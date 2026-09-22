/અમદાવાદની CTM બ્રાઇટ સ્કૂલમાં હોબાળો: ધોરણ 4ના બાળકે I Love Youની ચિઠ્ઠી લખતાં વિવાદ

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અમદાવાદની CTM બ્રાઇટ સ્કૂલમાં હોબાળો: ધોરણ 4ના બાળકે 'I Love You'ની ચિઠ્ઠી લખતાં વિવાદ

ચોથા ધોરણમાં અભ્યાસ કરતા એક બાળક દ્વારા પોતાના ક્લીસની છોકરીને I Love You ની ચિઠ્ઠી લખવાના મામલા બાદ અમદાવાદની બ્રાઇટ સ્કૂલમાં હોબાળો મચી ગયો છે. હવે શાળા દ્વારા વાલી સામે ગંભીર આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે.

Written ByDhaval Gokani
Published: Sep 22, 2026, 10:55 AM IST|Updated: Sep 22, 2026, 10:55 AM IST
અમદાવાદની CTM બ્રાઇટ સ્કૂલમાં હોબાળો: ધોરણ 4ના બાળકે 'I Love You'ની ચિઠ્ઠી લખતાં વિવાદ

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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