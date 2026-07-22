/અમદાવાદમાં વિદ્યાર્થીઓનો ઉગ્ર વિરોધ, પોલીસે ટીંગાટોળી કરી અનેક છાત્રોની કરી અટકાયત

દિલ્હીમાં નીટ પરીક્ષા મામલે કોકરોચ જનતા પાર્ટી અને કોંગ્રેસના વિરોધ પ્રદર્શનના પડઘા ગુજરાતમાં પડ્યા છે. નીટ પેપર લીક વિવાદમાં ગઈકાલે રાહુલ ગાંધીએ પ્રધાનમંત્રીના આવાસની બહાર વિરોધ પ્રદર્શન કર્યું હતું. તેના જવાબમાં આજે ગુજરાત ભાજપે કોંગ્રેસના કાર્યાલય બહાર પ્રદર્શન કર્યું હતું. બીજીતરફ હવે અમદાવાદમાં વિદ્યાર્થીઓ પણ મેદાનમાં ઉતર્યાં છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટી સહિત અનેક જગ્યાએ વિદ્યાર્થીઓએ પોતાનો વિરોધ નોંધાવ્યો છે.
ગુજરાત યુનિવર્સિટી બહાર વિદ્યાર્થીઓનો વિરોધ
અમદાવાદમાં પણ નીટ પરીક્ષા મામલે વિરોધ શરૂ થઈ ગયો છે. ગુજરાત યુનિવર્સિટીની બહાર મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓએ વિરોધ નોંધાવ્યો છે અને કેન્દ્રીય શિક્ષણમંત્રી ધર્મેન્દ્ર પ્રધાનનું રાજીનામું માંગ્યું છે. વિદ્યાર્થીઓના વિરોધ પ્રદર્શનને જોતા પોલીસની ટીમ પણ પહોંચી હતી. પોલીસે બસો ભરીને મોટી સંખ્યામાં વિદ્યાર્થીઓની અટકાયત કરી હતી.
"નીટ પેપરનો વિરોધ સાચો છે પણ..." અમદાવાદમાં કોંગ્રેસ સામે વિરોધ દરમિયાન મહિલા ભાજપ કાર્યકર્તાનું નિવેદન#Ahmedabad #BJP #Congress #NEET #PaperLeak #Gujarat #viralvideo #viral #viralshort #trending #trendingshorts #trendingvideo #SHORT pic.twitter.com/PC1bCKrrPK
— Zee 24 Kalak (@Zee24Kalak) July 22, 2026
યુવાનોએ રાષ્ટ્રગીત ગાયું
વિક્રમ સારાભાઈ સાયન્સ સેન્ટરમાં યુવક અને યુવતીઓએ રાષ્ટ્રગીત ગાયું હતું. આ દરમિયાન યુવકો મેલોડી ચોકલેટ ખાઈ મેસેજ આપી રહ્યાં છે. અનેક વિદ્યાર્થીઓએ પેપર લીક જેવા મુદ્દે કહ્યું કે આ ગંભીર મુદ્દો છે. આ મામલે જવાબદાર સામે કાર્યવાહી થવી જોઈએ અને શિક્ષણમંત્રીએ રાજીનામું આપવું જોઈએ.
પોલીસે સગીર વિદ્યાર્થીઓને પણ ન છોડ્યા
શિક્ષણના મુદ્દે ચાલી રહેલા પ્રદર્શનમાં અનેક સગીર વિદ્યાર્થીઓ પણ પહોંચ્યા હતા. પરંતુ અમદાવાદ પોલીસે સગીર વિદ્યાર્થીઓની પણ ટીંગાટોળી કરી અટકાયત કરી હતી. આ દરમિયાન એક વિદ્યાર્થીનીએ પોલીસને કહ્યું કે તમે બહુ ખરાબ વર્તન કરી રહ્યાં છો. આ દરમિયાન સરકાર વિરુદ્ધ સૂત્રોચ્ચાર કરવામાં આવ્યા હતા.