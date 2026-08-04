/સિવિલ હોસ્પિટલના નામે ઠગાઈના મોટા ખેલનો પર્દાફાશ, સરકારી કોન્ટ્રાક્ટ અપાવવાના બહાને લાખો ખંખેરનાર ગેંગ ઝડપાઈ

ઉદય રંજન/અમદાવાદ: અમદાવાદ સાયબર ક્રાઇમ પોલીસે સિવિલ હોસ્પિટલમાં કોન્ટ્રાક્ટ અપાવવાના નામે બનાવટી પર્ચેસ ઓર્ડર અને નકલી દસ્તાવેજો બનાવી લાખો રૂપિયાની છેતરપિંડી આચરતા આંતરરાજ્ય ગેંગનો પર્દાફાશ કર્યો છે. પોલીસે ત્રણ આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે, જ્યારે અન્ય આરોપીઓની શોધખોળ ચાલુ છે. જુઓ કોણ છે આરોપીઓ અને કઈ રીતે લોકો સાથે કોન્ટ્રાક્ટ અપાવવાના બહાને કરતા હતા છેતરપિંડી.
અમદાવાદના શાહીબાગ પોલીસ સ્ટેશનમાં સિવિલ હોસ્પિટલમાં કોન્ટ્રાક્ટના નામે છેતરપિંડી થયાની ફરિયાદ નોંધાઈ હતી. આ ફરિયાદના આધારે સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચે તપાસ હાથ ધરી હતી. ફરિયાદી પાસેથી સિવિલ હોસ્પિટલના નકલી ટેન્ડર, આઇકાર્ડ, પર્ચેસ ઓર્ડર, પાન કાર્ડ સહિતના બનાવટી દસ્તાવેજોના આધારે જુદા-જુદા ચાર્જના નામે કુલ 9 લાખ 60 હજાર રૂપિયા પડાવવામાં આવ્યા હતા. ટેક્નિકલ સર્વેલન્સ અને ડિજિટલ તપાસના આધારે પોલીસે ત્રણ આરોપીઓને ઝડપી પાડ્યા છે.
જાણો કોણ છે માસ્ટરમાઇન્ડ?
પકડાયેલા આરોપીઓમાં રાહુલ ગિરીરાજ શર્મા, વિપુલસિંહ નરવીરસિંહ તોમર અને અમન નરેશસિંહ કુશવાહાનો સમાવેશ થાય છે. પોલીસ તપાસમાં સામે આવ્યું છે કે, મુખ્ય સૂત્રધાર રાહુલ છે, જેણે સમગ્ર કાવતરું રચ્યું હતું અને તે સિમકાર્ડ તેમજ બેન્ક ખાતાની વ્યવસ્થા કરતો હતો. સિવિલ હોસ્પિટલના અધિકારી બની ફરિયાદી સાથે વાતચીત પણ કરતો હતો.
કેવી રીતે કરતા હતા છેતરપિંડી?
રાહુલ અગાઉ એક કંપનીમાં કામ કરતો હતો. જ્યાં તે ટેન્ડર પ્રક્રિયાથી માહિતગાર થયો હતો. તેણે પોતાના નામના તેમજ સિવિલ હોસ્પિટલના નામના બનાવટી દસ્તાવેજો તૈયાર કરીને મોકલ્યા હતા. અન્ય આરોપીઓ પણ અલગ-અલગ ભૂમિકામાં ફરિયાદીનો સંપર્ક કરી વિશ્વાસમાં લઈ છેતરપિંડી કરતા હતા. આવા પ્રકારના અલગ-અલગ 5 વ્યક્તિઓ સાથે લાખોની છેતરપિંડી આચરી ચુક્યા હોવાનું પણ સાયબર ક્રાઇમ બ્રાન્ચની તપાસમાં સામે આવ્યું છે.
આર્થિક વ્યવહાર કરતા પહેલા ચકાસણી કરવા પોલીસની અપીલ
પોલીસે આરોપીઓ પાસેથી ડિજિટલ પુરાવા અને દસ્તાવેજો કબજે કરી વધુ તપાસ શરૂ કરી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં આ ગેંગે દ્વારા અન્ય વેપારીઓ સાથે પણ આશરે લાખો રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી હોવાનું સામે આવ્યું છે. પોલીસે ફરાર આરોપીઓની શોધખોળ શરૂ કરી છે. સાઇબર ક્રાઈમે લોકોને અપીલ કરી છે કે, સરકારી વિભાગોના નામે આવતા પર્ચેસ ઓર્ડર અથવા પૈસાની માંગ અંગે સંપૂર્ણ ચકાસણી કર્યા બાદ જ વ્યવહાર કરવો.