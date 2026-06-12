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પ્રેમ લગ્નનો કરુણ અંત: વિમાન દુર્ઘટનામાં પતિ ગુમાવ્યો, સાસુ-સસરાને 60 લાખ આપવા છતાં તૂટ્યા સંબંધો!

Ahmedabad Plane Crash 2025: અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનામાં મહેશ કાલાવાડિયાનું થયું હતું મોત. એક્ટિવા લઈને જતા મહેશ કાલાવાડિયા વિમાન દુર્ઘટનાના ભોગ બન્યા. સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી સંપર્કમાં આવ્યા. ત્રણ મહિના પહેલા પ્રેમ લગ્ન કરનાર હેતલ પ્રજાપતિએ પતિ ગુમાવ્યા. અનેક સપના જોયા હતા પરંતુ આ સપના અધૂરા રહ્યા. ઘટના બાદ વળતર મામલે પરિવારેમાં તિરાડ પડી. પતિના માતાપિતાને પોતાના માતાપિતા સમજી વળતરમાં હિસ્સો આપ્યો તેમ છતાં સબંધો તૂટી ગયા. 1.25 કરોડમાંથી 60 લાખ સાસુ સસરાને આપ્યા.  

Written ByKinjal Patel
Published: Jun 12, 2026, 11:57 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 11:57 AM IST
પ્રેમ લગ્નનો કરુણ અંત: વિમાન દુર્ઘટનામાં પતિ ગુમાવ્યો, સાસુ-સસરાને 60 લાખ આપવા છતાં તૂટ્યા સંબંધો!
Image Credit: AI Photos

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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