક કરતબો અને શારીરિક શૌર્યનું પ્રદર્શન
અમદાવાદની રથયાત્રાનું જો કોઈ સૌથી મોટું આકર્ષણ હોય તો તે અખાડાઓ છે. અવનવા અંગકસરતના દાવ અને કરતબો કરતા અખાડા લોકોને પસંદ આવે છે. 149મી રથયાત્રામાં પણ અખાડાઓના અનેક રંગ જોવા મળ્યા. મહિનાઓથી આ અખાડાઓ વિવિધ દાવની પ્રેક્ટિસ કરતા હોય છે. આ વર્ષે રથયાત્રામાં 30 અખાડા જોડાયા છે. જેમણે અંગ કસરતના દાવ રજૂ કર્યા, સ્ટંટ ક્યા મલખમ પણ જોવા મળ્યું. અખાડાના દાવ અને કરબતો જોઈને લોકો અચરજમાં મુકાયા હતા.અખાડાના ખેલાડીઓએ ભાલા, તલવારબાજી અને લાઠીના વારનું પ્રદર્શન કર્યું હતું. રથયાત્રા દરમિયાન શારીરિક કરતબ, શસ્ત્ર પ્રદર્શન જોવા મળે છે.
વિવિધ થીમ આધારિત ટેબ્લો અને સામાજિક જાગૃતિના સંદેશા
આજે અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા નિકળી. જેમાં વિવિધ થીમ પર બનેલા ટેબ્લોએ આકર્ષણ જમાવ્યું. જેમાં ઈરાન-અમેરિકા યુદ્ધ અને હોર્મુઝની ખાડીના સમસ્યાને બતાવતો ટેબ્લો આકર્ષણ બન્યો હતો. સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝની સ્થિતિને પણ આ ટેબ્લોમાં દર્શાવવામાં આવી હતી. ભગવાન જગન્નાથ આ સંકટમાંથી બચાવે તેવો પણ ભાવ વ્યક્ત કરવામાં આવ્યો. આ સાથે જ રથયાત્રા દરમિયાન ટેબ્લોના માધ્યમથી વિશ્વ શાંતિનો સંદેશ પણ આપવામાં આવ્યો. મારું ગુજરાત થીમ પરનો ટેબ્લો લોકોને પસંદ આવ્યો. જેમાં ગુજરાતની સંસ્કૃતિની ઝલક જોવા મળી. આ સાથે અમદાવાદ પોલીસનો સાયબર સુરક્ષાનો સંદેશ આપતો ટેબ્લો પણ જોવા મળ્યો. જેના માધ્યમથી લોકોને જાગૃત કરવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો.