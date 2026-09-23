/પગ નીચે રેલો આવતા ગુજરાત યુનિ.ના પૂર્વ કુલપતિનો મોટો નિર્ણય; નીરજા ગુપ્તાએ 14 કરોડથી વધુ રકમ જમા કરાવી

દર્શલ રાવલ/અમદાવાદ: ગુજરાત યુનિવર્સિટી જે પૂર્વ કુલપતિ નીરજા ગુપ્તાને લઈને ચર્ચામાં રહી છે. જે નીરજા ગુપ્તાએ કરોડોનો ગોટાળો કર્યો હોવાના આક્ષેપો ઊઠ્યાં હતા. આ વચ્ચે યુનિવર્સીટીએ નિવૃત્ત જજની બનાવેલી કમિટીની તપાસ વચ્ચે નીરજા ગુપ્તાએ રૂપિયા પરત કરી 11 ઓગસ્ટએ રાજીનામું આપ્યું હોવાની વાત સામે આવી છે. જેમાં યુનિવર્સીટીમાં 14 કરોડથી વધુની રકમ પરત કરાઇ છે. નિરજા ગુપ્તાએ ગુજરાત યુનિમાં 14 કરોડથી વધુની રકમ જમા કરાવવા મામલે હાલના ઇન્ચાર્જ vcએ ખુલાસો કર્યો છે.
NSUI ના કાર્યકરોએ યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં એકઠા થઈને વહીવટીતંત્ર વિરુદ્ધ ભારે સૂત્રોચ્ચાર કર્યા હતા. વિરોધ કરી રહેલા વિદ્યાર્થી સંગઠનનો મુખ્ય આરોપ છે કે, યુનિવર્સિટીના ફંડનો ખુલ્લેઆમ દુરુપયોગ કરવામાં આવ્યો છે અને તમામ સરકારી નિયમોને નેવે મૂકીને વહીવટમાં કથિત ભ્રષ્ટાચાર આચરવામાં આવ્યો છે. NSUI એ અત્યંત ગંભીર આક્ષેપ લગાવતા જણાવ્યું છે કે, નીરજા ગુપ્તાના કાર્યકાળ દરમિયાન વિવિધ પ્રોજેક્ટ્સની આડમાં આશરે 200 કરોડ રૂપિયાનું મહાકૌભાંડ આચરવામાં આવ્યું છે. આ કૌભાંડમાં માત્ર પૂર્વ VC જ નહીં, પરંતુ યુનિવર્સિટીના વર્તમાન રજિસ્ટ્રાર પિયુષ પટેલ સામે પણ NSUI એ સખત વિરોધ નોંધાવ્યો છે અને ભ્રષ્ટાચારમાં તેમની સંડોવણી હોવાની આશંકા વ્યક્ત કરી છે. આ વિરોધ પ્રદર્શન દરમિયાન NSUI દ્વારા યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશો સમક્ષ કૌભાંડને લગતા વિવિધ મુદ્દે સવાલો ઉઠાવવામાં આવ્યા હતા. વિદ્યાર્થી નેતાઓએ માંગ કરી છે કે શિક્ષણના પવિત્ર ધામમાં થયેલા આ 200 કરોડના કથિત કૌભાંડ અને ગેરરીતિઓ મામલે સત્તાધીશો તાત્કાલિક અને પારદર્શક જવાબ આપે તેમજ જવાબદારો સામે કડકમાં કડક કાર્યવાહી કરવામાં આવે.
ઇન્ચાર્જ vc એ જણાવ્યું કે PMJVK હેઠળ 40 કરોડ ગ્રાન્ટ મંજુર થઈ જેમાં પ્રથમ 16.53 કરોડ ગ્રાન્ટ રકમ મળી હતી. જે રકમ પ્રોજેકટ હેઠળ નીરજા ગુપ્તાના પર્સનલ એકાઉન્ટમાં કરોડો રૂપિયા જમા થયા હતા. જે ગ્રાન્ટ વિવાદોને લઈને સરકાર માંથી મળેલી ગ્રાન્ટ નિરજા ગુપ્તાએ ગુજરાત યુનિમાં જમા કરાવી. જેમાં 10 સપ્ટેમ્બરે 14.59 કરોડથી વધુની રકમ 10 સપ્ટેમ્બરએ જમા કરાવી હોવાની માહિતી મળી રહી છે. આ સાથે જ નીરજા ગુપ્તાએ PMJVK અને બહુ રત્ના વસુંધરા અને બ્રેઈન મેપિંગ પ્રોજેક્ટના પ્રિન્સિપાલ ઈન્વેસ્ટિગેટર તરીકે રાજીનામું આપ્યાની વાત પણ સામે આવી છે. જે પ્રોજેકટમાં કુલપતિ તેમનો કાર્યકાળ પૂર્ણ થયા બાદ બને પ્રોજેક્ટમાં પ્રિન્સિપાલ ઇન્વેસ્ટિગેટર તરીકે સક્રિય હતા. જે સમગ્ર મામલે પણ ઇન્ચાર્જ vc ડો. જગદીશ જોશી એ કર્યો ખુલાસો. હાલના ઇન્ચાર્જ vc એ જણાવ્યું કે પ્રોજેકટમાં 16.53 કરોડ ઉપર રકમ મળી હતી જેમાં 14.59 કરોડ પરત જમા કરાવ્યા. આ સાથે ગ્રાન્ટના બાકીના 2 કરોડ ક્યાં ખર્ચ કર્યો તેની વિગત પણ એકઠી કરવામાં આવી રહી છે.
તપાસમાં સામે આવ્યું કે નીરજા અરુણ ગુપ્તા અને pmjvk એકાઉન્ટ નામ હતું જેમાં પાર્થ પંચાલ અને હર્ષાબેન સિંગનેટરી હતા જેમાં રકમ જમા થઈ હતી. જે ઘટનામાં હાલના ઇન્ચાર્જ vc એ જૂની સહીના ચેક બેંકમાં પાસ ન કરવા બેંકને જણાવી દીધું જેના કારણે બે ચેક રોકાયા હતા. આ સાથે જ હાલના ઇન્ચાર્જ vc દ્વારા નવું બેન્ક એકાઉન્ટ ખોલવામાં આવ્યું. જેમાં vc. રજીસ્ટર અને ચીફ એકાઉન્ટ ઓફિસર રખાયા જે એકાઉન્ટને pmjvk નામ આપ્યું. જેની અંદર પરત મળેલ રકમ જમા કરવામાં આવી. તેમજ હાલના ઇન્ચાર્જ vc એ પૂર્વ vc ના 2 કરોડના હિસાબ મેળવવા પ્રક્રિયા હાથ ધરી.
ઉલ્લેખનીય છે કે હિસાબ અંગે 31 માર્ચ આવે ત્યાં સુધી 2 મહિનામાં યુટીલાઇઝેશન સર્ટિફિકેટ જમા કરવાનું હોય જે થયું નથી એપ્રિલ સુધી તેવો પણ ખુલાસો જેને લઈને હિસાબ મળ્યો નથી. જે હિસાબ મેળવવા હાલના ઇન્ચાર્જ vc એ 31 માર્ચ સુધીનું અને રાજીનામુ 11 ઓગસ્ટ આપ્યું ત્યાં સુધી નો હિસાબ માંગ્યો. આ સાથે જ રાજીનામાં અંગે ઇન્ચાર્જ vc એ જણાવતા કહ્યું કે નીરજા ગુપ્તા Pmjvk સાથે બહુ રતના વસુંધરા અને બ્રેઇન મેપિંગ લેપમાં pi હતા. જેઓએ pmjvk સિવાય અન્ય રાજીનામાં હાલના ઇન્ચાર્જ vc ને મળ્યા નથી તેવો ખુલાસો કર્યો. આ સાથે જ વિવાદિત સમય ગાળા દરમિયાન નીરજા ગુપ્તા એ અન્ય કોઈ ગોટાળા કર્યા છે કે કેમ તેમજ હોદા નો કોઈ દુરુપયોગ થયો છે કે કેમ તે અંગે ની પણ યુનિવર્સીટી તપાસ કરી રહી છે. જે તપાસમાં અનેક ખુલાસા થાય તેવી શકયતા છે. ત્યારે આ કેસમાં આગળ શું ખુલાસા થાય છે તેના પર પણ સૌ કોઈની નજર છે..