Prev
Next
અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટનામાં અમેરિકી એજન્સીનો ચોંકાવનારો ખુલાસો, જાણો શું હતું અકસ્માતનું સાચું કારણ?

Ahmedabad Plane Crash: જૂન 2025માં અમદાવાદમાં સર્જાયેલી ભયાનક વિમાન દુર્ઘટના મામલે એક નવો વળાંક આવ્યો છે. અમેરિકાની એક પ્રતિષ્ઠિત હવાઈ સુરક્ષા એજન્સીએ દાવો કર્યો છે કે આ અકસ્માત પાછળ મોટી બેદરકારી જવાબદાર હતી અને તપાસ દરમિયાન મહત્વના દસ્તાવેજો છુપાવવામાં આવ્યા છે.

Written By  Kinjal Patel|Last Updated: Mar 15, 2026, 11:54 AM IST

Trending Photos

Ahmedabad Plane Crash: અમેરિકાની એક ઉડ્ડયન સુરક્ષા સંસ્થાનો દાવો છે કે અમદાવાદ વિમાન દુર્ઘટના સંબંધિત ઘણા મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો તપાસ અધિકારીઓને પૂરા પાડવામાં આવ્યા ન હતા. આ તપાસ પર ગંભીર પ્રશ્નો ઉભા કરે છે. નોંધનીય છે કે જૂન 2025 માં થયેલા અકસ્માતમાં ઓછામાં ઓછા 260 લોકોએ જીવ ગુમાવ્યા હતા. તપાસકર્તાઓને મોકલવામાં આવેલા એક ઇમેઇલમાં, એવિએશન સેફ્ટી ફાઉન્ડેશનના એક્ઝિક્યુટિવ ડિરેક્ટર એડ પીયર્સનએ જણાવ્યું હતું કે તેમને ઘણા ગુપ્ત દસ્તાવેજો મળ્યા છે જે સૂચવે છે કે ઇલેક્ટ્રિકલ નિષ્ફળતા ક્રેશનું કારણ હતી.

Add Zee News as a Preferred Source

શું હતો અકસ્માતનું સાચું કારણ
એવિએશન સેફ્ટી ફાઉન્ડેશનના એક્ઝિક્યુટિવ ડાયરેક્ટર એડી પિયરસને તપાસકર્તાઓને મોકલેલા ઈમેલમાં જણાવ્યું છે કે તેમની પાસે એવા ગુપ્ત દસ્તાવેજો છે જે સાબિત કરે છે કે દુર્ઘટના પાછળ મુખ્ય કારણ 'ઈલેક્ટ્રિકલ ફેલ્યોર' (વીજળીક ખામી) હતું. પિયર્સનએ જણાવ્યું હતું કે બોઇંગ 787 ડ્રીમલાઇનર, રજિસ્ટ્રેશન VT-ANB વિશેના દસ્તાવેજોમાં ઇલેક્ટ્રિકલ સિસ્ટમ સમસ્યાઓનો ઇતિહાસ છતી થયો છે. તેમણે દાવો કર્યો હતો કે વિમાન લાંબા સમયથી શોર્ટ સર્કિટ, ધુમાડો અને વાયરિંગ સમસ્યાઓનો અનુભવ કરી રહ્યું હતું.

તપાસ એજન્સીઓ પર આરોપ
એડી પિયરસને ગંભીર આરોપ લગાવતા કહ્યું કે, આ વિમાનને તાત્કાલિક ડિઝાઈન મોડિફિકેશન અને સોફ્ટવેર પ્રોટેક્શનની જરૂર હતી, છતાં તેને અવગણવામાં આવ્યું. તેમણે વધુમાં ઉમેર્યું કે એરક્રાફ્ટ એક્સિડન્ટ ઈન્વેસ્ટિગેશન બ્યુરો (AAIB) એ ઘટનાના નવ મહિના પહેલા સુધી કોઈ નક્કર ભલામણ કરી નહોતી. તપાસકર્તાઓએ જાણી જોઈને એવો રિપોર્ટ તૈયાર કર્યો જેથી બધી જવાબદારી પાયલટ્સ પર આવી જાય અને ટેકનિકલ ખામીઓને છુપાવી શકાય.

આ ખુલાસા બાદ હવે પીડિત પરિવારો અને એવિએશન ક્ષેત્રના નિષ્ણાતો ફરીથી નિષ્પક્ષ તપાસની માંગ કરી રહ્યા છે. જો આ દાવા સાચા સાબિત થાય, તો તે એરલાઇન અને વિમાન ઉત્પાદક કંપની માટે મોટી મુશ્કેલી ઉભી કરી શકે છે.
 

સમાચાર જગતની પળે પળની માહિતી હવે આંગળીના ટેરવે, તો રાહ કોની જુઓ છો, આજે જ જોડાઈ જાઓ અમારીWhatsApp channel સાથે

About the Author
author img
Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીત

...और पढ़ें
