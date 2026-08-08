/શહેરી વિસ્તારોમાં 12 મીટરથી ઊંચા બંગલા હવે એપાર્ટમેન્ટ ગણાશે! જાણો રહેણાંક મકાનો અને ફ્લેટ્સ માટેની મહત્વની જોગવાઈઓ

Ahmedabad PG Rules: ગુજરાત સરકારના શહેરી વિકાસ વિભાગ દ્વારા ‘કોમ્પ્રિહેન્સિવ જનરલ ડેવલપમેન્ટ કંટ્રોલ રેગ્યુલેશન્સ (CGDCR)-૨૦૧૭’ માં મહત્વપૂર્ણ સુધારા દર્શાવતો નવો ડ્રાફ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. આ પ્રસ્તાવિત નિયમોથી શહેરી વિસ્તારોમાં રહેણાંક અને વ્યાવસાયિક બાંધકામો તેમજ તેના ઉપયોગ અંગેના માળખામાં મોટો ફેરફાર આવશે. સુધારા સંદર્ભે નાગરિકો અને હિતધારકો પાસેથી વાંધા-સૂચનો મંગાવવા માટે બે મહિનાની મહેતલ આપવામાં આવી છે, જેના આધારે આખરી નિયમો અમલી બનશે.
રહેણાંક મકાનો અને ફ્લેટ્સ માટેની મહત્વની જોગવાઈઓ
બંગલા અને એપાર્ટમેન્ટનું નવું વર્ગીકરણ કરાયું છે. 12 મીટરથી વધુ ઊંચાઈ ધરાવતા અથવા ગ્રાઉન્ડ વત્તા બે માળથી વધુ ઊંચાઈ ધરાવતા રહેણાંક મકાનોને હવે બંગલાના બદલે ફ્લેટ/એપાર્ટમેન્ટના નિયમો લાગુ પડશે. સ્વતંત્ર રહેણાંક મકાનમાં 50 ચો.મી. સુધીના ભાગમાં વકીલો, ડૉક્ટરો, આર્કિટેક્ટ્સ, એન્જિનિયરો અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ્સ (CA) માટે ઑફિસ, ક્લિનિક કે પ્રી-સ્કૂલ ચલાવવાની મંજૂરી મળશે. ફ્લેટ પ્રકારના રહેણાંક મકાનોમાં હોસ્ટેલ અને પેઇંગ ગેસ્ટ (PG) સેવાઓને અધિકૃત કરવાની દરખાસ્ત મૂકવામાં આવી છે. ગામતળની હદથી 200 મીટરની ત્રિજ્યામાં શાળા, સિનેમા, શોપિંગ મોલ કે ભારે ઉદ્યોગો સ્થાપવા પર પ્રતિબંધ રહેશે.
એફોર્ડેબલ હાઉસિંગ અને FSI સંબંધિત સુધારા
એફોર્ડેબલ હાઉસિંગ પ્રોજેક્ટ્સને પ્રોત્સાહન આપવા માટે નવી ક્ષમતા અને વાણિજ્યિક છૂટછાટો નક્કી કરાઈ છે. એફોર્ડેબલ હાઉસિંગ સ્કીમ માટે ઓછામાં ઓછા 10,000 ચો.મી.ના પ્લોટમાં મહત્તમ 90 ચો.મી. સુધીના 225 યુનિટ્સ બાંધવાની મંજૂરી મળશે. આવા એફોર્ડેબલ હાઉસિંગ પ્રોજેક્ટમાં કુલ વપરાયેલી FSI ના 10 ટકા સુધી કોમર્શિયલ બાંધકામ કરવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે.
વિશિષ્ટ વિસ્તારો અને એગ્રીકલ્ચર ઝોન માટેના નિયમો
જાન્યુઆરી-૨૦૨૬માં ભારત સરકારે CGDCRમાં ઝોન વાઈઝ નેગેટિવ લિસ્ટ દાખલ કરવા સુચવ્યું હતું, જેને આધારે રાજ્યના અમુક ખાસ વિસ્તારો માટે સ્પષ્ટ નિયંત્રણો જાહેર કરાયા છે. ગિફ્ટ સિટી (GIFT City), સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ, સાયન્સ સિટી અને ગાંધી આશ્રમ વિસ્તારમાં ભારે ઉદ્યોગો, ગોડાઉન અને પ્રદૂષણ ફેલાવતી પ્રવૃત્તિઓ પર સંપૂર્ણ પ્રતિબંધ રહેશે. એગ્રીકલ્ચર ઝોનમાં ફાર્મહાઉસ માટે 5% ગ્રાઉન્ડ કવરેજ, 01 FSI અને 8 મીટરની ઊંચાઈ મળશે.
શિક્ષણ, આરોગ્ય અને સ્પોર્ટ્સ સંબંધી બાંધકામ માટે 4000 ચો.મી.નો પ્લોટ, 30 મીટર માર્જિન,0.45 FSI અને 15 મીટર ઊંચાઈ સુધીની મંજૂરી આપવામાં આવશે. રાજ્ય સરકાર દ્વારા જાહેર કરાયેલા આ ડ્રાફ્ટ પર આગામી બે મહિનામાં પ્રાપ્ત થનારા નાગરિકો અને હિતધારકોના વાંધા-સૂચનોની સમીક્ષા કર્યા બાદ આખરી નિયમો લાગુ કરવામાં આવશે.