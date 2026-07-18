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અમદાવાદ ધ્રૂજ્યું: વસ્ત્રાલમાં ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં પ્રચંડ બ્લાસ્ટ, ભીષણ આગમાં 3 બાળકો સહિત 9 મજૂરો હોમાયા!

Ahmedabad News: અમદાવાદના વસ્ત્રાલ વિસ્તારમાં રામોલ-ગતરાડ રોડ પર આવેલ ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં ભીષણ આગનો બનાવ બન્યો છે. આગના બનાવની જાણ થતાં ફાયર વિભાગની 5 ગાડીઓ ઘટનાસ્થળે પહોંચી છે. આ દુર્ઘટનામાં 9 લોકોના કમકમાટીભર્યા મોત અને 10 લોકોથી વધુ લોકો ઈજાગ્રસ્ત થયા છે.

Published: Jul 18, 2026, 04:43 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 07:25 PM IST
અમદાવાદ ધ્રૂજ્યું: વસ્ત્રાલમાં ફટાકડાની ફેક્ટરીમાં પ્રચંડ બ્લાસ્ટ, ભીષણ આગમાં 3 બાળકો સહિત 9 મજૂરો હોમાયા!
Source: Bureau

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