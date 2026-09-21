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ગોમતીપુર પોલીસને બગાસું ખાતા પતાસું મળ્યું! અમદાવાદમાંથી 3 કિલોથી વધુ ગાંજા સાથે રીઢો ડ્રગ્સ પેડલર ઝડપાયો

Ahmedabad News: અમદાવાદ શહેરમાં નશાના કાળા કારોબારને ડામવા માટે પોલીસ સતત એક્શન મોડમાં છે. ગોમતીપુર વિસ્તારમાં પેટ્રોલિંગ દરમિયાન પોલીસે એક નંબર પ્લેટ વગરના શંકાસ્પદ સ્કૂટરચાલકને રોક્યો હતો. જ્યારે તેની ડેકીની તપાસ કરવા માં આવી તો અંદરથી ગાંજાના પાર્સલ મળી આવ્યા હતા. ગોમતીપુર પોલીસે અઢી લાખથી વધુનો મુદ્દામાલ જપ્ત કરી એક રીઢા ડ્રગ્સ પેડલરને ઝડપી ને કાયદેસર ની કાર્યવાહી હાથ ધરી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 21, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Sep 21, 2026, 03:32 PM IST
ગોમતીપુર પોલીસને બગાસું ખાતા પતાસું મળ્યું! અમદાવાદમાંથી 3 કિલોથી વધુ ગાંજા સાથે રીઢો ડ્રગ્સ પેડલર ઝડપાયો
Image Credit: ફાઈલ ફોટો

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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