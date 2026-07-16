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શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં સંપન્ન થઈ ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા, ત્રણેય રથ નિજ મંદિર પરત ફર્યા

Ahmedabad Jagannath Rath Yatra 2026: અમદાવાદમાં ભગવાન જગન્નાથજીની 149મી ઐતિહાસિક રથયાત્રા બુધવારે શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં સંપન્ન થઈ. ભક્તોના જયઘોષ વચ્ચે ભગવાન જગન્નાથ, ભાઈ બળભદ્ર અને બહેન સુભદ્રાના ત્રણેય રથ સમગ્ર નિર્ધારિત માર્ગ પૂર્ણ કરીને નિજ મંદિરે પરત ફર્યા. સમગ્ર રૂટ પર ચુસ્ત પોલીસ બંદોબસ્ત, સુરક્ષા અને ટ્રાફિકની ખાસ વ્યવસ્થા ગોઠવવામાં આવી હતી. જેના કારણે સમગ્ર રથયાત્રા દરમિયાન કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના નોંધાઈ નહોતી.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Jul 16, 2026, 10:11 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 10:30 PM IST
શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં સંપન્ન થઈ ભગવાન જગન્નાથની રથયાત્રા, ત્રણેય રથ નિજ મંદિર પરત ફર્યા
Source: Bureau

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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