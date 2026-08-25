Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • હોમ
  • /ગુજરાત
  • /Ahmedabad
  • /ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી પૂર્વે કોંગ્રેસમાં મોટો રાજકીય ભૂકંપ: નબળા પ્રદર્શન બાદ 8 થી 9 જિલ્લા પ્રમુખોની હકાલપટ્ટી નક્કી!

ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી પૂર્વે કોંગ્રેસમાં મોટો રાજકીય ભૂકંપ: નબળા પ્રદર્શન બાદ 8 થી 9 જિલ્લા પ્રમુખોની હકાલપટ્ટી નક્કી!

Gujarat Congress: ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી પૂર્વે કોંગ્રેસ ફરી એકવાર એક્શન મોડમાં આવી ગયું છે. હાલ કોંગ્રેસમાં આંતરિક જૂથબંધી, નિષ્ક્રિયતા અને ચૂંટણીમાં સતત કંગાળ પ્રદર્શન બાદ હવે હાઇકમાન્ડ આકરા નિર્ણયો લેવાનું શરૂ કરી દીધું છે. રાજ્યમાં પક્ષને ફરી બેઠો કરવા અને આગામી વિધાનસભા ચૂંટણીની મજબૂત રણનીતિના ભાગરૂપે પ્રદેશ સંગઠનમાં મોટો ફેરબદલ કરવાનો નિર્ણય લેવાયો છે, જેના અંતર્ગત 8 થી 9 નિષ્ક્રિય જિલ્લા અને શહેર કોંગ્રેસ પ્રમુખોની હકાલપટ્ટી લગભગ નક્કી ગણાઈ રહી છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Aug 25, 2026, 09:31 AM IST|Updated: Aug 25, 2026, 09:31 AM IST
ગુજરાત વિધાનસભાની ચૂંટણી પૂર્વે કોંગ્રેસમાં મોટો રાજકીય ભૂકંપ: નબળા પ્રદર્શન બાદ 8 થી 9 જિલ્લા પ્રમુખોની હકાલપટ્ટી નક્કી!

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ધ્રુવ જુરેલે કેમ કરાવ્યું જય જવાન જય કિસાનનું ટેટૂ? સેલિબ્રેશનનું કારણ જાણીને
2
3
4
5