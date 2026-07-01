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  • /સપ્તપદી વિના માત્ર મેરેજ સર્ટિના આધારે લગ્ન કાયદેસર ગણાય નહીં: ગુજરાત હાઇકોર્ટનો મહત્ત્વપૂર્ણ ચુકાદો

સપ્તપદી વિના માત્ર મેરેજ સર્ટિના આધારે લગ્ન કાયદેસર ગણાય નહીં: ગુજરાત હાઇકોર્ટનો મહત્ત્વપૂર્ણ ચુકાદો

Gujarat High Court: ગુજરાત હાઈકોર્ટે મહત્વના ચુકાદામાં જણાવ્યું છે કે માત્ર મેરેજ રજીસ્ટ્રેશનથી હિંદુ લગ્ન કાયદેસર બનતા નથી. હિંદુ લગ્ન માટે સપ્તપદી જેવા જરૂરી ધાર્મિક સંસ્કારો કરવા અનિવાર્ય છે. અદાલતે કહ્યું કે લગ્ન એ માત્ર ગીત-સંગીતનો પ્રસંગ નથી પરંતુ જીવનભરની જવાબદારીની શરૂઆત છે. રજીસ્ટ્રેશન સર્ટિફિકેટને ત્યારે જ માન્યતા મળે છે જ્યારે જરૂરી વિધિઓ પૂર્ણ થઈ હોય. જસ્ટિસ ઈલેશ જે. વોરા અને જસ્ટિસ આર.ટી. વાછાણીની ખંડપીઠે આ ચુકાદો આપ્યો છે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 01, 2026, 10:41 AM IST|Updated: Jul 01, 2026, 10:44 AM IST
સપ્તપદી વિના માત્ર મેરેજ સર્ટિના આધારે લગ્ન કાયદેસર ગણાય નહીં: ગુજરાત હાઇકોર્ટનો મહત્ત્વપૂર્ણ ચુકાદો
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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સપ્તપદી વિના માત્ર મેરેજ સર્ટિના આધારે લગ્ન કાયદેસર ગણાય નહીં: ગુજરાત હાઇકોર્ટનો મહત
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