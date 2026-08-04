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સિવિલ હોસ્પિટલના નામે ઠગાઈના મોટા ખેલનો પર્દાફાશ, સરકારી કોન્ટ્રાક્ટ અપાવવાના બહાને લાખો ખંખેરનાર ગેંગ ઝડપાઈ

Civil Hospital Contract Scam: સરકારી હોસ્પિટલમાં કોન્ટ્રાક્ટ અપાવવાના નામે કરોડોનો ખેલ ક્યારેય જોયો છે? જો નહીં... તો અમદાવાદ સાયબર ક્રાઈમનો આ ખુલાસો તમારા હોશ ઉડાડી દેશે! આંતરરાજ્ય સાયબર ગેંગના આ શાતિરોએ અત્યાર સુધી કેટલા લોકોને ચૂનો લગાવ્યો અને કેવી રીતે આ ગેંગ કરતી હતી ઠગાઈ? ચાલો વિગતવાર જાણીએ.

Written ByDIPAK CHAVDA
Published: Aug 04, 2026, 05:02 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 05:02 PM IST
સિવિલ હોસ્પિટલના નામે ઠગાઈના મોટા ખેલનો પર્દાફાશ, સરકારી કોન્ટ્રાક્ટ અપાવવાના બહાને લાખો ખંખેરનાર ગેંગ ઝડપાઈ

About the Author

DIPAK CHAVDA

DIPAK CHAVDA

2018થી પત્રકારના ક્ષેત્રમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતથી ઈન્ટરનેશનલ, નેશનલ, હેલ્થ, ઈલેક્શન, મુંબઈ અને સ્પોર્ટ્સના સમાચાર જેવી વિવિધ કેટેગરીમાં કામ કરી રહ્યા છે. કારકિર્દીની શરૂઆતમાં ETV ભારત, Inshots, Sandesh અને હાલ ZEE 24 કલાકમાં કામ કરી રહ્યા છે. આટલા વર્ષના અનુભવના આધારે વિવિધ આર્ટિકલ્સ દ્વારા યુઝરને નવી માહિતી આપે છે.

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