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અમદાવાદના દરિયાપુરમાં મનપસંદ જીમખાના પર SMCના દરોડા બાદ મોટી કાર્યવાહી: PI સહિત 3 અધિકારીઓ સસ્પેન્ડ

Dariyapur Police Officials Suspended:દરિયાપુર મનપસંદ જીમખાનામાં સ્ટેટ મોનિટરિંગ સેલના દરોડાની કાર્યવાહી બાદ દરીયાપુર પોલીસ સ્ટેશનના પીઆઇ જી.વી.ગોહિલ, સર્વેલન્સ સ્ક્વોડના પીએસઆઇને રાજ્ય પોલીસ વડા દ્વારા સસ્પેન્ડ કરવામાં આવ્યા છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 14, 2026, 09:53 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 11:34 AM IST
અમદાવાદના દરિયાપુરમાં મનપસંદ જીમખાના પર SMCના દરોડા બાદ મોટી કાર્યવાહી: PI સહિત 3 અધિકારીઓ સસ્પેન્ડ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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