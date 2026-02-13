Prev
મોરે-મોરો, બાકાઝીકી, રાણો રાણાની રીતે અને ચકલાં-બાજ... જાણો દેવાયત ખવડનો મૌલિક શબ્દકોશનો અર્થ શું થાય

Devayat Khavad Dictonary: આખું દેશ જ્યાં મોયે મોયે કરે છે, ત્યાં ગુજરાતીઓ મોરે મોરો બોલે છે... આ શબ્દને પ્રચલિત કર્યો ડાયરાના કલાકાર દેવાયત ખવડે. આ સિવાય બીજા અનેક એવા શબ્દપ્રયોગ છે, જે ડાયરામાંથી સામાન્ય જણ વચ્ચે બોલાતા થયા, તેનું શ્રેય દેવાયત ખવડને જાય છે 

Written By  Dipti Savant|Last Updated: Feb 13, 2026, 12:06 PM IST

Gujarati Dayro દિપ્તી સાવંત/અમદાવાદ : ડાયરાના લોકપ્રિય અને વિવાદાસ્પદ કલાકાર દેવાયત ખવડે કેટલાંક શબ્દપ્રયોગોને એવા લોકપ્રિય અને ચલણી બનાવી દીધાં છે કે તેનાં મિમ્સ સોશિયલ મીડિયા પર ફરતાં થઈ ગયા છે. મોટાભાગે કાઠિયાવાડી તળપદી ભાષાના આ દરેક શબ્દપ્રયોગો ગહન અર્થ ધરાવે છે ત્યારે આજે વાત કરીએ એ દરેક શબ્દો અને તેનાં અર્થોની, જે જૂનવાણી અને ગામઠી હોવા છતાં આજે ગુજરાતભરમાં નવી પેઢીના આગવા શબ્દકોશ તરીકે લોકપ્રિય બની ગયા છે. 

મોરે-મોરો... 
વાહનનો આગળનો ભાગ એ તળપદી ભાષામાં મોરો કહેવાય. સામસામે વાહનો અથડાવવા અથવા તો સામસામે આવીને ઝગડવું એટલે મોરે-મોરો. 

બાકાઝીકી
આમ તો આ તલવાર વિંઝવા સાથે સંબંધિત શબ્દ છે પરંતુ હવે તલવાર વડે થતાં ધિંગાણાનો સમય વીતી ગયો છે ત્યારે મારામારી કરવી એટલે બાકાઝીકી એવો અર્થ નીકળે. 

રાણો રાણાની રીતે...
રાણો એટલે ક્ષત્રિય, રાજવી એવો અર્થ અહીં છે. રાજા એની મસ્તીમાં જ હોય. એ બીજા કોઈને ગણકારે નહિ એવો ભાવ અહીં વ્યક્ત થાય છે. 

ચકલા કોઈ દિ' બાજ નો બને...
આ જાણીતો શબ્દપ્રયોગ છે. ચકલી એ કદમાં નાનું પક્ષી છે. ઊડે ઝડપથી પણ કદમાં નાનું હોવાથી તેનું શ્વસનતંત્ર પણ નબળું હોય. આથી જરાક ઊડીને તરત બેસી જાય. જ્યારે બાજ એ શિકારી પક્ષી છે. લાંબી અને ઊંચી ઊડાન ભરી શકે છે. આથી નિર્બળ લોકો કદી બળુકાની સરખામણી ન કરી શકે એવા ભાવ માટે કહેવાય છે કે ચકલાં કદી બાજ ન બની શકે.

આજકાલ ડાયરો અને ડાયરાના કલાકાર બંને ચર્ચામાં છે. ત્યારે ડાયરાના આ શબ્દોનો પ્રયોગ સામાન્ય ગુજરાતી જણ પણ કરતો થઈ ગયો છે. ડાયરાના આ તળપદા શબ્દો હવે લોકમુખે પહોંચી ગયા છે. આખું દેશ જ્યાં મોયે મોયે કરે છે, ત્યાં ગુજરાતીઓ મોરે મોરો કરીને પોતાની ભાષાને જીવંત રાખે છે. 

