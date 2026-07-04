/છોતરાં કાઢી નાંખશે ઓગસ્ટમાં વરસાદ! વાવણી કરવા ખેડૂતોને અંબાલાલની મહત્વપૂર્ણ સલાહ, જાણો કયા જિલ્લામાં કેવો રહેશે વરસાદ?

Ambalal Patel Forecast: અંબાલાલ પટેલે આગાહી કરી છે કે દક્ષિણ-સૌરાષ્ટ્રમાં હજુ પણ બે દિવસ દરમિયાન ભારે વરસાદ થઈ પડી શકે છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદ થઈ શકે છે. કચ્છના ભાગોમાં પણ હળવાથી મધ્યમ વરસાદ આવી શકે. પશ્ચિમ ઘાટમાં વરસાદ અને લો પ્રેશરના કારણે જૂનાગઢમાં ભારે વરસાદ પડી શકે છે. વરાપ થયા બાદ વાવણી કરવા ખેડૂતોને અંબાલાલ પટેલની સલાહ છે. ઓગસ્ટમાં વરસાદના કારણે ખેડૂતો ને નુકશાન થઈ શકે છે.
અંબાલાલ પટેલની આગાહી: કયા જિલ્લામાં કેવો રહેશે વરસાદ?
હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલના જણાવ્યા અનુસાર, વરસાદનો આ દોર હજુ ચાલુ રહેશે. આગામી બે દિવસ ભાવનગર, અમરેલી, જૂનાગઢ અને ગીરસોમનાથમાં ભારે વરસાદની શક્યતા છે. પોરબંદર, દેવભૂમિ દ્વારકા અને જામનગરમાં ૭ જુલાઈ સુધી હળવાથી મધ્યમ વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે. કચ્છમાં પણ હળવાથી મધ્યમ વરસાદની સંભાવના છે. દક્ષિણ ગુજરાતમાં ભારેથી અતિભારે વરસાદની આગાહી છે.
અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ ભારે વરસાદી ઝાપટાં
મહિસાગર, વડોદરા, ગોધરા અને પંચમહાલના વિસ્તારોમાં પણ ભારે વરસાદ પડી શકે છે. પાટણ, સમી, હારીજ, પાટડી અને દસાડામાં વરસાદની શક્યતા છે. મહેસાણામાં કેટલાક સ્થળોએ ભારે વરસાદ પડી શકે છે, જ્યારે બનાસકાંઠા, સાબરકાંઠા અને અરવલ્લીમાં હળવાથી ભારે વરસાદની આગાહી છે. અમદાવાદ અને ગાંધીનગરમાં પણ ભારે વરસાદી ઝાપટાં પડી શકે છે.
ખેડૂતો માટે સલાહ
અંબાલાલ પટેલે ખેડૂતોને ખાસ સલાહ આપી છે કે ખેતરમાં પાણી ભરાયા હોય તો વરાપ થયા બાદ જ વાવણી કરવી. આ ઉપરાંત ઓગસ્ટ મહિનામાં વધુ વરસાદને કારણે પાકને નુકસાન થવાની સંભાવના પણ તેમણે વ્યક્ત કરી છે.
હવામાન વિભાગનું એલર્ટ: આગામી 7 દિવસ ભારે
હવામાન વિભાગે આગામી સાત દિવસ માટે રાજ્યભરમાં વરસાદનું જોર યથાવત રહેવાની આગાહી કરી છે. સુરત, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, તાપી, જૂનાગઢ, ગીરસોમનાથ અને દીવમાં રેડ અલર્ટ અપાયું છે. અરવલ્લી, દાહોદ, છોટાઉદેપુર, રાજકોટ, પોરબંદર અને ભાવનગરમાં ઓરેન્જ અલર્ટ અપાયું છે.
રાજ્યમાં હાલ શીયરઝોન, ઓફશોર ટ્રફ, વોલમાર્ક લો-પ્રેશર અને સાયકલોનિક સર્ક્યુલેશન સક્રિય જેવી સિસ્ટમ સક્રિય થવાના કારણે વરસાદનું જોર વધ્યું છે. જૂનાગઢના માંગરોળમાં અસામાન્ય 565 mm જેટલો ભારે વરસાદ નોંધાયો છે. ભારે આગાહીના કારણે માછીમારોને આગામી પાંચ દિવસ સુધી દરિયો ન ખેડવાની સૂચના આપવામાં આવી છે. ભારે વરસાદને કારણે નીચાણવાળા વિસ્તારોમાં જળભરાવ થઈ શકે છે અને નર્મદા નદીના જળસ્તરમાં પણ વધારો થવાની શક્યતા છે. 8 જુલાઈ બાદ રાજ્યમાં વરસાદી સિસ્ટમ વધુ સક્રિય થવાની શક્યતા છે.