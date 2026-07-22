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અમદાવાદમાં વિદ્યાર્થીઓનો ઉગ્ર વિરોધ, પોલીસે ટીંગાટોળી કરી અનેક છાત્રોની કરી અટકાયત

અમદાવાદમાં નીટ પેપર લીક મુદ્દે હજારોની સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓ વિરોધ માટે મેદાનમાં ઉતર્યાં છે. અનેક જગ્યાએ વિદ્યાર્થીઓએ કેન્દ્રીય શિક્ષણમંત્રીના રાજીનામાની માગ કરી છે. આ વચ્ચે પોલીસે વિદ્યાર્થીઓની અટકાયત કરી હતી.

Written ByDhaval Gokani
Published: Jul 22, 2026, 07:44 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 07:44 PM IST
અમદાવાદમાં વિદ્યાર્થીઓનો ઉગ્ર વિરોધ, પોલીસે ટીંગાટોળી કરી અનેક છાત્રોની કરી અટકાયત

About the Author

Dhaval Gokani

Dhaval Gokani

ધવલ ગોકાણી એક અનુભવી પત્રકાર છે, સ્પોર્ટસ, રાજનીતિ, બિઝનેસ, 'ટેક્નોલોજી, હેલ્થ અને રાષ્ટ્રીય-આંતરરાષ્ટ્રીય સમાચાર પર પક્કડ ધરાવવાની સાથે તેમની પાસે મેઈન સ્ટ્રીમ મીડિયામાં પત્રકારત્વ ક્ષેત્રનો 11 વર્ષનો બહોળો અનુભવ છે. ક્રિકેટ એમનું પેશન છે, ક્રિકેટ જગતના અવનવા રેકોર્ડની જાણકારી અને સમજ હોવાની સાથે તેઓ જુલાઈ 2017થી Z 24 Kalakમાં સીનિયર સબ એડિટર તરીકે ફરજ બજાવે છે. આ પહેલાં એમને ETV Bharat અને News 18માં પણ કામ કર્યું છે. અર્થશાસ્ત્રમાં સ્નાતક હોવાની સાથે તેઓ સૌરાષ્ટ્ર યુનિવર્સસિટીમાંથી પત્રકારત્વનો અભ્યાસ કરી ચૂક્યા છે.

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અમદાવાદમાં વિદ્યાર્થીઓનો ઉગ્ર વિરોધ, પોલીસે ટીંગાટોળી કરી અનેક છાત્રોની કરી અટકાયત
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