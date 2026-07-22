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દિલ્હીની ગૂંજ ગુજરાતમાં સંભળાઈ; અમદાવાદમાં કોંગ્રેસ કાર્યાલય બહાર કાર્યકરો-પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણ, અમિત ચાવડા-ખેડાવાલાની અટકાયત

Gujarat Congress: દિલ્હીમાં વિપક્ષી નેતા રાહુલ ગાંધી દ્વારા કરવામાં આવેલા વિરોધ પ્રદર્શન બાદ હવે તેની ગુંજ ગુજરાતમાં પણ સંભળાઈ રહી છે. NEET પેપર લીક પ્રકરણને લઈને આજે અમદાવાદ સ્થિત ગુજરાત પ્રદેશ કોંગ્રેસ કાર્યાલય 'રાજીવ ગાંધી ભવન' ખાતે કોંગ્રેસ દ્વારા ઉગ્ર આંદોલન અને ધરણાં પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યા હતા. આ દરમિયાન કોંગ્રેસના કાર્યકરો અને પોલીસ વચ્ચે ભારે ઘર્ષણના દ્રશ્યો સર્જાયા હતા. NEETની પરીક્ષા અગાઉ આત્મહત્યા કરનાર કહાનના પિતા કોંગ્રેસ કાર્યાલય પહોંચ્યા હતા. બીજી બાજુ અમિત ચાવડા અને ખેડાવાલાને ટીંગાટોળી કરી લઈ જવાયા હતા, અનેક કાર્યકરો પોલીસની બસ પર ચઢ્યા હતા.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 22, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:26 AM IST
દિલ્હીની ગૂંજ ગુજરાતમાં સંભળાઈ; અમદાવાદમાં કોંગ્રેસ કાર્યાલય બહાર કાર્યકરો-પોલીસ વચ્ચે ઘર્ષણ, અમિત ચાવડા-ખેડાવાલાની અટકાયત
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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