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  • /મેઘાણીનગર પોલીસે કોઈ કસર ના છોડી! 4 વર્ષની માસૂમ સાથે અડપલાં કરનાર 72 વર્ષીય નરાધમ વિરુદ્ધ માત્ર 100 કલાકમાં 250 પાનાની ચાર્જશીટ ફાઇલ

મેઘાણીનગર પોલીસે કોઈ કસર ના છોડી! 4 વર્ષની માસૂમ સાથે અડપલાં કરનાર 72 વર્ષીય નરાધમ વિરુદ્ધ માત્ર 100 કલાકમાં 250 પાનાની ચાર્જશીટ ફાઇલ

Ahmedabad News: અમદાવાદના મેઘાણીનગર વિસ્તારમાં 4 વર્ષની માસૂમ બાળકી સાથે થયેલી જાતીય સતામણીની ઘટનાને મામલે રથયાત્રાના બંદોબસ્ત અને રજાઓના પડકાર વચ્ચે પણ મેઘાણીનગર પોલીસે માત્ર 100 કલાકની અંદર 72 વર્ષના આરોપી વિરુદ્ધ 250 પાનાની કાયદાકીય રીતે કડક ચાર્જશીટ સ્પેશિયલ પોક્સો કોર્ટમાં રજૂ કરી દીધી છે. પોલીસની આ રાત-દિવસની મહેનત ચુકાદા વખતે રંગ લાવશે અને બાળકીને ન્યાય અપાવશે.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 15, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 03:33 PM IST
મેઘાણીનગર પોલીસે કોઈ કસર ના છોડી! 4 વર્ષની માસૂમ સાથે અડપલાં કરનાર 72 વર્ષીય નરાધમ વિરુદ્ધ માત્ર 100 કલાકમાં 250 પાનાની ચાર્જશીટ ફાઇલ
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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