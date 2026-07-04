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છોતરાં કાઢી નાંખશે ઓગસ્ટમાં વરસાદ! વાવણી કરવા ખેડૂતોને અંબાલાલની મહત્વપૂર્ણ સલાહ, જાણો કયા જિલ્લામાં કેવો રહેશે વરસાદ?

Ambalal Patel Forecast: ગુજરાતમાં ચોમાસાએ આ વર્ષે જબરદસ્ત મિજાજ ધારણ કર્યો છે. રાજ્યના મોટાભાગના વિસ્તારોમાં મેઘમહેર જોવા મળી રહી છે. આ વચ્ચે હવામાન નિષ્ણાંત અંબાલાલ પટેલ અને હવામાન વિભાગ દ્વારા આગામી દિવસો માટે મહત્વપૂર્ણ આગાહીઓ કરવામાં આવી છે. 

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 04, 2026, 02:41 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 03:11 PM IST
છોતરાં કાઢી નાંખશે ઓગસ્ટમાં વરસાદ! વાવણી કરવા ખેડૂતોને અંબાલાલની મહત્વપૂર્ણ સલાહ, જાણો કયા જિલ્લામાં કેવો રહેશે વરસાદ?
Source: Bureau

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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