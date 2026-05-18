/સોશિયલ મીડિયા પર થયેલો પ્રેમ યુવતીને ભારે પડ્યો! નેપાળથી ભાગીને અમદાવાદ આવ્યા, પણ 2 મહિનામાં જ કરુણ અંજામ

Ahmedabad News: અમદાવાદના કૃષ્ણનગરમાં નેપાળી યુવતીએ પ્રેમીના ત્રાસથી ગળે ફાંસો ખાઈ આત્મહત્યા કરી છે. સોશિયલ મીડિયા દ્વારા સંપર્કમાં આવેલા આ પ્રેમી પંખીડા બે મહિના પહેલાં જ નેપાળથી ભાગીને અમદાવાદ આવ્યા હતા. યુવતીના પિતાની ફરિયાદના આધારે પોલીસે પ્રેમીની ધરપકડ કરી વધુ તપાસ હાથ ધરી છે.
ઉદય રંજન/અમદાવાદ: નેપાળની યુવતીને સોશિયલ મીડિયા મારફતે તેના ગામની નજીકમાં રહેતા એક યુવક સાથે સંપર્કમાં આવવું ભારે પડ્યું છે. યુવક અને યુવતી નેપાળથી ભાગીને અમદાવાદમાં રહેવા આવ્યા. જો કે, હજી બે મહિના જેટલો પણ સમય પણ થયો ના હતોને યુવતીએ આત્મહત્યા કરી છે. યુવતીના પિતાએ આત્મહત્યા માટે દુષ્પ્રેરણાનો ગુનો નોંધાવતા પોલીસે પ્રેમી આરોપીની ધરપકડ કરી છે.
પ્રેમીના ત્રાસથી કંટાળી નેપાળી યુવતીએ ફાંસો ખાધો
અમદાવાદના શહેરના કૃષ્ણનગર વિસ્તારમાં આવેલ શ્યામલ પાર્કમાં 15મી મેના દિવસે મૂળ નેપાળની રહેવાસી એક ચેતના વિષ્ટ નામની યુવતીએ ગળે ફાંસો ખાઈને આત્મહત્યા કરી હતી. બનાવની જાણ યુવતીના માતા-પિતાને કરતા તેઓ પણ નેપાળથી અમદાવાદ પહોંચ્યા હતા. યુવતી જે યુવક સાથે અમદાવાદમાં રહેતી હતી તે યુવકના શારીરિક અને માનસિક ત્રાસથી તેણે આત્મહત્યા કરી હોવાનો આક્ષેપ કરતા કૃષ્ણનગર પોલીસે આત્મહત્યા માટે દુષ્પ્રેરણાની ફરિયાદ નોંધી આરોપી ચેતન બોહરાની ધરપકડ કરીને વધુ પુરાવા એકત્ર કરવાની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.
નેપાળથી ભાગીને અમદાવાદ આવેલા પ્રેમી પંખીડાનો કરુણ અંત
કૃષ્ણનગર પોલીસે તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે, આરોપી યુવક ચેતન બોહરા અને યુવતી ચેતના વિષ્ટ બન્ને નેપાળના રહેવાસી છે. જો કે, તેઓ નેપાળથી 24 ફેબ્રુઆરી 2026ના રોજ અમદાવાદ આવ્યા હતા અને કૃષ્ણનગરમાં રહેતા હતા. જ્યારે ચેતન અહીં છૂટક મજૂરી કામ કરતો હતો. શરૂઆતના સમયમાં ચેતન યુવતીને સારી રીતે રાખતો હોવાની જાણ તેના માતા પિતાને કરી હતી. પરંતુ 5 મેના દિવસે યુવતીએ તેના પિતાને ફોન કરીને જાણ કરી હતી કે, પ્રેમી ચેતન તેને હેરાન પરેશાન કરે છે. બહાર પણ જવા દેતો નથી કે કોઈ સંબંધીને પણ મળવા દેતો નથી.
પોલીસે પ્રેમીની કરી ધરપકડ
હાલમાં પોલીસે પ્રેમી આરોપી ચેતન બોહરાની ધરપકડ કરીને સમગ્ર મામલે વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. સાથે જ મૃતક અને આરોપીના મોબાઈલ કબજે કરીને FSLમાં મોકલી અપાયા છે. વધુ પુરાવા મળ્યા બાદ આત્મહત્યા પાછળનું ચોક્કસ કારણ શું આવે છે તે પોલીસ તપાસના અંતમાં જ સામે આવશે.