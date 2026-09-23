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પગ નીચે રેલો આવતા ગુજરાત યુનિ.ના પૂર્વ કુલપતિનો મોટો નિર્ણય; નીરજા ગુપ્તાએ 14 કરોડથી વધુ રકમ જમા કરાવી

Ahmedabad News: ગુજરાતની સૌથી મોટી ગુજરાત યુનિવર્સીટીના વિવાદમાં રહેલા પૂર્વ કુલપતિ ઘટનામાં પૂર્વ કુલપતિએ આખરે 14 કરોડ ઉપરની રકમ યુનિવર્સીટીમાં જમા કરાવી છે. એટલું જ નહીં પણ PMJVK માંથી રાજીનામુ પણ આપ્યું છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટીમાં શિક્ષણના નામે ચાલતા કથિત ભ્રષ્ટાચાર અને પૂર્વ વાઇસ ચાન્સેલર (VC) નીરજા ગુપ્તા સાથે સંકળાયેલા વિવાદે હવે મોટું સ્વરૂપ ધારણ કર્યું છે. પૂર્વ VC નીરજા ગુપ્તા સાથે સંકળાયેલ વધુ એક મોટા કૌભાંડનો પર્દાફાશ થતા NSUI (નેશનલ સ્ટુડન્ટ્સ યુનિયન ઓફ ઈન્ડિયા) દ્વારા યુનિવર્સિટી કેમ્પસમાં ભારે ઉગ્ર વિરોધ પ્રદર્શન કરવામાં આવ્યું હતું.

Written ByKinjal Patel
Published: Sep 23, 2026, 02:31 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 02:31 PM IST
પગ નીચે રેલો આવતા ગુજરાત યુનિ.ના પૂર્વ કુલપતિનો મોટો નિર્ણય; નીરજા ગુપ્તાએ 14 કરોડથી વધુ રકમ જમા કરાવી

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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