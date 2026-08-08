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શહેરી વિસ્તારોમાં 12 મીટરથી ઊંચા બંગલા હવે એપાર્ટમેન્ટ ગણાશે! જાણો રહેણાંક મકાનો અને ફ્લેટ્સ માટેની મહત્વની જોગવાઈઓ

Ahmedabad PG Rules : ગુજરાતમાં PG એટલે કે Paying Guest સુવિધાને લઈને રાજ્ય સરકાર નિયમોમાં મોટો ફેરફાર કરવાની તૈયારીમાં છે. શહેરી વિકાસ અને શહેરી ગૃહ નિર્માણ વિભાગે Comprehensive General Development Control Regulations (CGDCR)માં સુધારા માટેની પ્રક્રિયા શરૂ કરી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 08, 2026, 11:48 AM IST|Updated: Aug 08, 2026, 11:48 AM IST
શહેરી વિસ્તારોમાં 12 મીટરથી ઊંચા બંગલા હવે એપાર્ટમેન્ટ ગણાશે! જાણો રહેણાંક મકાનો અને ફ્લેટ્સ માટેની મહત્વની જોગવાઈઓ

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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