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અમદાવાદ સરેરાશ 16 ઈંચ વરસાદમાં પાણી-પાણી! મહેમદાબાદમાં 24 અને ધોળકામાં 19 ઈંચ વરસાદથી જળબંબાકાર

Gujarat Monsoon 2026: અમદાવાદમાં સરેરાશ 16 ઈંચ વરસાદથી જળબંબાકાર જેવી સ્થિતિ. શહેરના મોટાભાગના વિસ્તારમાં વરસ્યો 10 ઈંચ કરતાં વધુ વરસાદ. અનેક વિસ્તારો બેટમાં ફેરવાયા. ભારે વરસાદથી જનજીવન થયું પ્રભાવિત. રાજ્યમાં મેઘરાજાએ મચાવ્યું તાંડવ. 24 કલાકમાં 255 તાલુકામાં વરસાદ. ખેડાના મહેમદાબાદમાં ગઈકાલથી આજ સવાર સુધી કુલ 24 ઈંચને પાર. તો અમદાવાદના ધોળકામાં પણ 19 ઈંચ વરસાદ ખાબક્યો. કુલ 6 તાલુકામાં 10 ઈંચથી વધુ વરસાદ.

Written ByKinjal Patel
Published: Jul 24, 2026, 10:42 AM IST|Updated: Jul 24, 2026, 10:42 AM IST
અમદાવાદ સરેરાશ 16 ઈંચ વરસાદમાં પાણી-પાણી! મહેમદાબાદમાં 24 અને ધોળકામાં 19 ઈંચ વરસાદથી જળબંબાકાર

About the Author

Kinjal Patel

Kinjal Patel

કિંજલકુમાર પટેલ ZEE 24 કલાકમાં સિનિયર સબ એડિટર છે. પત્રકાર ક્ષેત્રમાં 10 વર્ષથી વધુનો અનુભવ છે. હાલ ગુજરાતના સ્થાનિક સમાચાર, ગુજરાતના ક્રાઈમ સમાચાર, કરન્ટ અફેર્સ, ગુજરાતની રાજનીતિ, દેશ-વિદેશમાં બનતી સાંપ્રત ઘટનાઓથી લોકોને રૂબરૂ કરાવવા ઉપરાંત લોકોની સમસ્યાઓને વાચા આપતી સ્ટોરીઓ પર મુખ્ય ફોકસ કરે છે. સંદેશ ન્યૂઝ ડિજિટલ સાથે તેમણે પત્રકારત્વ કારકિર્દીની શરૂઆત કરી હતી. ZEE 24 કલાક (ડિજિટલ) સાથે 3 વર્ષથી વધુ સમયથી જોડાયેલા છે. આ સિવાય તેમણે Sandesh ન્યૂઝ, ABP અસ્મિતા, ETV ભારતમાં કામ કર્યું છે. અમદાવાદની હિરામણી મીડિયા ઈન્સ્ટ્યૂટ્યૂટ (ગુજરાત યુનિવર્સિટી)માંથી માસ કોમ્યુનિકેશન એન્ડ જર્નાલિઝમનો અભ્યાસ કર્યો છે.

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