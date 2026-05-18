  • /સોશિયલ મીડિયા પર થયેલો પ્રેમ યુવતીને ભારે પડ્યો! નેપાળથી ભાગીને અમદાવાદ આવ્યા, પણ 2 મહિનામાં જ કરુણ અંજામ

Ahmedabad News: અમદાવાદના કૃષ્ણનગરમાં નેપાળી યુવતીએ પ્રેમીના ત્રાસથી ગળે ફાંસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી છે. સોશિયલ મીડિયા દ્વારા સંપર્કમાં આવેલા આ પ્રેમી પંખીડા બે મહિના પહેલાં જ નેપાળથી ભાગીને અમદાવાદ આવ્યા હતા. યુવતીના પિતાની ફરિયાદના આધારે પોલીસે પ્રેમીની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.

Written ByDIPAK CHAVDAUpdated byDIPAK CHAVDA
Published: May 18, 2026, 07:04 PM IST|Updated: May 18, 2026, 07:04 PM IST
DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

