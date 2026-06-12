/પ્રેમ લગ્નનો કરુણ અંત: વિમાન દુર્ઘટનામાં પતિ ગુમાવ્યો, સાસુ-સસરાને 60 લાખ આપવા છતાં તૂટ્યા સંબંધો!

Ahmedabad Plane Crash: કુદરત ક્યારે કેવો ક્રૂર વળાંક લેશે તેની કોઈ કલ્પના કરી શકતું નથી. સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી શરૂ થયેલી એક સુંદર પ્રેમ કહાનીનો અંત આટલો આઘાતજનક અને કરુણ હશે, તેવું હેતલ પ્રજાપતિએ સપનામાં પણ વિચાર્યું નહીં હોય. અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનાએ માત્ર એક આશાસ્પદ યુવાનનો જીવ જ નથી લીધો, પરંતુ એક નવપરિણિત યુવતીના તમામ સપનાઓને રોળી નાખ્યા છે. આ દુર્ઘટના બાદ વળતરની રકમે હસતા-રમતા પરિવારમાં એવી તિરાડ પાડી કે સંબંધો કાયમ માટે તૂટી ગયા.
સોશિયલ મીડિયાનો પ્રેમ અને માત્ર ત્રણ મહિનાનો સાથ
વડોદરાના મહેશ કાલાવાડિયા અને હેતલ પ્રજાપતિ સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી એકબીજાના સંપર્કમાં આવ્યા હતા. ધીમે-ધીમે આ મિત્રતા પ્રેમમાં બદલાઈ અને પરિવારની સંમતિથી માત્ર ત્રણ મહિના પહેલા જ બંનેએ પ્રેમ લગ્ન કર્યા હતા. બંનેએ પોતાની નવી જિંદગી અને ભવિષ્યને લઈને અનેક સપનાઓ જોયા હતા. પરંતુ વિધાતાને કંઈક જુદું જ મંજૂર હતું. અમદાવાદમાં સર્જાયેલી એક કમનસીબ વિમાન દુર્ઘટના સમયે મહેશ કાલાવાડિયા પોતાનું એક્ટિવા લઈને ત્યાંથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. આ અણધારી દુર્ઘટનાનો તેઓ ભોગ બન્યા અને તેમનું કમકમાટીભર્યું મોત નીપજ્યું. લગ્નના માત્ર ત્રણ જ મહિનામાં હેતલે પોતાના વ્હાલસોયા પતિને ગુમાવી દીધા.
વળતરના રૂ. 1.25 કરોડ અને પરિવારમાં પડેલી તિરાડ
મહેશના અવસાન બાદ ટાટા કંપની અને સરકાર દ્વારા કુલ રૂ. 1.25 કરોડનું વળતર ચૂકવવામાં આવ્યું હતું. આ મુશ્કેલ સમયમાં પણ હેતલે ભારે હૈયે સમજદારી અને મોટું મન રાખ્યું. તેણીએ પોતાના સાસુ-સસરાને પોતાના સગા માતા-પિતા સમજીને વળતરની રકમમાંથી રૂ. 60 લાખ સાસુ-સસરાને આપી દીધા.
પરંતુ દુઃખની વાત એ છે કે...
પૈસા વહેંચાયા બાદ પણ પરિવારમાં વળતરની રકમને લઈને તિરાડ પડી ગઈ. જે સાસુ-સસરાને હેતલે પોતાના ગણ્યા હતા, તેમની સાથેના સંબંધો કાયમ માટે તૂટી ગયા. પૈસાએ માનવતા અને લોહીના સંબંધો પર પરાજય મેળવ્યો હોય તેવી સ્થિતિ સર્જાઈ.
વળતર મળ્યું, પણ 'ન્યાય' અને 'કારણ' ક્યાં?
આ સમગ્ર મામલે પીડિત પરિવાર અને હેતલનું માનવું છે કે, સરકાર અને ટાટા કંપનીએ આર્થિક વળતર આપીને પોતાની જવાબદારી પૂરી કરી લીધી છે, પરંતુ આ દુર્ઘટના પાછળનું સાચું કારણ હજુ સુધી સામે આવ્યું નથી. વિમાન દુર્ઘટના કેમ સર્જાઈ? આમાં કોની બેદરકારી હતી? તેનું સચોટ કારણ બહાર આવવું જ જોઈએ. જો આ દુર્ઘટનાનું સાચું કારણ શોધવામાં નહીં આવે, તો ભવિષ્યમાં ફરી આવી ઘટના બની શકે છે અને કોઈ અન્ય નિર્દોષ વ્યક્તિએ પોતાનો જીવ ગુમાવવો પડી શકે છે.